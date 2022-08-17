Подозреваемый в поддержке РФ черкасский депутат ОПЗЖ Замирайло во второй раз вышел под залог, - прокуратура
Депутат Черкасского горсовета от фракции ОПЗЖ Александр Замирайло, подозреваемый в коллаборационизме, в понедельник, 16 августа, внес залог в размере 1 млн 1 тыс. гривен и находится на свободе.
Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Богдана Кулик, передает Цензор.НЕТ.
"Подозреваемый в коллаборационизме депутат Александр Замирайло собрал сумму залога и находится на свободе", - сказала Кулик.
В начале августа депутату сообщили о подозрении в коллаборационизме. По данным СБУ, Замирайло планировал возглавить область в случае ее оккупации. В ходе судебного заседания следствием были предоставлены доказательства в виде задокументированных разговоров Замирайло, где он желает смерти украинским воинам, а также победы Путину.
Сначала суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 208 тыс. грн. На следующий день за него внесли залог, он вышел из СИЗО.
Прокуратура внесла апелляционную жалобу по увеличению минимальной суммы залога до 1,01 млн грн. Ее удовлетворили в полном объеме. Через несколько дней депутат уплатил и эту сумму.
Если он не будет исполнять обязанности, возложенные на него решением суда о применении меры пресечения, прокуроры будут инициировать вопрос о возвращении залога в доход государства и избрании ему безальтернативного содержания под стражей.
Как сообщалось, 8 августа во время выхода из СИЗО активисты облили зеленкой депутата Черкасского горсовета Александра Замирайло, подозреваемого в поддержке страны-агрессора.
https://telegra.ph/file/bcea8ccc29f7c8e05051d.jpg До 5 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який намагався підпалити приміщення Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду
За підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою міста Києва чоловіка, який здійснив підпал двох державних установ, засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 194 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, 26 серпня 2021 року обвинувачений спочатку кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розташованого на вулиці Інститутській, після чого підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, розташованого на вул. Пилипа Орлика.
Чоловіка затримали неподалік місця скоєння злочину. Затриманим виявився 51-річний уродженець Херсонщини, який чітко спланував свої дії та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.
Мотивом підпалів слугувало невдоволення обвинуваченого діями державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.
За висновками судово-психіатричної експертизи чоловік є осудним.
За результатом судового розгляду прокурором доведено вину обвинуваченого у вчинених злочинах.
Вироком Печерського районного суду міста Києва чоловіку призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільні позови державних установ на суму майже 100 тисяч гривень, які підлягають стягненню з обвинуваченого.
Пресслужба Київської міської прокуратури
Це відбувалося Согодні!!!!!
https://telegra.ph/file/bcea8ccc29f7c8e05051d.jpg
Хай но закінчиться війна.
Отоді всі питання неначасі відразу, оптом так би мовити, стануть на часі!
І буде, нарешті кому ті кляті питання задати!
І таки домогтися відповіді.