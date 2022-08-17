В Раде продолжаются дискуссии о разрешениях на выезд мужчин за границу. Нет уверенности, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, - "слуга народа" Вениславский
Вопрос либерализации выезда за границу для мужчин призывного возраста вряд ли будет решен в Верховной Раде в ближайшее время.
Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ("СН"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вопрос пересечения границы гражданами Украины мужского пола, которые являются призывного возраста - от 18 до 60 лет, достаточно живо дискутируется в парламенте со второго или третьего месяца войны. Есть много работников и профессий, которые востребованы за границей. Периодически наши коллеги, народные депутаты, регистрируют инициативы и предлагают для обсуждения возможности разрешения выезжать за границу для определенной категории лиц", - сказал Вениславский.
По его словам, чаще всего предлагают разрешить выезд морякам, работающим на иностранных торговых судах и зарабатывающих средства, которые затем поступают в Украину.
"Этот вопрос очень сложный и неоднозначный. На сегодняшний день нет единства в понимании того, стоит или нет либерализировать выезд за границу для определенных категорий лиц, которые не служат в ВСУ, не проходили военную службу и не имеют военных навыков", - сказал депутат.
Он также упомянул об ответе президента на петицию, отметив, что "все граждане Украины равны и устанавливать какие-то преференции или ограничения в зависимости от профессиональных навыков или профессий государство не может и не будет".
По словам депутата, пока нет острой потребности в дополнительной мобилизации. Однако периодически производится призыв на военную службу по мобилизации, включая тех, кто не проходил военную службу. В то же время есть специальности, в которых остро нуждается сектор безопасности и обороны, например врачи, работники службы связи и т.д.
"Вопрос либерализации выезда за границу еще не решен", - сказал он.
"Центры комплектования и социальной защиты, бывшие военкоматы, вручают повестки и мобилизуют лиц, необходимых для соответствующих целей. … Соответственно, в любое время может возникнуть необходимость дополнительной мобилизации или призыва конкретной категории лиц", - добавил Вениславский.
Он также отметил, что в парламенте зарегистрированы законодательные инициативы по усилению ответственности за незаконное пересечение границы лицами призывного возраста.
"Думаю, что пока этот вопрос не решен, и нет уверенности, что он будет решен в ближайшее время, учитывая остроту и дискуссионность", - заявил Вениславский.
Он также напомнил, что студенты и некоторые другие категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва, могут выезжать за пределы страны при наличии соответствующих подтверждающих документов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Десь дико заржав батальйон Монако.
І якщо Бєняславський не в курсі, то студентів ДПСУ не випускає. У них чийсь усний наказ!
Відсрочку мають - виїхати до вишів не взмозі.
І кто жє ето сдєлал?
Кожен рік заробітчани привозили по 10-15 млрд в Україну, а тепер сидять без діла.
дорослі за для себе потерплять..а ось заради дітей терпіти не будуть..зебіли з вогнем грають..
Лібералізації? Це що таке ***?
На дострокових виборах все це зелене лайно піде лісом.
Це ж дискредитація по статевій ознаці.Ми або йдемо в ЄС,або розвертаємось і цілуємо в дупу москалів.
Якщо введуть половинчаті рішення про виїзд, вони більше нікого не мобілізують.
Знаю ще одних слуг народа