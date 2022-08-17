На штурм Попасной россияне бросали огромное количество сил, оккупанты теряли по 40-50 единиц техники в сутки, - 24-я ОМБр имени короля Даниила

На Луганщине, во время боев в Попасной, оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщается на странице 24-й ОМБр имени короля Даниила, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, более двух месяцев военнослужащие 24 ОМБр имени короля Даниила держали оборону Попасной. На штурм города россияне бросали множество сил – морскую пехоту, подразделения силовых структур, ЧВК. Кроме того, на Попасную были направлены мощные колонны военной техники.

Украинские бойцы отбивали колонны, препятствовали подвозу довольствия для подразделений врага и их продвижению по городу. Военные уничтожали по 40-50 вражеских целей в день: танки, БМП, БТР, легковые машины.

Читайте также: Морские пехотинцы в течение суток ликвидировали 6 оккупантов, - ВМС ВСУ

Королевские пехотинцы вытаскивали машины из-под обстрелов, ремонтировали их фактически под взрывами. Снова и снова шли в бой, несмотря на то, что силы противника преобладали.