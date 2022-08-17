Россия распространяет фейк о мифическом конфликте между военным и политическим руководством Украины, чтобы рассорить украинцев, - Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла фейки о конфликте между высшими органами военно-политического руководства Украины.

Об этом она написала в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации Маляр, в информационном пространстве России и Украины снова распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества. Речь идет о вымышленном враждебными подразделениями информационно-психологических операций мифическом конфликте между высшими органами военно-политического руководства, а именно противостоянии Генерального штаба Вооруженных сил Украины с Офисом президента и Министерством обороны.

"Как правило, этот нарратив распространяется в telegram-каналах и СМИ, впрочем, не только российских. Этот нарратив подхватывают и некоторые украинские ресурсы и спикеры", - отметила представитель Минобороны.

Читайте также: Оккупанты распространяют фейк, что обстрел ВСУ Каховской ГЭС якобы может привести к ядерной катастрофе на ЗАЭС, - Соболевский

По ее словам, тактической целью этой информационной операции врага является максимальное распространение нужной ему идеи, вызов эмоциональной реакции на нее и, как следствие, манипуляция восприятием событий в целом.

Оперативная цель – создать конфликт внутри военно-политического руководства Украины и внутри общества. Стратегическая цель – ослабить центр принятия государственных решений, а также оборонный и наступательный потенциал украинского общества.

"Простыми словами: если мы все между собой перессоримся – нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается", – пояснила Маляр.

Характерной чертой таких сообщений является также неопределенность и неоднозначность их источника: типа "неназванное лицо из Офиса президента" или "наш источник в Министерстве обороны".

Читайте также: Рашисты в оккупированном Энергодаре распространяют фейки о "партизанах-террористах", - мэр Орлов