РУС
3 986 18

В Энергодаре оккупанты похитили около 1000 человек, пленников удерживают в подвалах, - Орлов

енергодар

Оккупанты в Энергодаре преследуют людей с проукраинской позицией.

Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал в интервью ЛІГА.нет, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, репрессии против мирного населения продолжаются в Энергодаре с первых дней оккупации. Известно, что около 1000 человек уже прошли через российские пыточные. Пленных закрывают в подвалах: один расположен в Энергодаре, второй – за городом. Оккупанты преследуют людей с проукраинской позицией и берут их в плен.

Смотрите: От российских снарядов в Орехове погибла женщина, 6 человек получили ранения, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Оккупационные власти в городе ввели определенные ограничения на выезд гражданских, на блокпостах пропускают не всех. Из города уехало около 50% населения, к 24 февраля там проживало около 53 тысяч граждан.

"Чтобы уехать из Энергодара, людям приходится стоять в очередях около четырех суток. Это по состоянию на данный момент. До оккупации, в марте этого года, в городе проживало до 53 000 человек. Четвертая часть – сотрудники Запорожской атомной электростанции. Сейчас половина города уже уехала" , – говорит Орлов.

Также читайте: В Энергодаре слышны взрывы, - мэр Орлов

оккупация (10299) пытки (870) Запорожская область (3544) Энергодар (159)
+10
17.08.2022 15:49
17.08.2022 15:49 Ответить
+9
Адкуда такая жостокость?
17.08.2022 15:42
17.08.2022 15:42 Ответить
+8
17.08.2022 15:48
17.08.2022 15:48 Ответить
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
17.08.2022 15:42
17.08.2022 15:42 Ответить
17.08.2022 15:48
17.08.2022 15:48 Ответить
Адкуда такая жостокость?
17.08.2022 15:42
17.08.2022 15:42 Ответить
вопрос риторический. бо ответ очевиден.
17.08.2022 16:15
17.08.2022 16:15 Ответить
Вчора в Тернопільську психоневрологічну лікарню привезли 85 кастрованих наших воїнів, віком від 18, вдумайтеся в ці цифри, й медики просять розповсюджувати інфу, щоб світ знав які ублюдки вдерлися до України
17.08.2022 16:52
17.08.2022 16:52 Ответить
кто определил на расстоянии их проукраинскую позицию?
17.08.2022 15:46
17.08.2022 15:46 Ответить
17.08.2022 15:56
17.08.2022 15:56 Ответить
лютий скандал у Запорізькій області із хабарями, коли чиновники та "правоохоронці" брали гроші з українців за бажання виїхати з окупації. Але на центральному рівні всі якось мовчать.
17.08.2022 15:47
17.08.2022 15:47 Ответить
були тут інфи.
Але, справді, жоден чиновник ще не прокоментував
17.08.2022 17:33
17.08.2022 17:33 Ответить
Оманский договор Патрушева и Ze работают...
17.08.2022 15:48
17.08.2022 15:48 Ответить
17.08.2022 15:49
17.08.2022 15:49 Ответить
Мне повезло...жена меня полуживого доставила в Чехию...
Щира дяка лікарям Чехії...Майже 2 місяці лікували та врятували й ноги та руки..хоча правиця майже не працює...
17.08.2022 15:54
17.08.2022 15:54 Ответить
где получили-то?
17.08.2022 16:16
17.08.2022 16:16 Ответить
К сожалению, закономерный и однозначно ожидаемый результат. Призывать к митингам в феврале против оккупации было чудовищным бредом. Всех участников до единого сняли на камеры, затем легко по паспортным данным с фотографией (в Москве притом своими технологиями) всех распознали. Дальше медленно, по нескольку человек уничтожалось, конечно не всех сразу.

Всех, кто выходил на митинг в феврале-марте месяце, конечно же казнят кацапы. Даже сомнений нет. Это к слову тем глупцам, кто думает, что страну в 35-40 млн человек невозможно оккупировать. Как раз это давно и просто сделать, достаточно иметь камеры наблюдения и распознавание лиц по паспортной фотографии. Это есть у кацапов, китайский, израильский и местный софт тоже имеется.

Только спустя 3-4 месяца, наконец, поняли, что надо делать: надевать ватник, орать, что ты за Путина, ждать БПЛА или лодку по реке с 2-3кг полезного груза (рос. рубли, пистолет, ВВ, яды, рация, нужный аккаунт в телеграме для связи) и заниматься диверсионной работой. А не ходить на митинги с флагами, чтобы потом через несколько недель умереть в подвале по одному.
17.08.2022 16:10
17.08.2022 16:10 Ответить
зато у троллей и полезных Кремлю идиотов не будет аргумента, мол, Энергодарцы не выходили на митинги против оккупантов бо хотели в Рашу.
Хотя вон донецкие выходили тысячами - но нет, их все равно называют всех подряд сепарами.
17.08.2022 16:18
17.08.2022 16:18 Ответить
не було вас там тисячами
17.08.2022 17:25
17.08.2022 17:25 Ответить
Дорогі наші воїни, не беріть орків у полон. Убивайте! Убивати потрібно більше, ніж вони встигають поповнювати власні лави. Тоді і війні прийде кінець. А ви не рахуйте, ви просто вбивайте! Безжально і безупинно!
17.08.2022 16:46
17.08.2022 16:46 Ответить
Хто здав південь України? Хто залишив громадян України на поталу ворогу?

Питання риторичне.
17.08.2022 17:20
17.08.2022 17:20 Ответить
 
 