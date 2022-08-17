На штурм Попасной россияне бросали огромное количество сил, оккупанты теряли по 40-50 единиц техники в сутки, - 24-я ОМБр имени короля Даниила
На Луганщине, во время боев в Попасной, оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщается на странице 24-й ОМБр имени короля Даниила, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, более двух месяцев военнослужащие 24 ОМБр имени короля Даниила держали оборону Попасной. На штурм города россияне бросали множество сил – морскую пехоту, подразделения силовых структур, ЧВК. Кроме того, на Попасную были направлены мощные колонны военной техники.
Украинские бойцы отбивали колонны, препятствовали подвозу довольствия для подразделений врага и их продвижению по городу. Военные уничтожали по 40-50 вражеских целей в день: танки, БМП, БТР, легковые машины.
Королевские пехотинцы вытаскивали машины из-под обстрелов, ремонтировали их фактически под взрывами. Снова и снова шли в бой, несмотря на то, что силы противника преобладали.
И в это время даже газонюх Шольц и звонила Макрон поставили САУ и довольно много. Даже Латвия поставила, а ей с 15% кацапами внутри себя и границей очень тяжело это делать. И в это время в США на складах лежат сотни уже бесхозных, готовых к утилизации САУ, старых гаубиц буксируемых, самолеты тоже многие под списание. Но ничего этого не грузят на корабли и исключительно по политическим причинам. Доставкам морским путем и жд по Польше очень дешевая, но долгая до месяца с погрузкой. Техника тоже очень старая и стоит по цене утилизации. Не поставляют именно из-за Берндса и еще посла Салливана, это их распоряжения. Возможно, еще Блинкен требует арестовать Ермака до начала массовых поставок, но это позицию надо огласить публично тогда, чтобы народ потребовал от 73%-го реальных действий. Пока не опубликованы кадры погрузки техники на корабли и нету фотографии будущих украинских летчиков на ф16, нет поводов для оптимистичных новостей.
Раніше тут була статья про їх батальйон який вже в майже повному оточенні відступив і з боями на броні прорвався до наших за 15км!
Славні нащадки Січових Стрільців!
(там мій дід по мамі воював).