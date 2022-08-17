РУС
Дания планирует ограничить въезд россиян, даже если ЕС не будет вводить запрет на выдачу шенгенских виз, - глава МИД Кофод

Правительство Дании рассмотрит вопрос о введении ограничений на выдачу туристических виз для граждан России.

Об этом заявил министр иностранных дел королевства Еппе Кофод, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Чиновник объяснил, что в случае, если ЕС не согласует вопрос ограничений на выдачу виз россиянам, Дания может пересмотреть соответствующие правила на национальном уровне.

"Если не удастся добиться этого совместным решением, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество российских туристических виз", - отметил он.

Читайте также: Общеевропейский запрет на шенгенские визы для граждан России возможен, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

Кофод подчеркнул, что считает неприемлемым само существование возможности для россиян спокойно жить на территории Европы, в то время как армия РФ уничтожает украинские города.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и премьер-министр Финляндии Санна Марин предложили прекратить выдавать гражданам РФ шенгенские визы. Президент Украины Владимир Зеленский призывает ввести запрет для россиян на въезд в страны ЕС.

Запрет выдавать шенгенские визы гражданам РФ может войти в новый пакет санкций.

Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского союза Чехии Ян Липовский поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

виза (1242) Дания (638) россия (97281)
+6
17.08.2022 21:17 Ответить
+5
Щиро дякуємо!
17.08.2022 21:14 Ответить
+5
Красавчики, рюсьге свиней за поребрик в *********
17.08.2022 21:14 Ответить
Щиро дякуємо!
17.08.2022 21:14 Ответить
Красавчики, рюсьге свиней за поребрик в *********
17.08.2022 21:14 Ответить
17.08.2022 21:17 Ответить
Данія не пускатиме росіян за те що напали на Україну
Українські суди випускають під заставу вже заарештованих СБУ чи поліцією навідників, колабарантів та відвертих прихильників руского міра
ЦЕ ЯК, ВАШУ МАТЬ????
17.08.2022 21:20 Ответить
Данцям-респект за позицію...
17.08.2022 21:21 Ответить
Маленька країна, але дуже розумна
17.08.2022 21:22 Ответить
русофобы, одним словом...
17.08.2022 21:27 Ответить
дания молодци
17.08.2022 21:28 Ответить

17.08.2022 21:28 Ответить
Цей кацап жив в Україну з 15 року, якщо за. 7 років він навіть не вивчив українську то правильно зробили прикордонники
17.08.2022 21:30 Ответить
А в нас зелупа після того як стала прещидентом відмінила заборону в'їзду кацапам і із-за цього до повномаштабної війни в Україну приїхало купа цапських шпигунів
17.08.2022 21:28 Ответить
Словаччіна не видае визи студентам із раши - сьогодні такий візг в новинах підняли прокацапські люди. Скачала виїзжали із-за віз і тількі потім стали розповідати про войну в Україні , обстрели .

НЕ ДАВАТИ ВІЗИ КАЦАПСЬКИМ СТУДЕНТАМ - нехай вчаться в мухомрансках
17.08.2022 21:28 Ответить
17.08.2022 21:38 Ответить
Порядочно! Дания - молодец! Єппе Кофоду - уважение от Украины!
17.08.2022 21:53 Ответить
 
 