После взрывов в оккупированном Крыму стали интересоваться бомбоубежищами, продажей квартир и аварийными чемоданчиками
В Крыму после взрывов люди интересуются, где ближайшее бомбоубежище и что такое аварийный чемоданчик.
Об этом сообщает сайт Ассоциации реинтеграции Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Даже абсолютно подконтрольные агрессору "крымские медиа" начали иронично сообщать, что "главные вопросы, которые сейчас всех беспокоят, - это где бомбоубежище, как быстро продать квартиру, что такое аварийный чемоданчик", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в оккупированном Севастополе мошенники уже делают на мобильные телефоны рассылку с предложениями указать адреса бомбоубежищ, работающих за "небольшую плату".
