Украина получит от Канады 450 млн помощи на закупку газа к отопительному сезону, - Шмыгаль

Украина получит от Канады помощь на закупку газа к отопительному сезону.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной шаг солидарности от Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону", – написал Шмыгаль в твиттере.

Премьер Украины поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и вице-премьер-министра финансов этой страны Христю Фриланд и весь народ Канады за непреклонную поддержку Украины в борьбе за демократию и свободу.

