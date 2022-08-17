РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7768 посетителей онлайн
Новости Война
5 166 67

Подозреваемый в поддержке РФ черкасский депутат ОПЗЖ Замирайло во второй раз вышел под залог, - прокуратура

олександр,замирайло

Депутат Черкасского горсовета от фракции ОПЗЖ Александр Замирайло, подозреваемый в коллаборационизме, в понедельник, 16 августа, внес залог в размере 1 млн 1 тыс. гривен и находится на свободе.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Богдана Кулик, передает Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый в коллаборационизме депутат Александр Замирайло собрал сумму залога и находится на свободе", - сказала Кулик.

В начале августа депутату сообщили о подозрении в коллаборационизме. По данным СБУ, Замирайло планировал возглавить область в случае ее оккупации. В ходе судебного заседания следствием были предоставлены доказательства в виде задокументированных разговоров Замирайло, где он желает смерти украинским воинам, а также победы Путину.

Сначала суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 208 тыс. грн. На следующий день за него внесли залог, он вышел из СИЗО.

Прокуратура внесла апелляционную жалобу по увеличению минимальной суммы залога до 1,01 млн грн. Ее удовлетворили в полном объеме. Через несколько дней депутат уплатил и эту сумму.

Смотрите также: Черкасские активисты возле СИЗО облили зеленкой депутата ОПЗЖ Замирайла, подозреваемого в поддержке РФ. ВИДЕО+ФОТО

Если он не будет исполнять обязанности, возложенные на него решением суда о применении меры пресечения, прокуроры будут инициировать вопрос о возвращении залога в доход государства и избрании ему безальтернативного содержания под стражей.

Как сообщалось, 8 августа во время выхода из СИЗО активисты облили зеленкой депутата Черкасского горсовета Александра Замирайло, подозреваемого в поддержке страны-агрессора.

Автор: 

депутат (3345) залог (535) Черкассы (871) коллаборационизм (911) Оппозиционная платформа - За жизнь (459)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
яка краса- ермак та татаров своїх не кидають-
показать весь комментарий
17.08.2022 19:41 Ответить
+23
как *******
показать весь комментарий
17.08.2022 19:42 Ответить
+21
что в Черкассах некому ему хавальник развалить ?
показать весь комментарий
17.08.2022 19:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
яка краса- ермак та татаров своїх не кидають-
показать весь комментарий
17.08.2022 19:41 Ответить
Гнида 🤢👹 втирает , что была -бы паника ,если бы граждане узнали , но военных он мог подготовить и хоть не разминироватьЧонгар и контролировать СБУ ,которым был НАУМОВЫМ ,бакановым приказ САМОРАСПУСТИТЬСЯ В ХЕРСОНЕ И МЕЛИТОПОЛЕ ………
показать весь комментарий
17.08.2022 20:19 Ответить
Слава Украине!
показать весь комментарий
17.08.2022 21:01 Ответить
как *******
показать весь комментарий
17.08.2022 19:42 Ответить
ПиZZдато...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:04 Ответить
Своїх не садять...
показать весь комментарий
17.08.2022 19:44 Ответить
немає патріота з дубцем аби оте завмирайло завмерло навіки ?!!!
показать весь комментарий
17.08.2022 19:44 Ответить
хорошо ребятки "работали". не у каждого вот так - бах - и лям в кармане. а сколько их таких ещё?
показать весь комментарий
17.08.2022 19:44 Ответить
ОПЗЖСН
показать весь комментарий
17.08.2022 19:45 Ответить
они просто смеются над всеми вместе с "правосудием"
показать весь комментарий
17.08.2022 19:46 Ответить
- Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- Двести пятьдесят тысяч…
- Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! Вы признаете свою вину?
- Нет!
- Ну на нет и суда нет!
показать весь комментарий
17.08.2022 19:46 Ответить
А в нього є відповідно до його декларації про доходи 1 млн грн, законно зароблених? 🤔
показать весь комментарий
17.08.2022 19:46 Ответить
что в Черкассах некому ему хавальник развалить ?
показать весь комментарий
17.08.2022 19:46 Ответить
Я с Черкасс, вроде как и более-менее в городе, но тварей дохрена..Це вже не гагьба, це- Ганьбище..
показать весь комментарий
17.08.2022 20:20 Ответить
Пан Кольтенко має роботи в місті
показать весь комментарий
17.08.2022 20:43 Ответить
Там ще суддям того суду піздюлей треба накидати...
показать весь комментарий
17.08.2022 22:10 Ответить
Да здравствует зе-суд! Самий справедлівий для прокацапов суд в міре!
показать весь комментарий
17.08.2022 19:46 Ответить
А чоловіка за кидання молотова в офіс аерещук посадили на 5 років
показать весь комментарий
17.08.2022 19:47 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная опзжопная рожа...
показать весь комментарий
17.08.2022 19:47 Ответить
Социально близкий.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:47 Ответить
"враг народа" = "слуга народа"

