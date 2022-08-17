Усиление возможностей украинской армии, - Резников провел "продуктивную дискуссию" с датским коллегой Бедсковом

Министр обороны Украины Алексей Резников в среду провел разговор с министром обороны Дании Мортеном Бедсковом, в ходе которого стороны обсудили вопросы военного сотрудничества между Киевом и Копенгагеном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Резникова.

"Очень продуктивная дискуссия сегодня с моим коллегой и большим другом Украины, министром обороны Дании Мортеном Бедсковом: результаты конференции в Копенгагене, сотрудничество между Данией и Украиной, усиление возможностей украинской армии", - написал Резников.

Он также поблагодарил датский народ за поддержку Украины в войне против РФ.

