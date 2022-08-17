После взрывов в Крыму рашисты перемещают свою авиацию вглубь полуострова и на аэродромы РФ, - ГУР

Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки МО Украины.

"Такая активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа)", – говорится в сообщении.

В частности, в этих пределах отмечено перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:

- 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);

– 5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

Читайте также: После взрывов в оккупированном Крыму стали интересоваться бомбоубежищами, продажей квартир и аварийными чемоданчиками

17 августа отмечен перелет вертолетов:

- 3 вертолета КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;

- 3 вертолета КА-27 из состава 318 ОЗМАП в Севастополь;

- 8 вертолетов в Краснодар.

17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории РФ, отмечен перелет самолетов:

- 3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ПО в Приморско-Ахтарск;

- 3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарск;

- 5 самолетов CУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СМАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;

- самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;

- 2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевскую;

Отмечается, что во время перелета в одном из самолетов МИГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования.