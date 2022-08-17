В Энергодаре оккупанты похитили около 1000 человек, пленников удерживают в подвалах, - Орлов

Оккупанты в Энергодаре преследуют людей с проукраинской позицией.

Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал в интервью ЛІГА.нет, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, репрессии против мирного населения продолжаются в Энергодаре с первых дней оккупации. Известно, что около 1000 человек уже прошли через российские пыточные. Пленных закрывают в подвалах: один расположен в Энергодаре, второй – за городом. Оккупанты преследуют людей с проукраинской позицией и берут их в плен.

Смотрите: От российских снарядов в Орехове погибла женщина, 6 человек получили ранения, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Оккупационные власти в городе ввели определенные ограничения на выезд гражданских, на блокпостах пропускают не всех. Из города уехало около 50% населения, к 24 февраля там проживало около 53 тысяч граждан.

"Чтобы уехать из Энергодара, людям приходится стоять в очередях около четырех суток. Это по состоянию на данный момент. До оккупации, в марте этого года, в городе проживало до 53 000 человек. Четвертая часть – сотрудники Запорожской атомной электростанции. Сейчас половина города уже уехала" , – говорит Орлов.

Также читайте: В Энергодаре слышны взрывы, - мэр Орлов