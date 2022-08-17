РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7618 посетителей онлайн
Новости Война
29 699 102

Российские оккупанты восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС: помогла местная фирма, - Хлань

каховська

В Херсонской области захватчики восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС.

Об этом Укринформ рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Мост по плотине Каховской ГЭС – они уже его восстановили", – сообщил Хлань.

Смотрите также: На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик, после взрывов на оккупированном полуострове образовались очереди. ВИДЕО

По его словам, ремонтировать мост врагу помогла местная фирма "Олеся".

Автор: 

ГЭС (119) мост (1046) Новая Каховка (155) ремонт (1184) Хлань Сергей (86)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+77
Причем в два этапа:
1. Накрыть мост, но сохранив его ремонтопригодность.
2. Во время проведения ремонтных работ добит мост, но уже с трудолюбивыми сотрудниками фирмы "Олеся".
показать весь комментарий
17.08.2022 18:12 Ответить
+74
Ця "Олеся" просто ***** продажна.
показать весь комментарий
17.08.2022 17:55 Ответить
+51
Да нужно было ******* днем, и киздец Олесе
показать весь комментарий
17.08.2022 17:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Як до голови приставлять автомата впевнений що мало хто буде грати в героів, дуже гидко читати коменти де вже без суда і слідства вирок. Жити хочуть усі... війна це не забавка.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:06 Ответить
Не хочу ни кого удивить, но при строительстве Крымского моста тоже отличились наши компании.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 