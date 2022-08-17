РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7618 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 680 16

Усиление возможностей украинской армии, - Резников провел "продуктивную дискуссию" с датским коллегой Бедсковом

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников в среду провел разговор с министром обороны Дании Мортеном Бедсковом, в ходе которого стороны обсудили вопросы военного сотрудничества между Киевом и Копенгагеном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Резникова.

"Очень продуктивная дискуссия сегодня с моим коллегой и большим другом Украины, министром обороны Дании Мортеном Бедсковом: результаты конференции в Копенгагене, сотрудничество между Данией и Украиной, усиление возможностей украинской армии", - написал Резников.

Он также поблагодарил датский народ за поддержку Украины в войне против РФ.

Читайте также: Более 1,5 миллиарда евро доноры решили предоставить Украине на конференции в Копенгагене

Автор: 

Дания (638) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
17.08.2022 19:10 Ответить
+1
показать весь комментарий
17.08.2022 19:08 Ответить
+1
ПЕНТАГОН ОЦІНЮЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗСУ У 12 з 10 ЗА ШКАЛОЮ ВІД 0 ДО 10. У Пентагоні вражені захисниками України.
«За шкалою від 0 до 10 ефективність Збройних сил України дорівнюватиме 12, просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у всьому. Вони знайшли способи робити те, що нам здавалося неможливим», - заявив один із чиновників відомства. СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
17.08.2022 19:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.08.2022 19:08 Ответить
ПЕНТАГОН ОЦІНЮЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗСУ У 12 з 10 ЗА ШКАЛОЮ ВІД 0 ДО 10. У Пентагоні вражені захисниками України.
«За шкалою від 0 до 10 ефективність Збройних сил України дорівнюватиме 12, просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у всьому. Вони знайшли способи робити те, що нам здавалося неможливим», - заявив один із чиновників відомства. СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
17.08.2022 19:09 Ответить
Усі зараз вчаться в українців воювати
показать весь комментарий
17.08.2022 19:10 Ответить
Це все слова. Що могли українці показати під керівництвом Зелі ?
показать весь комментарий
17.08.2022 19:21 Ответить
чому вчаться? ******* колонни русні.так це Пентагон показував ще у Сирії коли це ще не було мейнстримом.
показать весь комментарий
18.08.2022 01:11 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 19:10 Ответить
а можна фамілію у заголовку і матеріалі писати однаково?
показать весь комментарий
17.08.2022 19:13 Ответить
на троцького подібний,напевно його родич,а куда поділась Українська еліта?
показать весь комментарий
17.08.2022 19:48 Ответить
Это утром новость была от этого Черта.Не заморозка,а охлаждение конфликта.Это уже совпадает от нелоха посредине.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:39 Ответить
Как бы этот чмошный дедушка еще чего не сдал бы до зимних квартир.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:53 Ответить
Дискутуй не дискутуй- а мантра "мало зброї" буде до весни.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:54 Ответить
Доки зеля не звільнить Єрмака, або сам звільниться.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:52 Ответить
Леся Українка

@LesyaUA7Evropa

·

https://twitter.com/LesyaUA7Evropa/status/1559920093894742018 2 ч

Арестович -2-3 неділі Буданов-до кінця 2022р. ЗСУ вийдуть на межі 2014 року Представник Пентагону: Перелом-перша половина вересня, звільнення правобережної Херсонщини і частина Приазов"я -січень 2023.Повне закінчення гарячої фази - осінь 2023!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:55 Ответить
Поки нам дають по 4 артсистеми в місяць кацапи зтягують по тисячі, такими темпами зимою знову полізуть з усіх боків.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:43 Ответить
 
 