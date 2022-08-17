РУС
Новости
После взрывов в Крыму рашисты перемещают свою авиацию вглубь полуострова и на аэродромы РФ, - ГУР

Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки МО Украины.

"Такая активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа)", – говорится в сообщении.

В частности, в этих пределах отмечено перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:

- 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);

– 5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

Читайте также: После взрывов в оккупированном Крыму стали интересоваться бомбоубежищами, продажей квартир и аварийными чемоданчиками

17 августа отмечен перелет вертолетов:

- 3 вертолета КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;

- 3 вертолета КА-27 из состава 318 ОЗМАП в Севастополь;

- 8 вертолетов в Краснодар.

17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории РФ, отмечен перелет самолетов:

- 3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ПО в Приморско-Ахтарск;

- 3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарск;

- 5 самолетов CУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СМАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;

- самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;

- 2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевскую;

Отмечается, что во время перелета в одном из самолетов МИГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования.

авиация (2919) взрыв (6907) Крым (26470) разведка (4228) россия (97281) аэродром (316)
Пора ХЛОПАТЬ по аеродромам в РФ
17.08.2022 18:59 Ответить
***
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
17.08.2022 19:18 Ответить
аеродроми РФ - законні цілі в боротьбі з країною агресором
17.08.2022 19:01 Ответить
Пора ХЛОПАТЬ по аеродромам в РФ
17.08.2022 18:59 Ответить
умови надання озброєння забороняють, але по Криму можна, бо Крим - це Україна
17.08.2022 19:02 Ответить
В Крыму диверсионные группы работали. Могут работать и в рф.
17.08.2022 19:10 Ответить
А хто каже по Хамерси? Недопалками.
17.08.2022 19:37 Ответить
Єдине реальне обмеження на застосування зброї то це на не-воєнні цілі. Все що має стосунок до окупаційного війська в будь якій точці ********** - від Бєлгорода до Курил - є законною ціллю під час війни.
17.08.2022 20:30 Ответить
аеродроми РФ - законні цілі в боротьбі з країною агресором
17.08.2022 19:01 Ответить
пора паковать чемоданы пока мост ***** стоит - бери шенель иди домой...
17.08.2022 19:06 Ответить
А що "произошло"? Бетонка в Криму не того розміру
17.08.2022 19:07 Ответить
частково переміщують?
бо ускорітєля невиділи...
17.08.2022 19:11 Ответить
Виносити свої гітари їм доведеться все одно.
17.08.2022 19:11 Ответить
Ну и отлично. Ефективную дальность действия авиации особенно вертолетов никто не отменял. Теперь рашистам вместо ракет придется брать дополнительные баки топлива
17.08.2022 19:18 Ответить
17.08.2022 19:18 Ответить
Шедевр. Зберіг і собі.
17.08.2022 20:39 Ответить
В ГУР у нас этот буданов непонятнокакой приводный(может с помощью гугашвили)Это инфа ни о чем
17.08.2022 19:32 Ответить
Willkommen atackams ,за чикались на вас друзі України .
17.08.2022 19:44 Ответить
Так з кацапами і треба. Вони розуміють коли по пиці отримують!
Побільше їм там "бавовни"!
17.08.2022 19:44 Ответить
Чекаємо подальших "шагів доброї волі"
17.08.2022 19:50 Ответить
Чим далі кацапські літаки будуть базуватися від лінії фронту тим раніше ми знатемо про їх наближення і приготуємо зустріч.
17.08.2022 20:33 Ответить
а як же пво аналоговнета? і вторая армія міра
17.08.2022 20:58 Ответить
"вторая армия третьего мира"
17.08.2022 21:53 Ответить
 
 