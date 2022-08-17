РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7618 посетителей онлайн
Новости
5 784 3

Схрон с российским оружием и боеприпасами обнаружили в селе возле Чернобыля

рф,зброя

В Киевской области в зоне отчуждения пограничники обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, который покинули российские военные.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на территории зоны отчуждения в селе Заполье, расположенном в 15 км от Чернобыльской АЭС, неподалеку от прежних позиций оккупационных войск обнаружили схрон россиян.

Оккупанты оставили после ухода с территории Киевщины два деревянных ящика с пятью 152-мм осколочно-фугасными снарядами, два выстрела к РПГ-7В, один реактивный двигатель к выстрелу РПГ-7В.

Смотрите также: Два тайника с боеприпасами обнаружили на Черниговщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Схрон с российским оружием и боеприпасами обнаружили в селе возле Чернобыля 01


Схрон с российским оружием и боеприпасами обнаружили в селе возле Чернобыля 02


Схрон с российским оружием и боеприпасами обнаружили в селе возле Чернобыля 03


Схрон с российским оружием и боеприпасами обнаружили в селе возле Чернобыля 04

Автор: 

армия РФ (20613) оружие (10437) Чернобыль (514) тайник (132)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то сцикуна лисого з кварталу 95 схованка на всяк пожарний
показать весь комментарий
17.08.2022 18:42 Ответить
Снаряди 152мм повернуться власникам - з гармати Мста.
показать весь комментарий
17.08.2022 18:47 Ответить
От трястя.. то наші "мисливці" залишили про всяк випадок, якщо військові знову добу дрочити будуть а кацапи полізуть з білорусі на Київ
показать весь комментарий
17.08.2022 18:56 Ответить
 
 