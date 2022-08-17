РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7768 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
3 567 16

Общеевропейский запрет на шенгенские визы для граждан России возможен, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

рейнсалу

Визовые ограничения для граждан России, введенные отдельными странами Евросоюза, это шаги к вполне возможному общеевропейскому запрету виз для россиян.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Безусловно, нашим главным желанием является достижение общеевропейского соглашения о закрытии въезда граждан России в Европейский Союз. Мы работаем над тем, чтобы найти точки соприкосновения со странами, имеющими сухопутную границу с Россией", – сказал Рейнсалу.

Читайте также: Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, но будут исключения, - МИД

Министр отметил, что законы Евросоюза позволяют блокировать въезд в страны ЕС по визам, выданным другими участниками шенгенского соглашения, и привел в пример закрытие внутренних границ ЕС во время пандемии коронавируса.

"Мы хорошо помним, что во время коронакризиса страны закрыли не только внешние границы Евросоюза, но И внутренние. Договором Евросоюза предусмотрены исключения, которые могут быть сделаны в интересах общественного порядка, безопасности, которые и стали причиной постановки нашего вопроса", – сказал Рейнсалу.

Он подчеркнул, что в Европейский Союз из России на конец первой недели августа въехали уже 850 000 человек, и что Европа должна быть готова "предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины".

Автор: 

виза (1242) россия (97281) санкции (11871) Эстония (1525) визовый режим (487) Евросоюз (17599)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Кацапье должно сидеть в будке на цепи!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:52 Ответить
+5
показать весь комментарий
17.08.2022 20:36 Ответить
+3
Ні. Не пускають. Тільки на похорон. Здохнути в Україні вони приїздять "безвізом".
показать весь комментарий
17.08.2022 20:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
саме розумне рішення- касабьку чуму не пускати в світ!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:27 Ответить
а у нас кацапов пускают в Украину?
показать весь комментарий
17.08.2022 20:31 Ответить
Ні. Не пускають. Тільки на похорон. Здохнути в Україні вони приїздять "безвізом".
показать весь комментарий
17.08.2022 20:37 Ответить
Це було би дійсно круто!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:33 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 20:36 Ответить
Крім цього арешт всіх коштів олігархів виродків які втекли.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:43 Ответить
Не думаю, бо шольц рятує харошіх рускіх
показать весь комментарий
17.08.2022 20:49 Ответить
На хороших українців їм наплювати.
Лише за коцапів піклується, козліна.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:43 Ответить
щольц-внучек чмеркельши
показать весь комментарий
17.08.2022 20:52 Ответить
Кацапье должно сидеть в будке на цепи!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:52 Ответить
якби це зробили у 14-тому, то і війни б не було.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:53 Ответить
А для чого громадянам Росії їхати в ЕС? Вони там будуть працювати ? Ні . Кацапи можуть працюва тільки на керуючих посадах але не робітниками як українці їдуть до Польщі працювати на заводи та фабрики . Кацапи такі роботи виконувати не будуть. І взагалі для чого їм їхати в ЕС коли вони ненавидять Европу ? Для того щоб і там зіпсувати життя европейцям.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:58 Ответить
Словаччіна не видае визи студентам із раши - сьогодні такий візг в новинах підняли прокацапські люди. Скачала виїзжали із-за віз і тількі потім стали розповідати про войну в Україні , обстрели .

НЕ ДАВАТИ ВІЗИ КАЦАПСЬКИМ СТУДЕНТАМ - нехай вчаться в мухомрансках
показать весь комментарий
17.08.2022 21:04 Ответить
Это хороший шаг!
показать весь комментарий
18.08.2022 08:32 Ответить
Все правильно, але ще треба щось робити з сотнями тисяч "руско-єзичних" в країнах Балтії, які часто ще більші ватнікі ніж росіяни, з промитими рус-тб мізками.
показать весь комментарий
18.08.2022 08:56 Ответить
Забороніть ще їх поштові служби. Всі пам*ятають отой СДЕК, яким мародери з бульбостану відправляли награбоване. Антоніна обіцяла ще 5 квітня вжити всі свої зв*язки, щоб СДЕК підпав під санкції.
І що ? Квітне і пахне, організували не тільки доставку з купи торгівельних майданчиків у рашку і бульбостан, але ще допомагають кацапам заробляти у ненависних пендосів(С) і виводити гроші.
У бульбостані служба доставки Голубая Бєлка(це не жарт) - партнери у Польщі їм також допомагають обходити санкції . І всі це замовчують. Писали американцям, що СДЕК має склади у США, туди доставка від 20$ безкоштовно(казкові умови) , а далі зі складу у рашку. Нема порушень, ага. До кого вже звертатись, хз.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:40 Ответить
 
 