Общеевропейский запрет на шенгенские визы для граждан России возможен, - глава МИД Эстонии Рейнсалу
Визовые ограничения для граждан России, введенные отдельными странами Евросоюза, это шаги к вполне возможному общеевропейскому запрету виз для россиян.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Безусловно, нашим главным желанием является достижение общеевропейского соглашения о закрытии въезда граждан России в Европейский Союз. Мы работаем над тем, чтобы найти точки соприкосновения со странами, имеющими сухопутную границу с Россией", – сказал Рейнсалу.
Министр отметил, что законы Евросоюза позволяют блокировать въезд в страны ЕС по визам, выданным другими участниками шенгенского соглашения, и привел в пример закрытие внутренних границ ЕС во время пандемии коронавируса.
"Мы хорошо помним, что во время коронакризиса страны закрыли не только внешние границы Евросоюза, но И внутренние. Договором Евросоюза предусмотрены исключения, которые могут быть сделаны в интересах общественного порядка, безопасности, которые и стали причиной постановки нашего вопроса", – сказал Рейнсалу.
Он подчеркнул, что в Европейский Союз из России на конец первой недели августа въехали уже 850 000 человек, и что Европа должна быть готова "предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины".
Лише за коцапів піклується, козліна.
НЕ ДАВАТИ ВІЗИ КАЦАПСЬКИМ СТУДЕНТАМ - нехай вчаться в мухомрансках
І що ? Квітне і пахне, організували не тільки доставку з купи торгівельних майданчиків у рашку і бульбостан, але ще допомагають кацапам заробляти у ненависних пендосів(С) і виводити гроші.
У бульбостані служба доставки Голубая Бєлка(це не жарт) - партнери у Польщі їм також допомагають обходити санкції . І всі це замовчують. Писали американцям, що СДЕК має склади у США, туди доставка від 20$ безкоштовно(казкові умови) , а далі зі складу у рашку. Нема порушень, ага. До кого вже звертатись, хз.