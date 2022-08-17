После взрывов в Крыму российские оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост: проверяют выезжающих

После взрывов в Крыму оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост, проверяют тех, кто покидает полуостров.

Об этом сообщил координатор КрымSOS Денис Савченко в эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. И на КПП проверяют тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, автомобили и личные вещи", – отметил координатор КрымSOS.

По его словам, после взрывов в Крыму 16 августа около 38 тысяч автомобилей выдвинулись с временно оккупированного полуострова на территорию россии. В прошлый раз, после взрывов в Новофедоровке, было примерно 37 тысяч автомобилей, выезжавших с территории Крымского полуострова в сторону рф, говорится в сообщении.

