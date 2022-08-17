Шмыгаль поручил руководителям областей создать необходимый резерв материалов, оборудования и топлива к отопительному сезону

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей по отопительному сезону, по итогам которого поручил создать резервные запасы материалов, оборудования и топлива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Правительственный портал.

Как отмечается, глава правительства подчеркнул, что Украина, как и Европа, готовится к самому сложному отопительному сезону. Он напомнил, что в Европейском Союзе было согласовано добровольное уменьшение потребления энергоресурсов на 15%.

"Европа реагирует на энергетические вызовы, на сложность прохождения отопительного сезона в связи с войной в Украине и кризисом, вызванным Российской Федерацией. Украина должна предложить ответ на вызовы, с которыми мы столкнемся в течение осенне-зимнего периода", - отметил Шмыгаль.

Смотрите также: "Буржуйки, дрова, соль, песок": мэр Львова Садовой о подготовке города к зиме. ВИДЕО

В свою очередь, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов проинформировал о реализации мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергоресурсов в Украине. В частности, перевод теплогенерирующих предприятий на альтернативные виды энергии, бытовую термомодернизацию, реализацию программ Фонда энергоэффективности.

Согласно информации Минрегиона, подготовка к отопительному сезону идет по плану, а состояние готовности объектов жилищного фонда уже составляет 72%, тепловых сетей — 74%. Идет активное восстановление поврежденной инфраструктуры.

Читайте также: В Мелитополе ожидают катастрофу во время отопительного сезона, - мэр Федоров