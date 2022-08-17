Российские оккупанты восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС: помогла местная фирма, - Хлань
В Херсонской области захватчики восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС.
Об этом Укринформ рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Мост по плотине Каховской ГЭС – они уже его восстановили", – сообщил Хлань.
По его словам, ремонтировать мост врагу помогла местная фирма "Олеся".
Виталий Горпинюк
Andrew Lysenko
1. Накрыть мост, но сохранив его ремонтопригодность.
2. Во время проведения ремонтных работ добит мост, но уже с трудолюбивыми сотрудниками фирмы "Олеся".