... уроди !
показать весь комментарий
17.08.2022 20:34 Ответить
Та пристрельте його вже хтось!
показать весь комментарий
17.08.2022 19:47 Ответить
Живуть же люди!
показать весь комментарий
17.08.2022 19:48 Ответить
ахаха )) что, свинособака, без впн жизни нет? ямки - ну, как тебе сказать - обычно такое как ты - просто собаки растягивают. кто погуманнее - тот зарывает такое как ты. чтоб не воняло ))) вонючие вы, кислобздеи.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:04 Ответить
Самий гуманний.. Ніі самий продажний суд в світі! Браво!
показать весь комментарий
17.08.2022 19:49 Ответить
Посадить його знову та знову вимагайте 1 мільйон під заставу. Так хоч бюджет наповнимо.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:49 Ответить
Нічого нового. Суд та прокуратура очікувано відпустили депутата-зрадника від ОПЗЖ. Дивного тут тільки те, що СБУ надала докази суду, а не загубила їх як завжди
показать весь комментарий
17.08.2022 19:50 Ответить
Що це нах#й за Закони, що це с¥к@ за суди!!!
показать весь комментарий
17.08.2022 19:51 Ответить
Бо треба не тільки контролювати, з ким і про що влада договорються у всіляких Оманах, а ще й контролювати закони, які видає наша офігенна Рада. Вони ж там приймають все, що їх захищає, а потім тільки рипнешся --- ось тобі дуля, у нас закон! І не лінуватися виходити на мітінги і протести. Бо полінуємось там, тут, і країну упустемо. Зараз, наприклад, під час війни, вони накладають свої лапи на майно профспілок. Потім ні санаторіїв не буде, ні лікувальних закладів. І так у всьому.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:56 Ответить
******** фамілія - ******** вирок
показать весь комментарий
17.08.2022 19:52 Ответить
Може хтось знає, чому ми досі не в ЄС та НАТО?
показать весь комментарий
17.08.2022 19:54 Ответить
пора судэйка прэмийюваты..
показать весь комментарий
17.08.2022 19:57 Ответить
українські суди після війни повинні пійти в минуле
показать весь комментарий
17.08.2022 19:58 Ответить
Чому не відмінили заставу для колаборантів?Буквально день тому в ВР внесли правку в закон для корегувальників з відміною застави,чого не вписали туди й колаборантів?Чи рука не піднялася на "колег"
показать весь комментарий
17.08.2022 19:59 Ответить
*********...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:10 Ответить
****** просто можно от ******* судов и конченных судей...................................................
показать весь комментарий
17.08.2022 20:11 Ответить
Чи то зрада якась не та, чи то суд якийсь не такий, чи то країна якась ненормальна.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:14 Ответить
Всього потроху дофіга..
показать весь комментарий
17.08.2022 20:24 Ответить
чи то ті, хто керує державою, невідомо на чийому боці?!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:29 Ответить
Відомо. На своєму. У межах свого розуміння.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:57 Ответить
Може колобарантів просто взривать на хер
показать весь комментарий
17.08.2022 20:21 Ответить
Проти того, що готель "Мир" віддали.., це ще і не "дуже злочин"..
показать весь комментарий
17.08.2022 20:22 Ответить
шок
показать весь комментарий
17.08.2022 20:22 Ответить
супер! одною рукою воюємо, створюємо патріотичні відосики, закликаємо, закликаємо увесь світ на боротьбу з рашастаном, а іншою - зелене світло колаборантам??? то на яку чи на чию перемогу ми маємо сподіватись? і хто відповість?
показать весь комментарий
17.08.2022 20:28 Ответить
Громадяны---ну хоть кто нибудь скажет вслух, что цена среднего корейского внедорожника, не может быть залогом даже для алиментщика в суде?! Дело не в зажопнике!!! А в судье! Распнуть в зале суда на гербе! Верх ногами! И суды будут работать как часы по Гринвичу! Не спать хуторские!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:28 Ответить
С таким раскладом победа над оккупантом становится все отдалённее
показать весь комментарий
17.08.2022 20:37 Ответить
https://t.me/kyiv_pro_office Київська міська прокуратура

https://telegra.ph/file/bcea8ccc29f7c8e05051d.jpg ​​ До 5 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який намагався підпалити приміщення Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду

За підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою міста Києва чоловіка, який здійснив підпал двох державних установ, засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 194 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 26 серпня 2021 року обвинувачений спочатку кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розташованого на вулиці Інститутській, після чого підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, розташованого на вул. Пилипа Орлика.

