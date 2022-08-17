В Энергодаре оккупанты похитили около 1000 человек, пленников удерживают в подвалах, - Орлов
Оккупанты в Энергодаре преследуют людей с проукраинской позицией.
Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал в интервью ЛІГА.нет, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, репрессии против мирного населения продолжаются в Энергодаре с первых дней оккупации. Известно, что около 1000 человек уже прошли через российские пыточные. Пленных закрывают в подвалах: один расположен в Энергодаре, второй – за городом. Оккупанты преследуют людей с проукраинской позицией и берут их в плен.
Оккупационные власти в городе ввели определенные ограничения на выезд гражданских, на блокпостах пропускают не всех. Из города уехало около 50% населения, к 24 февраля там проживало около 53 тысяч граждан.
"Чтобы уехать из Энергодара, людям приходится стоять в очередях около четырех суток. Это по состоянию на данный момент. До оккупации, в марте этого года, в городе проживало до 53 000 человек. Четвертая часть – сотрудники Запорожской атомной электростанции. Сейчас половина города уже уехала" , – говорит Орлов.
Але, справді, жоден чиновник ще не прокоментував
Щира дяка лікарям Чехії...Майже 2 місяці лікували та врятували й ноги та руки..хоча правиця майже не працює...
Всех, кто выходил на митинг в феврале-марте месяце, конечно же казнят кацапы. Даже сомнений нет. Это к слову тем глупцам, кто думает, что страну в 35-40 млн человек невозможно оккупировать. Как раз это давно и просто сделать, достаточно иметь камеры наблюдения и распознавание лиц по паспортной фотографии. Это есть у кацапов, китайский, израильский и местный софт тоже имеется.
Только спустя 3-4 месяца, наконец, поняли, что надо делать: надевать ватник, орать, что ты за Путина, ждать БПЛА или лодку по реке с 2-3кг полезного груза (рос. рубли, пистолет, ВВ, яды, рация, нужный аккаунт в телеграме для связи) и заниматься диверсионной работой. А не ходить на митинги с флагами, чтобы потом через несколько недель умереть в подвале по одному.
Хотя вон донецкие выходили тысячами - но нет, их все равно называют всех подряд сепарами.
Питання риторичне.