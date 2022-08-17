Гутерриш в Украине будет обсуждать экспорт зерна, ситуацию на ЗАЭС и трагедию в Оленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом 18 августа обсудит вопросы, связанные с транспортировкой зерна морским путем, ситуацию на Запорожской АЭС, а также расследование трагедии в Оленовской тюрьме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал журналистам заместитель пресс-секретаря Генсека ООН Фарган Хак.

По словам Хака, в Украине Гутерриш будет "заниматься разными вопросами, включая движение судов, перемещение продовольственного зерна, обескоенность по поводу Запорожской атомной электростанции, озабоченность по поводу установления фактов касательно Еленовской тюрьмы".

Он добавил, что генсек ООН прилагает все усилия, взаимодействуя "с разными властями, чтобы снизить температуру насколько это возможно".

Что касается запланированной поездки Гутерреша в Одессу, то, по словам Хака, ее "логистика все еще определяется".

"Но смысл поездки состоит в том, чтобы увидеть работу Одесского порта и посмотреть, как дальше будут курсировать корабли в рамках действий относительно соглашения, которое он инициировал с Украиной и россией", - добавил заместитель пресс-секретаря.

Напомним, 17 августа во Львов прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. На следующий день он примет участие в трехсторонней встрече с президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. 19 августа генеральный секретарь ООН отправится в Одессу.

Впоследствии Гутерриш будет находиться в Стамбуле, где посетит общий координационный центр, созданный для реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции.