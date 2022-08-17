РУС
Новости Война
16 653 64

К женщинам, не вставшим на военный учет до 1 октября, жесткие санкции сразу применяться не будут, - "слуга народа" Вениславский

жінки,зсу

К женщинам, которые должны стать до 1 октября на воинский учет и не сделали этого, жесткие санкции сразу применяться не будут.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ("СН"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В соответствии с официальным разъяснением Генштаба, женщины (специальности которых подпадают под воинский учет – ред.) до 1 октября должны стать на воинский учет. Но если они не станут, то никакие жесткие негативные последствия к ним не будут применяться сразу. Хотя за это предусмотрена… административная ответственность. И я думаю, что в будущем в случае уклонения от взятия на воинский учет могут быть применены, в том числе, принудительные меры ответственности, а именно к тем, кто будет системно уклоняться от исполнения данных нормативно-правовых актов", - сказал парламентарий.

Он отметил, что это касается женщин, имеющих медицинские специальности, связанные со сферами питания, средствами связи, информативными технологиями, химические и т.д.

Вениславский напомнил, что еще до начала полномасштабной войны вышел приказ о расширении списка специальностей, по которым на воинский учет обязаны были взять женщин, и "сейчас речь о том, что доводится до определенного логического завершения эта процедура".

По словам депутата, специальность женщин определяется дипломом. "То есть это не те, которые работают не по специальности, а те, кто имеет соответствующий документ, подтверждающий их уровень квалификации", - объяснил парламентарий.

Как сообщалось, Генштаб ВСУ разработал предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на воинский учет, утвержденный приказом министра обороны от 11.10.2021 №313.

Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 г. женщины, имеющие специальности и профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на воинский учет военнообязанных.

Главное управление персонала Генштаба разработало предложения по взятию женщин на воинский учет только с их согласия. Также предлагается начать проведение мероприятий по постановке женщин на воинский учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.

Автор: 

женщины (904) Вениславский Федор (281)
+26
Їй на інший облік не завадило б стати-в психушку.
17.08.2022 20:18 Ответить
+20
кароче дубинскому с бужанским ниц нэ загрожуйе...
17.08.2022 20:05 Ответить
+18
А Верещукча стала на облік?
17.08.2022 20:18 Ответить
кароче дубинскому с бужанским ниц нэ загрожуйе...
17.08.2022 20:05 Ответить
нах
17.08.2022 20:07 Ответить
это тот провидец-вениславский,который заверял,что войны с кацапами не будет ? чем вы там занимаетесь в комитете нацбезопасности и разведки ? Бабло с бакановым делили или давали зеленый коридор, с мешками денег,заместителю баканова ?
17.08.2022 21:44 Ответить
Вище є новина, де воно прогнозує до кінця року війну закінчити.
показать весь комментарий
Спирали...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:09 Ответить
показать весь комментарий
Спирали...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:11 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 20:16 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 20:18 Ответить
17.08.2022 20:18 Ответить
17.08.2022 20:22 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 20:18 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 20:43 Ответить
показать весь комментарий
ВНС - ПНХ!
показать весь комментарий
Дебіли б..ть
показать весь комментарий
"Тобто це не ті, які працюють не за спеціальністю, а ті які мають відповідний документ, якій підтверджує їхній рівень кваліфікації"

Якщо жінка отримала диплом за однією спеціальністю, а життя в неї склалося так, що вона вже -надцять років працює за іншою? Яка з неї користь за дипломною кваліфікацією? Уявіть "спеціалістку" з ІТ зі знаннями 20-річної давнини
17.08.2022 20:24 Ответить
аха..саме так, в мене КПІ ФІВТ, а діплом був - спутнікові системи наведення

мене тільки в тил закидувати, надавати шкідливі поради
17.08.2022 20:30 Ответить
Все, пані, будете шкідливими порадами професійно збивати з пантелику супутникові системи противника
(якщо що, я то жартома та з усією повагою)
17.08.2022 20:38 Ответить
Ви кожне слово будете виправляти? ми не в школі - Ви не вчитель. З мовою роблем немає, є проблеми з техобслуговуванням техніки під час війни
17.08.2022 20:42 Ответить
Аналогічне питання, я маю бухгалтерський диплом, але за спеціальністю працювала десь біля року відразу після універу, а потім все життя в абсолютно не пов'язаній сфері.

Там в обліку, в податковому кодексі і купі інших речей змінилось 90%, як я можу йти в армію і брати відповідальність вести якийсь там облік чи якісно виконувати якісь повязані обовязки.

Жінки в армії - це мабть неминуче з такими сусідами і аля як в ізраїлі, але як на мене, то хай би реєстрували по поточній роботі - я там хоч впевнена в собі і не зроблю якесь непрофесійне гімно для армії.
19.08.2022 09:08 Ответить
Чекаємо коли лєнка скумбрія стане на військовий облік.
показать весь комментарий
Лєнка-скумбрія швидше камбалою стане, ніж стане на військовий облік.
17.08.2022 21:17 Ответить
А хто такий Веніславский, це можуть коментувати військові а не дивано бункерний ослойоб
17.08.2022 20:25 Ответить
Подивилися, що тупін українців вбиває, вбиває їх ще багато залишилося. Тепер за жінок взялися а там і юнармія зеленого клоуна на підході.
17.08.2022 21:04 Ответить
Що потім,?дітей до 16 років мобілізують,чи домашніх тварин...
17.08.2022 20:27 Ответить
сранославский найшов крайніз-- свою зелену шмарклю призови
17.08.2022 20:28 Ответить
А в цього слуги хтось з родичів,воює,чи служить у війську?
17.08.2022 20:43 Ответить
звичайно ні
17.08.2022 21:08 Ответить
******
більше слів нема
17.08.2022 20:44 Ответить
шо за фігня? то каже жінок не будуть брати а тут вже раптом санкції
17.08.2022 20:46 Ответить
Сюпруга і сини бенЯславського стали?
17.08.2022 20:47 Ответить
Ну спробуйте застосуйте "жорсткі санкції". У народу зброї на руках і не тільки дуже багато. Думаєте хтось боїться цуценят із військкомату з антоматом? Чи ваш смердючий тил мусора прикриватимуть? Тож зараз мусора вигрібають добре за незаконні наїзди!
17.08.2022 20:49 Ответить
Жіночки,хрін вже будете кататися по Європах.
17.08.2022 20:52 Ответить
Тупі клоуни, в Україні майже третина жінок працюють не за дипломною освітою
17.08.2022 20:56 Ответить
ВОС завжди рахувалась по диплому
17.08.2022 21:15 Ответить
Ржака, соціальні сходи - від шабашніка до юриста від Підраhyя. Має звання сержанта, але на фронт добровольцем не поспішає. Робота така - інших туди посилати.

"Кар'єра. 1986 року трудову діяльність розпочав у селищі Олика робітником будівельної бригади колгоспу.

У 1997 р. закінчив аспірантуру і був направлений на роботу асистентом кафедри конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого."
17.08.2022 20:58 Ответить
що дивного? - заробив добре на шабашці, купив диплом, купив захист і хай лохи гризуть граніт науки.
18.08.2022 00:05 Ответить
Дякую гасударь-надьожа.
17.08.2022 20:59 Ответить
17.08.2022 21:02 Ответить
Лише не в ту сторону))
17.08.2022 21:09 Ответить
Китаєць, блдь.
31.08.2022 21:20 Ответить
оце так ****** завершив війну, мінські домовленності йому не подобались, тепер пів країни в руїнах, десятки тисяч вбитих на покаліченних, мільйони скалічених життів і кінця краю цьому немає, постійні обстріли, комендантська година, навіть за жінок уже взялись, оце так накерували по пріколу. Ви хоть наржались *****? Так саме цікаве, що вони всі по сей день топлять за свого зеленого і по сей день у них "аби не сивий". Ця країна напевно заслуговую на такі страждання... погано тільки, що за чужі помилки відповідаємо ми всі, кровью!
показать весь комментарий
Згоден з кожним словом. На жаль так воно і є.
18.08.2022 08:09 Ответить
Якщо ЗА ЗГОДОЮ. то яка може бути ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. які САНКЦІЇ ?!! Ви вже визначіться якось. бо кожен день всякий " великий" спец. з генштабу\ чийсь радник чи нардеп чи хрін знає хто. коментує цей недолугий закон. як циган сонцем ! А причина -підбурювати суспільство та відволікати від справжніх проблем. про які навмисне замовчує влада.
17.08.2022 21:11 Ответить
це гімно шось задофіга насебе взяло. його жінка на облік стане, чи виявиться що її профісії нема в списку ?!
17.08.2022 21:13 Ответить
нуууу..вона будівельник за фахом

але ні будувати ні проектувати споруди да укріплення я б їй не довірила...
готувати теж - бо потравить..
17.08.2022 21:39 Ответить
Безуглую.Василевскую-Смугляк,Третьякову,Верещук и других ты уже поставил на воинский учет зелень косоголовая? Законотворец херов.
17.08.2022 21:14 Ответить
цю зондер команду треба використовувати у терористичних заходах в тилу ворога
17.08.2022 21:53 Ответить
Безугла навчалася на медика, а Верещук має військову освіту. Тож ці дві й так на обліку
17.08.2022 23:38 Ответить
А як же. Он Безумна навіть на фронт їздила, армією командувала. Боневтік їй скоро медальку дасть.
18.08.2022 08:14 Ответить
А ти **** став?
17.08.2022 21:55 Ответить
шо вони роблять, придурки? вже і так застрашили чоловіків які без потреби не маячать по вулицям, а тут ше на жінок будите облави робити?
та повтічуть. вже і так багато траха*єть*я за кордоном (і не трбеа перебуватив ілюзіях, я вас прощу), а тут ше такі новини.
в мене нема слів. чесно.це звертаюсь не тільки до ЗЕбидла при владі, з ним все зрозуміло, а до військового командування.
17.08.2022 22:23 Ответить
Шуфрича ******* й не раз,коли вже почнуть їбашити зелених?(
17.08.2022 23:31 Ответить
Цікаво, а наша перша ЗБ-побединя, дружина нашого Верховного "боневтіка" (у просторіччі Олена Зеленська) вже встала на військовий облік чи тільки встає ?
17.08.2022 23:34 Ответить
Да, давайте всех в окопы, баб, детей. Половина знакомых баб и так увидев военного с калашом, шугаются. Получат повестки вообще сердечный приступ схватят.
18.08.2022 00:13 Ответить
А может для начала стоит этому Лысому POHUY операцию по смене пола провести? И диплом нужный купить ему в подарок?
По приколу, шмаркли? Давай хоть поржем? Зробимо його разом?
Нет? Тогда не *******, а во главе с избранным себе и, к сожалению и нам, Верховным вперед !
18.08.2022 00:27 Ответить
Довбойоби, є підприємства з відділами кадрів. Нахера розводити кіпіш. У 2015 році всі підприємства здали документи в військкомати.
18.08.2022 00:50 Ответить
