5 287 71

В Раде продолжаются дискуссии о разрешениях на выезд мужчин за границу. Нет уверенности, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, - "слуга народа" Вениславский

веніславський

Вопрос либерализации выезда за границу для мужчин призывного возраста вряд ли будет решен в Верховной Раде в ближайшее время.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ("СН"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос пересечения границы гражданами Украины мужского пола, которые являются призывного возраста - от 18 до 60 лет, достаточно живо дискутируется в парламенте со второго или третьего месяца войны. Есть много работников и профессий, которые востребованы за границей. Периодически наши коллеги, народные депутаты, регистрируют инициативы и предлагают для обсуждения возможности разрешения выезжать за границу для определенной категории лиц", - сказал Вениславский.

По его словам, чаще всего предлагают разрешить выезд морякам, работающим на иностранных торговых судах и зарабатывающих средства, которые затем поступают в Украину.

"Этот вопрос очень сложный и неоднозначный. На сегодняшний день нет единства в понимании того, стоит или нет либерализировать выезд за границу для определенных категорий лиц, которые не служат в ВСУ, не проходили военную службу и не имеют военных навыков", - сказал депутат.

Он также упомянул об ответе президента на петицию, отметив, что "все граждане Украины равны и устанавливать какие-то преференции или ограничения в зависимости от профессиональных навыков или профессий государство не может и не будет".

По словам депутата, пока нет острой потребности в дополнительной мобилизации. Однако периодически производится призыв на военную службу по мобилизации, включая тех, кто не проходил военную службу. В то же время есть специальности, в которых остро нуждается сектор безопасности и обороны, например врачи, работники службы связи и т.д.

"Вопрос либерализации выезда за границу еще не решен", - сказал он.

"Центры комплектования и социальной защиты, бывшие военкоматы, вручают повестки и мобилизуют лиц, необходимых для соответствующих целей. … Соответственно, в любое время может возникнуть необходимость дополнительной мобилизации или призыва конкретной категории лиц", - добавил Вениславский.

Он также отметил, что в парламенте зарегистрированы законодательные инициативы по усилению ответственности за незаконное пересечение границы лицами призывного возраста.

"Думаю, что пока этот вопрос не решен, и нет уверенности, что он будет решен в ближайшее время, учитывая остроту и дискуссионность", - заявил Вениславский.

Он также напомнил, что студенты и некоторые другие категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва, могут выезжать за пределы страны при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Топ комментарии
+20
17.08.2022 18:08 Ответить
+18
поверніть з еміграції лисого ***** сцикуна, сівоху, колю-мітбола, мохнатика, потапа камєнського, сліпог п*ю бабкина і усе буде гаразд с призивом
17.08.2022 18:05 Ответить
+18
Мудрому наріду не подобався Порошенко та здобутий ним безвіз? Так тепер обрали мудрого ЗЕ який зробив мудрому наріду без виїзд
17.08.2022 18:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дайте людям возможность накормить семьи и помочь ЗСУ
17.08.2022 18:02 Ответить
Если все поедут кормить семьи то кто тут останеться, кто поможет ЗСУ физически?
17.08.2022 19:52 Ответить
Зарплата в ЗСУ від тисячі ойро на місяць. Тільки не кажи, що в польщі ти заробиш більше.
17.08.2022 20:27 Ответить
Я заработаю больше и заработок безопасней
17.08.2022 21:13 Ответить
поверніть з еміграції лисого ***** сцикуна, сівоху, колю-мітбола, мохнатика, потапа камєнського, сліпог п*ю бабкина і усе буде гаразд с призивом
17.08.2022 18:05 Ответить
Насправді краще було б щоб ці малороси ніколи не повернулись в Україну
17.08.2022 18:12 Ответить
Воно то так,але ж повернуться і на наступних виборах побіжать голосувати за чергове поліно.Ще й агітувати будуть.По чесному,таких треба на карантин років на 10,без права участі в будь-яких виборах.Не заслужили.
17.08.2022 18:19 Ответить
Ще одне огидне зелене чмо, а ще й професор з розумовими здібностями курки.
17.08.2022 18:07 Ответить
17.08.2022 18:08 Ответить
бабченко россиянен со всеми вытекающими и то что он живет в Украине не дает ему право открывать свой рот.
17.08.2022 18:18 Ответить
показать весь комментарий
По перше ти пишеш російською. Що досить сильно нівелює значимість твоєї думки. По друге, Бабченко не живе в Україні. По третє, він не росіянин.
17.08.2022 18:44 Ответить
За паспортом - досі росіянин. І вибирає де жити йому - в Україні, чи Ізраїлі, виключно залежно від того, хто на місці президента перебуває. Звичайний коньюктурник.
17.08.2022 20:09 Ответить
По-перше, ти в Америці і ніякого відношення до України теперішньої не маєш. Тому іди нахєр
показать весь комментарий
Пфф.... у нас кацап **********
17.08.2022 18:52 Ответить
при всей моей антипатии к ваве, не тебе *кроваво убиенному* симулянту с раисским пачпортом, нас, украинцев, обсуждать... вы все, так или иначе, консервы по рождению и рабы по духу из тоталитарной страны....сами разберемся без тебя и невзорова
17.08.2022 18:25 Ответить
17.08.2022 18:27 Ответить
Вы таки разберётесь, как и Чонгаром....
17.08.2022 18:54 Ответить
Мудрому наріду не подобався Порошенко та здобутий ним безвіз? Так тепер обрали мудрого ЗЕ який зробив мудрому наріду без виїзд
17.08.2022 18:09 Ответить
Тобто народ пробивав безвіз у ЄС? Увесь-таки народ, рядами та колонами? Чи нарід? Так, подоляка?
17.08.2022 18:53 Ответить
точно? ну тогда и Буча - заслуга народа? эгеж?
17.08.2022 18:55 Ответить
"всі громадяни України є рівними та встановлювати якісь преференції або обмеження залежно від професійних навичок чи професій держава не може і не буде".
Десь дико заржав батальйон Монако.
І якщо Бєняславський не в курсі, то студентів ДПСУ не випускає. У них чийсь усний наказ!
Відсрочку мають - виїхати до вишів не взмозі.
І кто жє ето сдєлал?
17.08.2022 18:09 Ответить
Проведіть загальний призов, визначіть, кого залишити в резерві, а кого можна відпускати.
Кожен рік заробітчани привозили по 10-15 млрд в Україну, а тепер сидять без діла.
17.08.2022 18:09 Ответить
А чому одних мобілізували, а інші звалять від призиву?
17.08.2022 20:31 Ответить
не повезло
17.08.2022 23:34 Ответить
либо возвращаете всех тех кто выехал до и после войны либо делаете свободный выезд и заезд для украинцев... если нет - то пошли вы накуй..... решители судеб и свобод... нах вобше такая власть, которая держит людей в стойле и сковывает их свободу... в такой стране не то что воевать не хочется , даже находится противно....
17.08.2022 18:10 Ответить
Давно об этом говорю,либо все воюют ,включая женщин,либо никто.
17.08.2022 21:17 Ответить
Когда голодный народ начнет мочить зеленых уродов, все найдется - и время, и желание...
17.08.2022 18:11 Ответить
не так..коли дітки почнуть питати батьків - чи є що поїсти?

