Смертность от COVID-19 в мире увеличилась на 35% за последний месяц, - ВОЗ

COVID-19 за последнюю неделю унес жизни 15 тысяч человек. Число смертей от болезни за четыре недели во всем мире увеличилось на 35%.

Об этом 17 августа сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Это абсолютно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Многие говорят о том, чтобы научиться жить с вирусом COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысяч смертей в неделю", - сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что в ближайшие месяцы риск более интенсивного распространения инфекции и госпитализаций только усилится – этому будет способствовать более холодная погода в северном полушарии.

"Мы все устали от этого вируса и устали от пандемии, но вирус не устал от нас", – подчеркнул Гебреес.

По состоянию на 17 августа в ВОЗ поступили данные о более чем 597 миллионах случаев заражения COVID-19 с начала пандемии и о более чем 6 миллионах летальных исходов.