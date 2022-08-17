РУС
Украина получит от Канады 450 млн помощи на закупку газа к отопительному сезону, - Шмыгаль

Украина получит от Канады помощь на закупку газа к отопительному сезону.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной шаг солидарности от Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону", – написал Шмыгаль в твиттере.

Премьер Украины поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и вице-премьер-министра финансов этой страны Христю Фриланд и весь народ Канады за непреклонную поддержку Украины в борьбе за демократию и свободу.

Читайте также: Украина накопила 12 млрд куб. м газа в подземных хранилищах и располагает запасами 1,83 млн тонн угля, - Кабмин

Газ (10265) Канада (2138) Шмыгаль Денис (2859)
Нас очікує тяжка зима. Хоч би ці гроші пішли за призначенням.
17.08.2022 21:45 Ответить
Девка готовая принимать отовсюду!!!! Кажется так главарь говорил???
17.08.2022 21:52 Ответить
а купувати у кого будемо?
17.08.2022 21:48 Ответить
Нас очікує тяжка зима. Хоч би ці гроші пішли за призначенням.
17.08.2022 21:45 Ответить
а купувати у кого будемо?
17.08.2022 21:48 Ответить
Девка готовая принимать отовсюду!!!! Кажется так главарь говорил???
17.08.2022 21:52 Ответить
а прем,єру ніхто ще не сказав що в Україні газу та нафти більше чим в Еміратах???
що в Дрогобичі нафта тече сама річкою
що газом можна торгувати ще років 100
17.08.2022 21:54 Ответить
А прем'єр у нас нелох, на@бує не тільки нас, а лей світову спільноту, окрім ізраєлю, звичайно, там нелохі
17.08.2022 21:57 Ответить
Такі знайшли лохів, чи подельніков
17.08.2022 21:54 Ответить
Вот где - ни вопросов, ни сомнений. Ты всегда знаешь, что Канада подставит крепкое плечо. Это вам не шольцы макронистые в обосранных стрингах.
17.08.2022 21:56 Ответить
Активувались тут російські тролі . Як газова чи нафтова тема вони вже біжать коментувати
17.08.2022 22:16 Ответить
Ветренке деньги не давайте,половина уйдет на премии!
17.08.2022 22:20 Ответить
Шмаргаль, де український газ!!?? Видобуток газу в Україні у 2021 році становив Видобуток газу в Україні знизився на 2% - до 19,8 млрд куб м.
Фактичне споживання природного газу в Україні у 2021 році склало 26,8 млрд кубометрів - це на 6,6% менше, ніж у 2020 році.

При цьому, на потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році, - 8,6 млрд куб. м газу (31,9% від загального спожитого обсягу).

Водночас виробники тепла спожили 6,3 млрд куб. м (-24%) або 23,5% від загального спожитого обсягу.



1. Чому менше на 4% ????????????
2. Для опалення потрібно 6,3 млрд куб.м. Хліб військовим та населенню спекти , ще трохи потрібно. А Хвірташ ТаБеня можливо перетопчуться якось ???
3. Ти для кого горбатого ліпиш, Шмаргаль?
