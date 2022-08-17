РУС
Новости Война
1 946 25

Гутерриш в Украине будет обсуждать экспорт зерна, ситуацию на ЗАЭС и трагедию в Оленовке

зеленський,гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом 18 августа обсудит вопросы, связанные с транспортировкой зерна морским путем, ситуацию на Запорожской АЭС, а также расследование трагедии в Оленовской тюрьме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал журналистам заместитель пресс-секретаря Генсека ООН Фарган Хак.

По словам Хака, в Украине Гутерриш будет "заниматься разными вопросами, включая движение судов, перемещение продовольственного зерна, обескоенность по поводу Запорожской атомной электростанции, озабоченность по поводу установления фактов касательно Еленовской тюрьмы".

Он добавил, что генсек ООН прилагает все усилия, взаимодействуя "с разными властями, чтобы снизить температуру насколько это возможно".

Что касается запланированной поездки Гутерреша в Одессу, то, по словам Хака, ее "логистика все еще определяется".

"Но смысл поездки состоит в том, чтобы увидеть работу Одесского порта и посмотреть, как дальше будут курсировать корабли в рамках действий относительно соглашения, которое он инициировал с Украиной и россией", - добавил заместитель пресс-секретаря.

Напомним, 17 августа во Львов прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. На следующий день он примет участие в трехсторонней встрече с президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. 19 августа генеральный секретарь ООН отправится в Одессу.

Впоследствии Гутерриш будет находиться в Стамбуле, где посетит общий координационный центр, созданный для реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции.

+12
Може цього старого козла виправити :
1. ТРАГЕДІЯ В ОЛЕНІВЦІ
2. сітуацію на АЕС
3. зерно

лідери партій ,чого мовчите ?
17.08.2022 21:41 Ответить
+10
17.08.2022 21:54 Ответить
+9
Тобто продовжить бла бла бла бла...
17.08.2022 21:41 Ответить
17.08.2022 21:41 Ответить
та і слава Богу. Ще й Реджеп теж по блаблабла, шось про завод, тудима сюдима і скаже хутіну "бач, я старався, вони не хочуть, але Сірію вже не віддам"
17.08.2022 21:49 Ответить
Обидва на підтанцівці у ху#ла. А третій (зе) на гастролях з ними ж. Весь день клоун буде на арені.
18.08.2022 00:02 Ответить
і НЕ більше !
17.08.2022 21:41 Ответить
17.08.2022 21:41 Ответить
та шо ж ви до нашого зерна присікались???

продамо вам по 30 коп, а купувати його ж будемо по 30 грн??
17.08.2022 21:41 Ответить
Чого ви вирішили, шо воно ваше? Якби воно було ваше, зелена шобла і пальцем об палець би не вдарила, аби його вивозити. Воно належить тим чувасікам, які чілять у монако. У них кінчаються бабки, бо в Європах все дорого, тож треба наповнить кишеньки зелененьким друзяшкам. От заради цього все і робиться. А ви можете піти пооблизувати плінтуса, треба буде друзяшкам - платитимете і по 900 за буханку при зп в 2000, а зелені покидьки будуть з усмішкою на їбалах, що не влазять в екрани тв, розказувать про здобутки економіки і покращення в розмірі підвищення середніх зп на 31 грн.
17.08.2022 21:46 Ответить
Зерно мало би продаватися тільки в одному випадку,якщо би москалі повністю припинили війну в Україні.
17.08.2022 21:44 Ответить
А по закінченню перемовин висловить ЧЕРГОВЕ занепокоєння.Нікчемна,бюрократична організація,яка готова вибачати тих,хто платить взноси в іі бюджет.Нічого спільного з міжнарождними справами не має.
17.08.2022 21:46 Ответить
Аби він не надірвався від прикладених зусиль!
17.08.2022 21:46 Ответить
Если бы этот генсек привёз с собой контингент миротворцев ООН из западных стран для вытеснения орков и охраны ЗАЭС, то было бы видно, что дядька серьёзный, представляющий солидную международную организацию. А так, сводите его на Высокий замок и пусть едет обратно и не мешает
17.08.2022 21:48 Ответить
... і скиньте звідти.
18.08.2022 00:03 Ответить
1обговорили вивоз зерна,
2 на АЕС якась "ситуація" Замінована вона, млять і обстрілюється.
і тільки третім пунктом йде вбивство 50ти полонених та спроба вбивства ще 70ти 130ти полонених
то що їх більше турбує???
17.08.2022 21:49 Ответить
17.08.2022 21:54 Ответить
Зелений гівнюк думає лише про бабло і рейтинг другого після Черчілля.
17.08.2022 21:54 Ответить
ППР. Знав ці три літери ще з офіцерської учебки при совдєпії, як був курсантом. Така була одна із дисциплін, називалася "партійно-політична робота". А хлопці наші кмітливі простіше перекладали: Посиділи, Попіз...іли. Розійшлися. Мабуть, так воно й нині буде на т.зв. історичній зустрічі, де чимало пі...имуть, проте йтиметься ні про що. На превеликий жаль, звісно. Ота вже оця є ПєПєєР...
17.08.2022 21:58 Ответить
Что может обсуждать этот кореш-гутеёреш в Украине, если у него в спине торчит лубянский нож в виде небздензи.
17.08.2022 22:03 Ответить
не в спине, и не нож
17.08.2022 22:28 Ответить
Не "трагедію в Оленівці", а вбивство кацапськими терористами наших військовополонених, яких наша влада разом з червоним хрестом і з ООН здали в полон під "гарантії".
17.08.2022 22:04 Ответить
это официальная повестка дна... а подковерная??? за закрытыми ставнями??? что там намечается? почему не пригласили больше никого из тех, кто мог бы протистоять хитрости этих старых крученных хитрованов, которым не Украины болит, а геморрой... с этими сопротивляющимися и не сдавшимися за 3 дня непонятными ни технологам ни экспертам простыми обычными людьми
17.08.2022 22:14 Ответить
Гешефт во время войны и вместо войны - Зеля знает в этом толк. Миллиарды баксов. что может быть важнее?
17.08.2022 23:08 Ответить
...тю, тады нада была просто его Портрет привезти ... лиганацевиц импотентный
18.08.2022 06:26 Ответить
Величайшая историческая ошибка Украины это создание теробороны. Эти абсолютно небоеспособные формирования под названием тероборона И С ГОРОХОПЛЮВА не пульнули что б остановить орков на ЮЖНОМ направлении. Просто тупо слились и орки захватили АЭС.Украине не нужна тероборона Украине нужны ЗСУ

.Только ЗСУ может остановить орков а не то стадо баранов недееспособных под названием тероборона
19.08.2022 19:01 Ответить
 
 