Украина получит от Канады 450 млн помощи на закупку газа к отопительному сезону, - Шмыгаль
Украина получит от Канады помощь на закупку газа к отопительному сезону.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной шаг солидарности от Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону", – написал Шмыгаль в твиттере.
Премьер Украины поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и вице-премьер-министра финансов этой страны Христю Фриланд и весь народ Канады за непреклонную поддержку Украины в борьбе за демократию и свободу.
що в Дрогобичі нафта тече сама річкою
що газом можна торгувати ще років 100
Фактичне споживання природного газу в Україні у 2021 році склало 26,8 млрд кубометрів - це на 6,6% менше, ніж у 2020 році.
При цьому, на потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році, - 8,6 млрд куб. м газу (31,9% від загального спожитого обсягу).
Водночас виробники тепла спожили 6,3 млрд куб. м (-24%) або 23,5% від загального спожитого обсягу.
1. Чому менше на 4% ????????????
2. Для опалення потрібно 6,3 млрд куб.м. Хліб військовим та населенню спекти , ще трохи потрібно. А Хвірташ ТаБеня можливо перетопчуться якось ???
3. Ти для кого горбатого ліпиш, Шмаргаль?