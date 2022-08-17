РУС
1 142 15

На базе "Энергоатома" создан кризисный штаб по реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию на Запорожской АЭС

Министры энергетики и внутренних дел Украины Герман Галущенко и Денис Монастырский вместе с президентом государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным, руководителями Днепропетровской и Запорожской обладминистраций и ГСЧС проинспектировали в Запорожье работу всех служб, сил и средств, отвечающих за радиохимический, биологический и ядерный контроль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале "Энергоатом".

К этому побудило обострение ситуации на захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар Запорожской области и растущая угроза ядерной катастрофы из-за беспрецедентного ядерного терроризма РФ.

Галущенко сообщил о создании на базе "Энергоатома" крупного кризисного штаба, который должен быть максимально эффективным при возникновении на ЗАЭС любой чрезвычайной ситуации. "К нему привлечен широкий круг министерств, ведомств, учреждений, там идет полная координация. Он работает 24/7, и в режиме онлайн мы мониторим ситуацию вокруг ЗАЭС", – сказал министр.

Читайте также: Захват Запорожской АЭС россиянами несет серьезную угрозу, - Столтенберг

Монастырский отметил, что до тех пор, пока станция будет находиться под контролем российских войск, будет существовать опасность в окрестных районах. По его словам, вся ответственность за происходящее на станции за любой разворачивающийся сценарий сейчас лежит на РФ, "а мы должны готовиться к разным сценариям, которые возможны в этой связи".

Котин констатировал, что ситуация на Запорожской АЭС остается опасной и продолжает ухудшаться. "В последние три недели все больше стало попыток российских захватчиков повредить оборудование станции. Для этого они обстреливают и саму ЗАЭС, и линии, по которым она соединяется с объединенной энергосистемой Украины. Это очень опасно!" - подчеркнул президент "Энергоатома".

"Россияне хотят отсоединить Запорожскую АЭС от нашей энергосистемы, после чего будут пытаться подключить ее к Крыму. Но когда атомная станция не будет иметь связи с ОЭС, она перейдет в режим блекаута", - добавил Котин.

Смотрите также: Российские силы должны немедленно убраться с территории Запорожской АЭС без каких-либо условий, - Зеленский. ВИДЕО

Энергоатом (412) Галущенко Герман (263) Петр Котин (37) Запорожская АЭС (745)
+4
Що ви там робитимете, в тому штабі?
Поки територія захоплена ордою - можете хіба що водити хороводи навкруг макету станції.
Хіба не зрозуміло навіщо терористи захопили станцію?
Чи потрібно зробити вид.
17.08.2022 21:01 Ответить
+3
створювати штаби- це ваше ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17.08.2022 20:50 Ответить
+3
дирекция Єнергоатома просрала все что можно своим "єффективнім менеджментом". как и все зеленые. а теперь штаб создали для создания видимости деятельности
бездари.
о. кстати. еще одно что ОБЯЗАН был сделать Бубочка перед войной - это усилить охрану АЭС! вдесятеро!!
17.08.2022 20:57 Ответить
Штаб- это теплое местечко для штабных крыс.
18.08.2022 00:17 Ответить
17.08.2022 21:12 Ответить
А какая в этом штабе зарплата?
17.08.2022 21:01 Ответить
І так видно всі атомні станції охоронялись, ніхто навіть не думав, що станції треба посилено охороняти чи думали що ця орда омине і не зайде.
17.08.2022 21:05 Ответить
Вы вообще головой пользуетесь? Как вы представляете эту усиленную охрану, которая защитит от танков, ураганов и точек???
17.08.2022 21:39 Ответить
А ты уверен,что кацапы стали бы обстреливать с Ураганов станцию?Они дебилы,но не самоубийцы.
17.08.2022 22:51 Ответить
Знайшли ще трішки бабла для своїх прикоритників.
Це те збільшення витрат на оборону на 30% до $32,5 млрд, за рахунок внутрішніх позик, коли военні облігації вже усьо?
17.08.2022 21:05 Ответить
аес замінована
який кризовий штаб допоможе своїм реагуванням?
щось горить ми реагуємо...
коли теща сидить нікуя не робить, спитайте що вона робить
відповідь буде чітка.
переживаю.....
17.08.2022 21:10 Ответить
Оперативно відреагували, прошло тільки півроку... можно ж було ще почекати і якусь платформу започаткувати найвеличнейшу мільонів за 100 з першою лядью і голівудськими зірками, наприклад, першими в світі ...
17.08.2022 21:55 Ответить
Ну и какие полномочия и возможности у этого штаба,кроме выступлений по ТВ и снятия видосиков бурной деятельности.
17.08.2022 22:46 Ответить
18.08.2022 01:27 Ответить
 
 