дорослі за для себе потерплять..а ось заради дітей терпіти не будуть..зебіли з вогнем грають..
17.08.2022 18:21 Ответить
Ну так зима уже не за горами...
17.08.2022 19:00 Ответить
В усіляких слуг,родичі то десь закордоном,а вирішують,чи пускати рабів,чи ні.Це і є істина демократія і свобода.
17.08.2022 18:11 Ответить
Враховуючи твій прапор, можу сказати лише Шалом. Крепко боліло?
17.08.2022 18:25 Ответить
Питання лібералізації виїзду за кордон для чоловіків призовного віку навряд чи буде вирішене у Верховній Раді найближчим часом. Джерело:
Лібералізації? Це що таке ***?
17.08.2022 18:13 Ответить
Ага, одною рукою ми прямуеємо до ЕС, а другою робим з громадян кріпаків по сталинскому закону.
На дострокових виборах все це зелене лайно піде лісом.
17.08.2022 18:13 Ответить
кормушка... кому можно а кому нельзя есть возможность бабосики сколотить
17.08.2022 18:13 Ответить
Хочете терміново байструків своїх вивезти
17.08.2022 18:14 Ответить
"Питання перетину кордону громадянами України чоловічої статі, які є військового віку від 18 до 60 років, достатньо жваво дискутується в парламенті з другого чи третього місяця війни. Є багато працівників та професій, які затребувані за кордоном. Періодично наші колеги, народні депутати реєструють ініціативи і пропонують для обговорення щодо можливості дозволу виїжджати за кордон для певної категорії осіб", - сказав Веніславський. Джерело:
Це ж дискредитація по статевій ознаці.Ми або йдемо в ЄС,або розвертаємось і цілуємо в дупу москалів.
17.08.2022 18:17 Ответить
Фёдора Владимировича можно найти в запрещённой в Украине российской социальной сети https://vk.com/fedirvv ВКонтакте . и какого хера там этот разведчик делает ?
17.08.2022 18:19 Ответить
Рабів шгукають! Ми і так тут бідні такі що нема куди їхати, падли ви кончєні!
17.08.2022 18:20 Ответить
В Європі то реально не знають,що українським чоловікам виїзд заборонений і хапають на вулицях чоловіків,подібно до того,що відбувається в Луганську.
17.08.2022 18:23 Ответить
Сейчас в Украине больше 10 миллионов мужиков.Для нужд армии хватит до 1 миллиона мобилизационного ресурса.Зачем всех держать в Украине?Я бы разрешил выезжать 55+ для начала,затем 50+ .И т.д Если мужчина не стоит на учете в военкомата и не является резервистов.
17.08.2022 18:23 Ответить
А чим стоящій на учьоті відрізняється від нестоящєго? Чи ти думаєш, що ті хто служили строкову службу в ппо по мобілізації потрапляють в ппо. Я тебе сильно розчарую - вони освоюють нову професію, так само як освоюють неслуживші.
17.08.2022 20:34 Ответить
о! пропоную відібрати всі паспорти, як при союзі..замініти довідками..
17.08.2022 18:23 Ответить
Так можна просто анулювати. Недійсний и все. І хоч шо роби.
17.08.2022 19:04 Ответить
довідка особу типу підтверджувала..видавали схожі, як тим, що з місць позбавлення волі вийшли..у колхозах було таке
17.08.2022 19:41 Ответить
Ну так люди и будут в ответ делать, только не что хочешь, а конкретно власти не понравится.
17.08.2022 23:39 Ответить
Найголовніше,що населення це все саме підтримує.Але ж це ніяк не сприяє перемозі,а навпаки,погіршує ситуацію.
17.08.2022 18:25 Ответить
найважче - бути чесним із самим собою. У перекладі з цензорського: випустіть нас звідси всіх, воювати ми все одно не підемо в жодному разі, дозвольте нам вірити в ЗСУ, вимагати війни до перемоги і ненавидіти Зеленського, Макрона, Шольца, ООН та папу римського звідкись із Німеччини.
17.08.2022 18:27 Ответить
Можно проводить перепись патриотов с американскими флажками под этой новостью. Каждый успел отписаться
17.08.2022 18:57 Ответить
Кукуєв знає,про що каже.
17.08.2022 19:24 Ответить
яка може бути дискусія? Або всі виїзжають, або ніхто не виїзджає Не рахуючи крайньої необхідності та Гончаренку на Раду Европи.
Якщо введуть половинчаті рішення про виїзд, вони більше нікого не мобілізують.
17.08.2022 18:29 Ответить
Було б добре,якби дозволили чоловікам відвідувати сім'ї за кордоном. 5 днів,наприклад і назад. Я пів року не бачила чоловіка,а діти батька І чоловік нікуди не збирається тікати.
17.08.2022 18:45 Ответить
Немає ніякої "срані". Є воююча країна. Як не повернуться такі, анулювати громадянство і попередити про це,як варіант.
17.08.2022 19:09 Ответить
Воююча країна,не означає,що має бути рабство.
17.08.2022 19:22 Ответить
Как это лишать гражданства,вы не распорядители судеб и этой земли,кому жить ,а кому нет.Ничего себе вы обнаглели решать для родившихся на этой земле кому жить на земле,а кому нет.
17.08.2022 21:23 Ответить
А вони з нахабною пикою вам скажуть, шо вам особисто ніхто не заважає на ті ж пять днів відвідати чоловіка в Україні. Мерзенні падлюки. Їм наші проблеми до одного місця.
17.08.2022 19:09 Ответить
А що там думати, випускайте молодь від 18 до 22, а може і мало страше, хто не має війскьового досвіду, навіщо вони на війні? Цвіт нації треба берегти! Попередньо можно призначити на місяц-другий корисних робіт у тилу - копати окопи, вантажити або чистити зброю та таке інше, а далі нехай їдуть - за кородоном влаштуються на роботу, та хочь якусь копійку батькам та країні дадуть
17.08.2022 18:47 Ответить
Українці розуміють , що суркіси і інша пиз.ота заробляють кошти на лазурному березі, що потім надходять до України.
17.08.2022 19:03 Ответить
Згнизити верхню планку до 55 років, як варіант,хай діди їдуть працювати.
17.08.2022 20:06 Ответить
Краще працюючих старше за 50 років призивати за бажанням. Війна - справа молодих
17.08.2022 22:45 Ответить
Просто походу зелёные провели соцопросы и выяснили, что тех, кто против такой инициативы, больше. Ну по крайней мере, те, кто воюет, точно будут против.
17.08.2022 23:42 Ответить
Не сплять і не їдять біднечкі, все дискусують...
Знаю ще одних слуг народа
18.08.2022 12:16 Ответить
 
 