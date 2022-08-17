Схрон с российским оружием и боеприпасами обнаружили в селе возле Чернобыля

В Киевской области в зоне отчуждения пограничники обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, который покинули российские военные.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на территории зоны отчуждения в селе Заполье, расположенном в 15 км от Чернобыльской АЭС, неподалеку от прежних позиций оккупационных войск обнаружили схрон россиян.

Оккупанты оставили после ухода с территории Киевщины два деревянных ящика с пятью 152-мм осколочно-фугасными снарядами, два выстрела к РПГ-7В, один реактивный двигатель к выстрелу РПГ-7В.

Смотрите также: Два тайника с боеприпасами обнаружили на Черниговщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж











