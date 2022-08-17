Дания планирует ограничить въезд россиян, даже если ЕС не будет вводить запрет на выдачу шенгенских виз, - глава МИД Кофод
Правительство Дании рассмотрит вопрос о введении ограничений на выдачу туристических виз для граждан России.
Об этом заявил министр иностранных дел королевства Еппе Кофод, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Чиновник объяснил, что в случае, если ЕС не согласует вопрос ограничений на выдачу виз россиянам, Дания может пересмотреть соответствующие правила на национальном уровне.
"Если не удастся добиться этого совместным решением, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество российских туристических виз", - отметил он.
Кофод подчеркнул, что считает неприемлемым само существование возможности для россиян спокойно жить на территории Европы, в то время как армия РФ уничтожает украинские города.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и премьер-министр Финляндии Санна Марин предложили прекратить выдавать гражданам РФ шенгенские визы. Президент Украины Владимир Зеленский призывает ввести запрет для россиян на въезд в страны ЕС.
Запрет выдавать шенгенские визы гражданам РФ может войти в новый пакет санкций.
Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского союза Чехии Ян Липовский поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.
