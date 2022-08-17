Схрон с российским оружием и боеприпасами обнаружили в селе возле Чернобыля
В Киевской области в зоне отчуждения пограничники обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, который покинули российские военные.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на территории зоны отчуждения в селе Заполье, расположенном в 15 км от Чернобыльской АЭС, неподалеку от прежних позиций оккупационных войск обнаружили схрон россиян.
Оккупанты оставили после ухода с территории Киевщины два деревянных ящика с пятью 152-мм осколочно-фугасными снарядами, два выстрела к РПГ-7В, один реактивный двигатель к выстрелу РПГ-7В.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий17.08.2022 18:42 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Харьков Сумской
показать весь комментарий17.08.2022 18:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleg Mamont
показать весь комментарий17.08.2022 18:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль