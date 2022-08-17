Смертность от COVID-19 в мире увеличилась на 35% за последний месяц, - ВОЗ
COVID-19 за последнюю неделю унес жизни 15 тысяч человек. Число смертей от болезни за четыре недели во всем мире увеличилось на 35%.
Об этом 17 августа сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Это абсолютно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Многие говорят о том, чтобы научиться жить с вирусом COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысяч смертей в неделю", - сказал глава ВОЗ.
Он добавил, что в ближайшие месяцы риск более интенсивного распространения инфекции и госпитализаций только усилится – этому будет способствовать более холодная погода в северном полушарии.
"Мы все устали от этого вируса и устали от пандемии, но вирус не устал от нас", – подчеркнул Гебреес.
По состоянию на 17 августа в ВОЗ поступили данные о более чем 597 миллионах случаев заражения COVID-19 с начала пандемии и о более чем 6 миллионах летальных исходов.
Чому цього ефіопа не цікавить здоров'я ефіопців?
Справедливі зауваженя читачів: щепленняроходили успішно і неодноразово. Звідки тоді погіршення ситуації. І в чому воно проявляється? 15 тисяч смертей на тиждень тих хто вже давно збирається померти? що він хотів при семи мільярдах населення. А в нас скільки гине за тиждень? А в москалів? але ефіопа те не хвилює. Явний расист, ксенофоб, антиславяніт, і взагалі андрофаг (все може бути).
Якщо забити в Гугл "Австралія новий світовий порядок" можна багато цікавого дізнатися.
А мій сімейний взагалі більшість лікувала амбулаторно дихальними вправами і вітамінами. А хто вже дуже хотів капатися чи кисню надихатися, тому показувала у напрямі стаціонару. А в стаціонарі панькаться не будуть - маску на мордяку і лежи-дихай киснем. тобі погано і ти знімаєш маску? - привяжуть до кроваті.
І ще одне: ковід не залежить зовсім від похолодання. якщо збільшується кількість хворих, то скоріше всього грві. чи грип. чи ще яка простуда.
Directed by Robert B. Weide...