Шмыгаль поручил руководителям областей создать необходимый резерв материалов, оборудования и топлива к отопительному сезону

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей по отопительному сезону, по итогам которого поручил создать резервные запасы материалов, оборудования и топлива.

Как отмечается, глава правительства подчеркнул, что Украина, как и Европа, готовится к самому сложному отопительному сезону. Он напомнил, что в Европейском Союзе было согласовано добровольное уменьшение потребления энергоресурсов на 15%.

"Европа реагирует на энергетические вызовы, на сложность прохождения отопительного сезона в связи с войной в Украине и кризисом, вызванным Российской Федерацией. Украина должна предложить ответ на вызовы, с которыми мы столкнемся в течение осенне-зимнего периода", - отметил Шмыгаль.

В свою очередь, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов проинформировал о реализации мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергоресурсов в Украине. В частности, перевод теплогенерирующих предприятий на альтернативные виды энергии, бытовую термомодернизацию, реализацию программ Фонда энергоэффективности.

Согласно информации Минрегиона, подготовка к отопительному сезону идет по плану, а состояние готовности объектов жилищного фонда уже составляет 72%, тепловых сетей — 74%. Идет активное восстановление поврежденной инфраструктуры.

Совок, або кацапізм, пліснявого мозку.
17.08.2022 20:49 Ответить
Так Витренку уже "доручали" - газу накачать! Он качал, качал бабло, а газу так и не накачал!
17.08.2022 21:10 Ответить
Початок владної діареї...
17.08.2022 21:12 Ответить
Звідки вони висосуть отой резерв, хіба що з хєра в себе🤔🧐🤨 Де матеріальні запаси з Держрезерву... снова абъядь ********... От же ж Боженька дав Україні владу, хоча що заслужили те і маємо, як кажуть кацапи:"Нєчєго на зєркало пєнять, колі рожа крівая"
17.08.2022 21:19 Ответить
Якось зарано доручив. потрібно було ще місяць-другий почекати до жовтня. А там і весна не за горами
17.08.2022 21:32 Ответить
Доручонок
17.08.2022 21:41 Ответить
Шмигаль зобов'язаний був, разом із РНБОУ та ОПУ, виконати норми Закону про Мобілізацію, але ж, за тупу бездіяльність з цього питання, поки нікого слідчі не запитують….
Кругова безвідповідальність, Гончарук, Таран з Хомчаком, баканофтому приклад…
18.08.2022 00:55 Ответить
 
 