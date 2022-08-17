РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7618 посетителей онлайн
Новости Война
7 975 15

На штурм Попасной россияне бросали огромное количество сил, оккупанты теряли по 40-50 единиц техники в сутки, - 24-я ОМБр имени короля Даниила

гайдай,попасна

На Луганщине, во время боев в Попасной, оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщается на странице 24-й ОМБр имени короля Даниила, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, более двух месяцев военнослужащие 24 ОМБр имени короля Даниила держали оборону Попасной. На штурм города россияне бросали множество сил – морскую пехоту, подразделения силовых структур, ЧВК. Кроме того, на Попасную были направлены мощные колонны военной техники.

Украинские бойцы отбивали колонны, препятствовали подвозу довольствия для подразделений врага и их продвижению по городу. Военные уничтожали по 40-50 вражеских целей в день: танки, БМП, БТР, легковые машины.

Читайте также: Морские пехотинцы в течение суток ликвидировали 6 оккупантов, - ВМС ВСУ

Королевские пехотинцы вытаскивали машины из-под обстрелов, ремонтировали их фактически под взрывами. Снова и снова шли в бой, несмотря на то, что силы противника преобладали.

Автор: 

армия РФ (20613) уничтожение (7951) потери (4559) 24 омб имени князя Данила Галицкого (270) Луганская область (6552)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А им то что? У них в загашнике Северная Корея (десятки тысяч единиц техники, спокойно обменяют на 100 боеголовок с 10 ракетами до США) и Китай. Есть что предложить в обмен на тысячи единиц новой техники. Благо обе эти страны не умеют в русский язык и не смогут тут воевать, то есть надо просто убивать кацапов, не брать в плен на обмен тех, кто хорошо умеет воевать, выбить людской ресурс, а техника вторична.

И в это время даже газонюх Шольц и звонила Макрон поставили САУ и довольно много. Даже Латвия поставила, а ей с 15% кацапами внутри себя и границей очень тяжело это делать. И в это время в США на складах лежат сотни уже бесхозных, готовых к утилизации САУ, старых гаубиц буксируемых, самолеты тоже многие под списание. Но ничего этого не грузят на корабли и исключительно по политическим причинам. Доставкам морским путем и жд по Польше очень дешевая, но долгая до месяца с погрузкой. Техника тоже очень старая и стоит по цене утилизации. Не поставляют именно из-за Берндса и еще посла Салливана, это их распоряжения. Возможно, еще Блинкен требует арестовать Ермака до начала массовых поставок, но это позицию надо огласить публично тогда, чтобы народ потребовал от 73%-го реальных действий. Пока не опубликованы кадры погрузки техники на корабли и нету фотографии будущих украинских летчиков на ф16, нет поводов для оптимистичных новостей.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:34 Ответить
+3
Мабуть 24-й ОМБр імені короля Данила, не вистачило твого досвіду!
показать весь комментарий
17.08.2022 16:40 Ответить
+1
Така кількість техніки це забита вулиця. Дрони то є... В Бучі таке було, але ці кадри облетіли весь світ.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть 24-й ОМБр імені короля Данила, не вистачило твого досвіду!
показать весь комментарий
17.08.2022 16:40 Ответить
а ти не просто гівно..ти кольороване гівно
показать весь комментарий
17.08.2022 16:49 Ответить
А им то что? У них в загашнике Северная Корея (десятки тысяч единиц техники, спокойно обменяют на 100 боеголовок с 10 ракетами до США) и Китай. Есть что предложить в обмен на тысячи единиц новой техники. Благо обе эти страны не умеют в русский язык и не смогут тут воевать, то есть надо просто убивать кацапов, не брать в плен на обмен тех, кто хорошо умеет воевать, выбить людской ресурс, а техника вторична.

И в это время даже газонюх Шольц и звонила Макрон поставили САУ и довольно много. Даже Латвия поставила, а ей с 15% кацапами внутри себя и границей очень тяжело это делать. И в это время в США на складах лежат сотни уже бесхозных, готовых к утилизации САУ, старых гаубиц буксируемых, самолеты тоже многие под списание. Но ничего этого не грузят на корабли и исключительно по политическим причинам. Доставкам морским путем и жд по Польше очень дешевая, но долгая до месяца с погрузкой. Техника тоже очень старая и стоит по цене утилизации. Не поставляют именно из-за Берндса и еще посла Салливана, это их распоряжения. Возможно, еще Блинкен требует арестовать Ермака до начала массовых поставок, но это позицию надо огласить публично тогда, чтобы народ потребовал от 73%-го реальных действий. Пока не опубликованы кадры погрузки техники на корабли и нету фотографии будущих украинских летчиков на ф16, нет поводов для оптимистичных новостей.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:34 Ответить
Саливан не посол
показать весь комментарий
17.08.2022 16:51 Ответить
bydło тебе не зрозуміє, воно главнакамандюючіва говнокамандуріка у сраку з толерастії лиже...
показать весь комментарий
17.08.2022 17:01 Ответить
Я тут підрахував приблизно населення рашки мінус жінки, діти, пенсіонери, студенти, інваліди і тд. Лишається приблизно 20млн боєздатних мужиків. Ми за пів року перемололи 40 тисяч, ну хай ще плюс трьохсоті, хай по максимум 120 тисяч візьмем. Хай ще половина з них відмовиться, інших ще вдіти треба, накормити і тд. Але 120 тисяч це капля в морі проти того що ще можуть насобирать. Того я все таки розраховував би на виснаження ресурсів і техніки, ніж на людські ресурси. Спрацювати може лише фактор массових відмов воювати пісдя якогоїсь позначки кількості загиблих. Взагалі ці всі гадання на кофєйной гущє залиште арестовичу.
показать весь комментарий
17.08.2022 17:42 Ответить
Така кількість техніки це забита вулиця. Дрони то є... В Бучі таке було, але ці кадри облетіли весь світ.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:34 Ответить
А як допомогло русні? Бучу втримали, хєрої?
показать весь комментарий
17.08.2022 16:47 Ответить
Если в день уничтожали 40-50 единиц,то почему в сводках Генштаба ежедневно было 5-10 танков,10-15 ББМ ? И это по всем фронтам,а не только с Попасной
показать весь комментарий
17.08.2022 16:48 Ответить
Было и по 60-100 в день, в первые дни войны.
показать весь комментарий
17.08.2022 17:09 Ответить
Оборона Попасної - це славна сторінка в бойовому шляху 24-ї.

Раніше тут була статья про їх батальйон який вже в майже повному оточенні відступив і з боями на броні прорвався до наших за 15км!

Славні нащадки Січових Стрільців!
(там мій дід по мамі воював).
показать весь комментарий
17.08.2022 17:34 Ответить
3000 ед. техники за 2 месяца получается, не маловато ?
показать весь комментарий
17.08.2022 17:55 Ответить
А мені до в подоби,король Данило
показать весь комментарий
17.08.2022 19:56 Ответить
 
 