Подозреваемый в поддержке РФ черкасский депутат ОПЗЖ Замирайло во второй раз вышел под залог, - прокуратура

Депутат Черкасского горсовета от фракции ОПЗЖ Александр Замирайло, подозреваемый в коллаборационизме, в понедельник, 16 августа, внес залог в размере 1 млн 1 тыс. гривен и находится на свободе.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Богдана Кулик, передает Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый в коллаборационизме депутат Александр Замирайло собрал сумму залога и находится на свободе", - сказала Кулик.

В начале августа депутату сообщили о подозрении в коллаборационизме. По данным СБУ, Замирайло планировал возглавить область в случае ее оккупации. В ходе судебного заседания следствием были предоставлены доказательства в виде задокументированных разговоров Замирайло, где он желает смерти украинским воинам, а также победы Путину.

Сначала суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 208 тыс. грн. На следующий день за него внесли залог, он вышел из СИЗО.

Прокуратура внесла апелляционную жалобу по увеличению минимальной суммы залога до 1,01 млн грн. Ее удовлетворили в полном объеме. Через несколько дней депутат уплатил и эту сумму.

Если он не будет исполнять обязанности, возложенные на него решением суда о применении меры пресечения, прокуроры будут инициировать вопрос о возвращении залога в доход государства и избрании ему безальтернативного содержания под стражей.

Как сообщалось, 8 августа во время выхода из СИЗО активисты облили зеленкой депутата Черкасского горсовета Александра Замирайло, подозреваемого в поддержке страны-агрессора.