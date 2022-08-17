РУС
После взрывов в оккупированном Крыму стали интересоваться бомбоубежищами, продажей квартир и аварийными чемоданчиками

В Крыму после взрывов люди интересуются, где ближайшее бомбоубежище и что такое аварийный чемоданчик.

Об этом сообщает сайт Ассоциации реинтеграции Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Даже абсолютно подконтрольные агрессору "крымские медиа" начали иронично сообщать, что "главные вопросы, которые сейчас всех беспокоят, - это где бомбоубежище, как быстро продать квартиру, что такое аварийный чемоданчик", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в оккупированном Севастополе мошенники уже делают на мобильные телефоны рассылку с предложениями указать адреса бомбоубежищ, работающих за "небольшую плату".

17.08.2022 19:36 Ответить
+6
17.08.2022 19:18 Ответить
+6
17.08.2022 19:24 Ответить
17.08.2022 19:18 Ответить
17.08.2022 19:24 Ответить
Лапти,самое лучшее бомбоубежище в сибирской тайге!
17.08.2022 19:25 Ответить
ні..вони половину спалили, а іншу половину китайці анексували))
17.08.2022 19:32 Ответить
А з Байкалу китайці воду смокчуть аж гай гуде
17.08.2022 19:36 Ответить
да читала десь..баби на раїсі у захваті..не бухають, багато не жеруть (пару чашок рису на день), працелюбні, рукасті...

дітей там вже настругали, Сибір викорчовують під поля, а деревину продають до Китаю
17.08.2022 19:51 Ответить
Так то оно так что с Байкала. А вот как смокчут с Днепра реки забываем! С марта смокчут и радуются крепко.
17.08.2022 20:33 Ответить
там лишилися тільтки китайці
17.08.2022 19:49 Ответить
в Крыму приезжим московитам в бомбоубежище, а украинцам в укрытие!))
17.08.2022 19:35 Ответить
а город что думал?

ученья грядут ?

ню, ню....
17.08.2022 19:47 Ответить
17.08.2022 19:36 Ответить
Віримо !

Отче наш, іже єси на небеси, та ЗСУ на землі святої України !!!!
17.08.2022 19:58 Ответить
на небесе́х
18.08.2022 06:53 Ответить
Аварийные чемоданчики у них заменят гробики на колёсиках
17.08.2022 19:36 Ответить
доречі про гробіки

В это мгновение дверь в комнату широко распахнулась, и в комнату вошли четыре кролика, чёрные, как чернила. На плечах они несли маленький гробик.
- Чего вы от меня хотите?! - вскричал Пиноккио и от страха подскочил на кровати.
- Мы пришли за тобой, - ответил самый рослый кролик.
- За мной?.. Но ведь я совсем не мёртвый!
- Ещё не мёртвый. Но ты будешь мёртв через несколько минут, потому что не хочешь выпить лекарство, которое излечит тебя от лихорадки.
17.08.2022 20:00 Ответить
а вот і чорні кролики

17.08.2022 20:02 Ответить
ну больше всех шансов максимально "подняться" получили продавцы памперсов.
17.08.2022 19:39 Ответить
Хай тікають швидше, бо так кортить по мосту влупити. Хочби по залізничному
17.08.2022 19:45 Ответить
Эй, стойте-стойте! К вам еще не все камни с неба прилетели, будет еще много того, что вы любите.
17.08.2022 19:46 Ответить
Крим з такими темпами, почне відчалювати і змиватися з родной гавані..міст самі підірвуть))
17.08.2022 19:56 Ответить
аварийные - 100 грамм. а чемоданчик он тревожный!))))
17.08.2022 20:07 Ответить
Потрівбно постійно посилювати військовий тиск в Криму. "Понаєхам" і колаборантам потрібно дуже доступно "пояснити", і вони мають це відчути!, що шансів залишитися в Криму і стати в перспективі громадянином Євросоюзу ми їм не дамо. Дикунам ********** мокшанські ***** і мухосранські клоаки!
17.08.2022 20:19 Ответить
А тури в Магадан і Камчатку на ПМЖ їх не цікавлять?
17.08.2022 20:23 Ответить
Побыстрее нужно освобождать Крым, бо китайцы начинают экспансию на еврокацапов. Вон, ближайшие военные учения в драныкоедии будут проходить совместно с таукитайцами.
17.08.2022 21:13 Ответить
клейте паспорта и учите "паляниця"
17.08.2022 22:27 Ответить
Квартири продають одні москалі іншим?
17.08.2022 23:42 Ответить
 
 