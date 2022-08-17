В Раде продолжаются дискуссии о разрешениях на выезд мужчин за границу. Нет уверенности, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, - "слуга народа" Вениславский

Вопрос либерализации выезда за границу для мужчин призывного возраста вряд ли будет решен в Верховной Раде в ближайшее время.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ("СН"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос пересечения границы гражданами Украины мужского пола, которые являются призывного возраста - от 18 до 60 лет, достаточно живо дискутируется в парламенте со второго или третьего месяца войны. Есть много работников и профессий, которые востребованы за границей. Периодически наши коллеги, народные депутаты, регистрируют инициативы и предлагают для обсуждения возможности разрешения выезжать за границу для определенной категории лиц", - сказал Вениславский.

По его словам, чаще всего предлагают разрешить выезд морякам, работающим на иностранных торговых судах и зарабатывающих средства, которые затем поступают в Украину.

"Этот вопрос очень сложный и неоднозначный. На сегодняшний день нет единства в понимании того, стоит или нет либерализировать выезд за границу для определенных категорий лиц, которые не служат в ВСУ, не проходили военную службу и не имеют военных навыков", - сказал депутат.

Он также упомянул об ответе президента на петицию, отметив, что "все граждане Украины равны и устанавливать какие-то преференции или ограничения в зависимости от профессиональных навыков или профессий государство не может и не будет".

По словам депутата, пока нет острой потребности в дополнительной мобилизации. Однако периодически производится призыв на военную службу по мобилизации, включая тех, кто не проходил военную службу. В то же время есть специальности, в которых остро нуждается сектор безопасности и обороны, например врачи, работники службы связи и т.д.

"Вопрос либерализации выезда за границу еще не решен", - сказал он.

"Центры комплектования и социальной защиты, бывшие военкоматы, вручают повестки и мобилизуют лиц, необходимых для соответствующих целей. … Соответственно, в любое время может возникнуть необходимость дополнительной мобилизации или призыва конкретной категории лиц", - добавил Вениславский.

Он также отметил, что в парламенте зарегистрированы законодательные инициативы по усилению ответственности за незаконное пересечение границы лицами призывного возраста.

"Думаю, что пока этот вопрос не решен, и нет уверенности, что он будет решен в ближайшее время, учитывая остроту и дискуссионность", - заявил Вениславский.

Он также напомнил, что студенты и некоторые другие категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва, могут выезжать за пределы страны при наличии соответствующих подтверждающих документов.