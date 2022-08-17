РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7618 посетителей онлайн
Новости Война
6 814 12

После взрывов в Крыму российские оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост: проверяют выезжающих

міст,керченський

После взрывов в Крыму оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост, проверяют тех, кто покидает полуостров.

Об этом сообщил координатор КрымSOS Денис Савченко в эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. И на КПП проверяют тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, автомобили и личные вещи", – отметил координатор КрымSOS.

По его словам, после взрывов в Крыму 16 августа около 38 тысяч автомобилей выдвинулись с временно оккупированного полуострова на территорию россии. В прошлый раз, после взрывов в Новофедоровке, было примерно 37 тысяч автомобилей, выезжавших с территории Крымского полуострова в сторону рф, говорится в сообщении.

Смотрите также: На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик, после взрывов на оккупированном полуострове образовались очереди. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26470) Керченский мост (401)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Крысчане, не перегрузите мост! Может и упасть!!!
показать весь комментарий
17.08.2022 17:28 Ответить
+8
100% бавовна
показать весь комментарий
17.08.2022 17:32 Ответить
+6
показать весь комментарий
17.08.2022 18:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крысчане, не перегрузите мост! Может и упасть!!!
показать весь комментарий
17.08.2022 17:28 Ответить
та пусть бы упал когда на нем будет максимальное число кацапов!
показать весь комментарий
17.08.2022 17:29 Ответить
Весь цимус в том, что это не крымчане. Это понаехи рванули в свои *****. мясо путлера должно быть мясом, это теперь его заложники. Погрелись на крымских пляжах? Погрейтесь теперь от прилетов горячих приветов из Украины, кацапоматки...
показать весь комментарий
17.08.2022 17:48 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 17:30 Ответить
100% бавовна
показать весь комментарий
17.08.2022 17:32 Ответить
мамулечка в деревянном домике
показать весь комментарий
17.08.2022 17:50 Ответить
Скоріше роблять живий щит для моста.
показать весь комментарий
17.08.2022 17:49 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 18:07 Ответить
оце так засцяли,
трошки бавовни і все, москалі пообсирались
показать весь комментарий
17.08.2022 18:17 Ответить
Не на тому березі встановили

Кордон буде за Кубанню
показать весь комментарий
17.08.2022 20:20 Ответить
выпускают типа элиту
показать весь комментарий
17.08.2022 22:25 Ответить
 
 