Усиление возможностей украинской армии, - Резников провел "продуктивную дискуссию" с датским коллегой Бедсковом
Министр обороны Украины Алексей Резников в среду провел разговор с министром обороны Дании Мортеном Бедсковом, в ходе которого стороны обсудили вопросы военного сотрудничества между Киевом и Копенгагеном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Резникова.
"Очень продуктивная дискуссия сегодня с моим коллегой и большим другом Украины, министром обороны Дании Мортеном Бедсковом: результаты конференции в Копенгагене, сотрудничество между Данией и Украиной, усиление возможностей украинской армии", - написал Резников.
Он также поблагодарил датский народ за поддержку Украины в войне против РФ.
Топ комментарии
+7 Чайка Київ
показать весь комментарий17.08.2022 19:10 Ответить Ссылка
+1 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий17.08.2022 19:08 Ответить Ссылка
+1 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий17.08.2022 19:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«За шкалою від 0 до 10 ефективність Збройних сил України дорівнюватиме 12, просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у всьому. Вони знайшли способи робити те, що нам здавалося неможливим», - заявив один із чиновників відомства. СЛАВА ЗСУ!
@LesyaUA7Evropa
·
https://twitter.com/LesyaUA7Evropa/status/1559920093894742018 2 ч
Арестович -2-3 неділі Буданов-до кінця 2022р. ЗСУ вийдуть на межі 2014 року Представник Пентагону: Перелом-перша половина вересня, звільнення правобережної Херсонщини і частина Приазов"я -січень 2023.Повне закінчення гарячої фази - осінь 2023!