На базе "Энергоатома" создан кризисный штаб по реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию на Запорожской АЭС

Министры энергетики и внутренних дел Украины Герман Галущенко и Денис Монастырский вместе с президентом государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным, руководителями Днепропетровской и Запорожской обладминистраций и ГСЧС проинспектировали в Запорожье работу всех служб, сил и средств, отвечающих за радиохимический, биологический и ядерный контроль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале "Энергоатом".

К этому побудило обострение ситуации на захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар Запорожской области и растущая угроза ядерной катастрофы из-за беспрецедентного ядерного терроризма РФ.

Галущенко сообщил о создании на базе "Энергоатома" крупного кризисного штаба, который должен быть максимально эффективным при возникновении на ЗАЭС любой чрезвычайной ситуации. "К нему привлечен широкий круг министерств, ведомств, учреждений, там идет полная координация. Он работает 24/7, и в режиме онлайн мы мониторим ситуацию вокруг ЗАЭС", – сказал министр.

Читайте также: Захват Запорожской АЭС россиянами несет серьезную угрозу, - Столтенберг

Монастырский отметил, что до тех пор, пока станция будет находиться под контролем российских войск, будет существовать опасность в окрестных районах. По его словам, вся ответственность за происходящее на станции за любой разворачивающийся сценарий сейчас лежит на РФ, "а мы должны готовиться к разным сценариям, которые возможны в этой связи".

Котин констатировал, что ситуация на Запорожской АЭС остается опасной и продолжает ухудшаться. "В последние три недели все больше стало попыток российских захватчиков повредить оборудование станции. Для этого они обстреливают и саму ЗАЭС, и линии, по которым она соединяется с объединенной энергосистемой Украины. Это очень опасно!" - подчеркнул президент "Энергоатома".

"Россияне хотят отсоединить Запорожскую АЭС от нашей энергосистемы, после чего будут пытаться подключить ее к Крыму. Но когда атомная станция не будет иметь связи с ОЭС, она перейдет в режим блекаута", - добавил Котин.

Смотрите также: Российские силы должны немедленно убраться с территории Запорожской АЭС без каких-либо условий, - Зеленский. ВИДЕО