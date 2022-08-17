Возможность оформления паспортов гражданина Украины проходит согласование еще в 7 странах ЕС, - МВД

В Министерстве внутренних дел работают над возможностью оформления паспортных документов украинцам, кроме Польши, еще в 7 странах Евросоюза.

Об этом сообщила в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, украинцы, вынужденные бежать от войны в ЕС, уже могут оформить паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, а также воспользоваться услугой по оформлению обоих документов одновременно.

"Такая услуга доступна в Республике Польша. В то же время, проходит согласование возможности аналогичной работы ГП "Документ" еще по меньшей мере в 7 странах ЕС", - уточнила Акопян.

Она напомнила, что ранее были также расширены возможности для украинских водителей. В настоящее время украинским водительским удостоверением можно пользоваться в ЕС без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев.

Также, по информации заместителя министра, пользоваться украинским водительским удостоверением в ЕС можно в случае истечения срока его действия, что актуально для удостоверений, выданных впервые со сроком действия 2 года.

Также это касается удостоверений старого образца, оформленных только кириллицей и не имеющих срока действия. Ими можно пользоваться без дополнительно заверенного перевода или международного водительского удостоверения.

"Новые правила предусматривают также получение временного водительского удостоверения образца ЕС в случае потери или похищения украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов", - заявила чиновница.

Напомним, с 30 июня представительство госпредприятия "Документ" приступило к оформлению паспортных документов украинцам в Варшаве.

Впоследствии в МВД сообщили, что в августе в Варшаве открывается стационарный офис, где можно будет оформить как заграничный, так и внутренний ID-паспорт гражданина Украины. А мобильные комплексы отправятся в другие регионы Польши, а также в Чехию, Словакию, Болгарию – после достижения соответствующих договоренностей с этими странами.