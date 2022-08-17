Общеевропейский запрет на шенгенские визы для граждан России возможен, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

Визовые ограничения для граждан России, введенные отдельными странами Евросоюза, это шаги к вполне возможному общеевропейскому запрету виз для россиян.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Безусловно, нашим главным желанием является достижение общеевропейского соглашения о закрытии въезда граждан России в Европейский Союз. Мы работаем над тем, чтобы найти точки соприкосновения со странами, имеющими сухопутную границу с Россией", – сказал Рейнсалу.

Министр отметил, что законы Евросоюза позволяют блокировать въезд в страны ЕС по визам, выданным другими участниками шенгенского соглашения, и привел в пример закрытие внутренних границ ЕС во время пандемии коронавируса.

"Мы хорошо помним, что во время коронакризиса страны закрыли не только внешние границы Евросоюза, но И внутренние. Договором Евросоюза предусмотрены исключения, которые могут быть сделаны в интересах общественного порядка, безопасности, которые и стали причиной постановки нашего вопроса", – сказал Рейнсалу.

Он подчеркнул, что в Европейский Союз из России на конец первой недели августа въехали уже 850 000 человек, и что Европа должна быть готова "предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины".