Смертность от COVID-19 в мире увеличилась на 35% за последний месяц, - ВОЗ

COVID-19 за последнюю неделю унес жизни 15 тысяч человек. Число смертей от болезни за четыре недели во всем мире увеличилось на 35%.

Об этом 17 августа сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Это абсолютно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Многие говорят о том, чтобы научиться жить с вирусом COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысяч смертей в неделю", - сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что в ближайшие месяцы риск более интенсивного распространения инфекции и госпитализаций только усилится – этому будет способствовать более холодная погода в северном полушарии.

Читайте также: ВОЗ призывает вернуть масочный режим из-за COVID

"Мы все устали от этого вируса и устали от пандемии, но вирус не устал от нас", – подчеркнул Гебреес.

По состоянию на 17 августа в ВОЗ поступили данные о более чем 597 миллионах случаев заражения COVID-19 с начала пандемии и о более чем 6 миллионах летальных исходов.

ВОЗ (781) смерть (9299) Гебрейесус Тедрос (159) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+15
весь континент воюет, один ВООЗ - в сторонке и денюжек нет. а давайте снова на лоха про вирус? мож прокатит.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:17 Ответить
+13
Вже кишені порожніють у ефіопа, давай знову вірус розкручувати
показать весь комментарий
17.08.2022 20:30 Ответить
+9
Він забув сказати, що скажена кількість хворих саме серед вакцинованих. Ось тільки минулого тижня моя знайома (США) потрапила до лікарні із порушенням сердечного ритму. Вона і чоловік привиті та мають бустер (Пфайзер). Чоловік захворів та мав позитивний тест. Вона двічі була негативна, але лікар приписав їй протиковідні ліки Pfizer's Paxlovid від яких вона з першого ж дня почувалась дуже пагано. На третій день прийому ліки було відмінено, а ще через два дні вона потрапила до госпіталю, де тест став позитивним. Це все, що треба знати про так звані вакцини та ліки від ковіду
показать весь комментарий
17.08.2022 20:47 Ответить
Згоден,втомили з цією маячньою.Ну перехворіла моя родина,включаючи доньку,пневмонією у січні,в один час( з жінкою здійснили щеплення рік тому),але до чого тут КОВІД?Втомили вже цією херньою...КОВІДА немає,є пнемонійка!!!!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:29 Ответить
Безпредел
показать весь комментарий
17.08.2022 23:23 Ответить
Дебили б..дь
показать весь комментарий
17.08.2022 20:19 Ответить
Ей вооз, пішли ви всі нах..й
показать весь комментарий
17.08.2022 20:31 Ответить
Як таке може бути,є ж чудо вакцини? Вже і по кілька бустерів вкололи і знову смертність? Обіцяли,що вакцини покінчать з ковідом.Спочатку казали.вистачить одного уколу,потім два,потім три і тд.

Чому цього ефіопа не цікавить здоров'я ефіопців?
показать весь комментарий
17.08.2022 20:38 Ответить
він у свій час їх вже достатньо обікрав. сонсори вооз подивилися -свій чувак, совість відсутня, робитиме, що скажемо.
Справедливі зауваженя читачів: щепленняроходили успішно і неодноразово. Звідки тоді погіршення ситуації. І в чому воно проявляється? 15 тисяч смертей на тиждень тих хто вже давно збирається померти? що він хотів при семи мільярдах населення. А в нас скільки гине за тиждень? А в москалів? але ефіопа те не хвилює. Явний расист, ксенофоб, антиславяніт, і взагалі андрофаг (все може бути).
показать весь комментарий
17.08.2022 23:35 Ответить
Молдова страна маленькая, а потому наш pro tv взялся с начала пандемии публиковать ежедневно списки умерших от ковида и их прижизненные болезни.. Я их очень внимательно читал. Подавляющее большинство умерших - люди от 75. очень мало моложе 60. Но вне зависимости от возраста у каждого умершего были при жизни серьезные проблемы со здоровьем - диабет, почки, проблемы с сердцем и т.д. Несколько раз встретил в списках людей моложе 40. Помню женщину наркоманку со СПИДом. Мужчина был наркоман. Один ребенок, родился с сильными проблемами, уродством, что то там ещё с дефектами внутренних органов. В общем не жилец был ребенок на этом свете по любому
показать весь комментарий
20.08.2022 11:45 Ответить
Вже гроші закінчились.Лохи купляли масочки по 20 доларів,а технологічні і по 100-200 доларів продавали.Це ж клондайк.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:40 Ответить
а це як з ковідом заберуть і свободу)) https://www.youtube.com/watch?v=QBQuLxSZlK0&t=2s
показать весь комментарий
17.08.2022 20:41 Ответить
Глобалісти прямо кажуть,що ковід-це привід для введення Нового Мирового Порядку.
Якщо забити в Гугл "Австралія новий світовий порядок" можна багато цікавого дізнатися.
показать весь комментарий
18.08.2022 01:35 Ответить
Якось похєр на той вірус. Кордони все одно закриті.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:46 Ответить
це все, що треба знати про лікарів. Що діють бездумно згідно протоколу. А професор Голубовська ще рік тому говорила: якщо титр антитіл високий - щепитись не потрібно. категорично.
А мій сімейний взагалі більшість лікувала амбулаторно дихальними вправами і вітамінами. А хто вже дуже хотів капатися чи кисню надихатися, тому показувала у напрямі стаціонару. А в стаціонарі панькаться не будуть - маску на мордяку і лежи-дихай киснем. тобі погано і ти знімаєш маску? - привяжуть до кроваті.
І ще одне: ковід не залежить зовсім від похолодання. якщо збільшується кількість хворих, то скоріше всього грві. чи грип. чи ще яка простуда.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:44 Ответить
Зимой когда похолодает будет пздц
показать весь комментарий
17.08.2022 21:02 Ответить
К зиме надо готовится,10 доз вакцины,чтоб нверняка.У нас война,корона отменяется,или еще есть люди иного мнения?
показать весь комментарий
17.08.2022 21:06 Ответить
Это тянет на новый мем: гендиректор Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусом после четырёх вакцинаций.



Directed by Robert B. Weide...



показать весь комментарий
17.08.2022 21:35 Ответить
аплодуємо стоячи
показать весь комментарий
17.08.2022 23:46 Ответить
В Украине люди тысячами гибнут от обстрелов и бомбежек а этот клоун о ковиде трещит.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:37 Ответить
Приперлись до нас кацапи. 43000 з гаком здохло. Причина смерті - коронавірус.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:50 Ответить
а все тому, що тут їм не встигли бустер ввести. А ввели шось друге
показать весь комментарий
17.08.2022 23:48 Ответить
Из всего моего круга знакомых, включая шапочных, за всю эту пандурию заболел только один. Как на грех, он оказался привитым ибо диабет, группа риска и т.д. Привился и через пару месяцев заболел, лежал на ИВЛ. Все не привитые как плевали на тот ковид, так и плюют дальше в прекрасном здравии.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:36 Ответить
 
 