Чоловіка затримали неподалік місця скоєння злочину. Затриманим виявився 51-річний уродженець Херсонщини, який чітко спланував свої дії та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

Мотивом підпалів слугувало невдоволення обвинуваченого діями державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.

За висновками судово-психіатричної експертизи чоловік є осудним.

За результатом судового розгляду прокурором доведено вину обвинуваченого у вчинених злочинах.

Вироком Печерського районного суду міста Києва чоловіку призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільні позови державних установ на суму майже 100 тисяч гривень, які підлягають стягненню з обвинуваченого.

Пресслужба Київської міської прокуратури
Це відбувалося Согодні!!!!!
https://telegra.ph/file/bcea8ccc29f7c8e05051d.jpg
показать весь комментарий
17.08.2022 20:42 Ответить
https://t.me/kyiv_pro_office Київська міська прокуратура

https://telegra.ph/file/bcea8ccc29f7c8e05051d.jpg ​​ До 5 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який намагався підпалити приміщення Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду

За підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою міста Києва чоловіка, який здійснив підпал двох державних установ, засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 194 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 26 серпня 2021 року обвинувачений спочатку кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розташованого на вулиці Інститутській, після чого підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, розташованого на вул. Пилипа Орлика.

Чоловіка затримали неподалік місця скоєння злочину. Затриманим виявився 51-річний уродженець Херсонщини, який чітко спланував свої дії та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

Мотивом підпалів слугувало невдоволення обвинуваченого діями державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.

За висновками судово-психіатричної експертизи чоловік є осудним.

За результатом судового розгляду прокурором доведено вину обвинуваченого у вчинених злочинах.

Вироком Печерського районного суду міста Києва чоловіку призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільні позови державних установ на суму майже 100 тисяч гривень, які підлягають стягненню з обвинуваченого.

Пресслужба Київської міської прокуратури
https://telegra.ph/file/bcea8ccc29f7c8e05051d.jpg
показать весь комментарий
17.08.2022 20:43 Ответить
Під час війни зрадників знищують, а не випускають на волю.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:46 Ответить
опзж - це гордість і світло української нації, вони втілюють волю народу у творах ВРУ
показать весь комментарий
17.08.2022 20:47 Ответить
а чому тільки ВРУ? Бувші регіонали сьогодні найголовнішгі в Україні, вони всі в ОП і фактично керують державою -єлдак, татаров, смірнов, демченко тіа інші. Вся сепаратистська і корупційна кухня яеуковича сьогодні готуж страви(політику) партіх "слуг" і президенту.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:13 Ответить
Україна - країна для українофобів.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:04 Ответить
Для зрадників у владі! Чого ви соромитися цього слова ?
показать весь комментарий
17.08.2022 21:49 Ответить
Там що патріотів на має чи охорона дуже потужна?
показать весь комментарий
17.08.2022 21:15 Ответить
Слизьке падло, вила потрібні.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:39 Ответить
Ні, оце таке буває ''замирайло'', упісалась, як страдальці 50 років з реклам марафону
показать весь комментарий
17.08.2022 21:43 Ответить
Треба судді дати більше років ніж оцьому зраднику!
показать весь комментарий
17.08.2022 21:44 Ответить
це як в параше, за вбійство 2 рокі, за засудження війні - 7, ціх мародерів від судійства треба вішати на кожному стовпу.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:35 Ответить
бладьские судьи
показать весь комментарий
17.08.2022 22:37 Ответить
Що там Данілов казав про зрадників?

Хай но закінчиться війна.

Отоді всі питання неначасі відразу, оптом так би мовити, стануть на часі!

І буде, нарешті кому ті кляті питання задати!

І таки домогтися відповіді.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:58 Ответить
може Ермак йому ще посаду в ОП піджене, він туди всіх проросійський тварей підбирає.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:12 Ответить
Суди, звичайно, в нас "найсправедливіші". Але ж це в Законі є можливість відпускати під заставу. До того ж, прокуратура хотіла 1,01 млн. і суд задоаольнив. Які закони, такий і вердикт суду, у нашому випадку. Треба міняти Закони
показать весь комментарий
18.08.2022 07:46 Ответить
 
 