После взрывов в Крыму рашисты перемещают свою авиацию вглубь полуострова и на аэродромы РФ, - ГУР
Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки МО Украины.
"Такая активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа)", – говорится в сообщении.
В частности, в этих пределах отмечено перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.
11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:
- 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);
– 5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).
17 августа отмечен перелет вертолетов:
- 3 вертолета КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;
- 3 вертолета КА-27 из состава 318 ОЗМАП в Севастополь;
- 8 вертолетов в Краснодар.
17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории РФ, отмечен перелет самолетов:
- 3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ПО в Приморско-Ахтарск;
- 3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарск;
- 5 самолетов CУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СМАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;
- самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;
- 2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевскую;
Отмечается, что во время перелета в одном из самолетов МИГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо ускорітєля невиділи...
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
Побільше їм там "бавовни"!