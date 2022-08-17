К женщинам, не вставшим на военный учет до 1 октября, жесткие санкции сразу применяться не будут, - "слуга народа" Вениславский
К женщинам, которые должны стать до 1 октября на воинский учет и не сделали этого, жесткие санкции сразу применяться не будут.
Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ("СН"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В соответствии с официальным разъяснением Генштаба, женщины (специальности которых подпадают под воинский учет – ред.) до 1 октября должны стать на воинский учет. Но если они не станут, то никакие жесткие негативные последствия к ним не будут применяться сразу. Хотя за это предусмотрена… административная ответственность. И я думаю, что в будущем в случае уклонения от взятия на воинский учет могут быть применены, в том числе, принудительные меры ответственности, а именно к тем, кто будет системно уклоняться от исполнения данных нормативно-правовых актов", - сказал парламентарий.
Он отметил, что это касается женщин, имеющих медицинские специальности, связанные со сферами питания, средствами связи, информативными технологиями, химические и т.д.
Вениславский напомнил, что еще до начала полномасштабной войны вышел приказ о расширении списка специальностей, по которым на воинский учет обязаны были взять женщин, и "сейчас речь о том, что доводится до определенного логического завершения эта процедура".
По словам депутата, специальность женщин определяется дипломом. "То есть это не те, которые работают не по специальности, а те, кто имеет соответствующий документ, подтверждающий их уровень квалификации", - объяснил парламентарий.
Как сообщалось, Генштаб ВСУ разработал предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на воинский учет, утвержденный приказом министра обороны от 11.10.2021 №313.
Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 г. женщины, имеющие специальности и профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на воинский учет военнообязанных.
Главное управление персонала Генштаба разработало предложения по взятию женщин на воинский учет только с их согласия. Также предлагается начать проведение мероприятий по постановке женщин на воинский учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.
Якщо жінка отримала диплом за однією спеціальністю, а життя в неї склалося так, що вона вже -надцять років працює за іншою? Яка з неї користь за дипломною кваліфікацією? Уявіть "спеціалістку" з ІТ зі знаннями 20-річної давнини
мене тільки в тил закидувати, надавати шкідливі поради
(якщо що, я то жартома та з усією повагою)
Там в обліку, в податковому кодексі і купі інших речей змінилось 90%, як я можу йти в армію і брати відповідальність вести якийсь там облік чи якісно виконувати якісь повязані обовязки.
Жінки в армії - це мабть неминуче з такими сусідами і аля як в ізраїлі, але як на мене, то хай би реєстрували по поточній роботі - я там хоч впевнена в собі і не зроблю якесь непрофесійне гімно для армії.
більше слів нема
"Кар'єра. 1986 року трудову діяльність розпочав у селищі Олика робітником будівельної бригади колгоспу.
У 1997 р. закінчив аспірантуру і був направлений на роботу асистентом кафедри конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого."
але ні будувати ні проектувати споруди да укріплення я б їй не довірила...
готувати теж - бо потравить..
та повтічуть. вже і так багато траха*єть*я за кордоном (і не трбеа перебуватив ілюзіях, я вас прощу), а тут ше такі новини.
в мене нема слів. чесно.це звертаюсь не тільки до ЗЕбидла при владі, з ним все зрозуміло, а до військового командування.
По приколу, шмаркли? Давай хоть поржем? Зробимо його разом?
Нет? Тогда не *******, а во главе с избранным себе и, к сожалению и нам, Верховным вперед !