6 611 98

Россия распространяет фейк о мифическом конфликте между военным и политическим руководством Украины, чтобы рассорить украинцев, - Маляр

фейк

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла фейки о конфликте между высшими органами военно-политического руководства Украины.

Об этом она написала в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации Маляр, в информационном пространстве России и Украины снова распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества. Речь идет о вымышленном враждебными подразделениями информационно-психологических операций мифическом конфликте между высшими органами военно-политического руководства, а именно противостоянии Генерального штаба Вооруженных сил Украины с Офисом президента и Министерством обороны.

"Как правило, этот нарратив распространяется в telegram-каналах и СМИ, впрочем, не только российских. Этот нарратив подхватывают и некоторые украинские ресурсы и спикеры", - отметила представитель Минобороны.

Читайте также: Оккупанты распространяют фейк, что обстрел ВСУ Каховской ГЭС якобы может привести к ядерной катастрофе на ЗАЭС, - Соболевский

По ее словам, тактической целью этой информационной операции врага является максимальное распространение нужной ему идеи, вызов эмоциональной реакции на нее и, как следствие, манипуляция восприятием событий в целом.

Оперативная цель – создать конфликт внутри военно-политического руководства Украины и внутри общества. Стратегическая цель – ослабить центр принятия государственных решений, а также оборонный и наступательный потенциал украинского общества.

"Простыми словами: если мы все между собой перессоримся – нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается", – пояснила Маляр.

Характерной чертой таких сообщений является также неопределенность и неоднозначность их источника: типа "неназванное лицо из Офиса президента" или "наш источник в Министерстве обороны".

Читайте также: Рашисты в оккупированном Энергодаре распространяют фейки о "партизанах-террористах", - мэр Орлов

Автор: 

дезинформация (357) россия (97281) фейк (695) Маляр Анна (412)
+60
Тому ти і наїхала на Марченко? Тому Безугла наклепала донос в СБУ на волонтерів? Тому Арестович принижує Залужного, і пояснює, що все що хороше відбувається на фронти тільки завдяки Боневтіку? Тому Арестович порівняв волонтерів з презервативами? То хто ж грає на боці Пуйла?
17.08.2022 22:05 Ответить
+54
Ви наркомани? Почитайте інтерв'ю "верховного головнокомандуючого" Вашингтон Посту, і одразу стане ясно, хто саме створює конфлікт.
17.08.2022 22:04 Ответить
+31
Маю надію що конфлікт завершиться перемогою військових. А його вже видно неозброєним оком.
17.08.2022 22:06 Ответить
але, на жаль так хотіли 73% виборців України...
думай-ТЕ..
17.08.2022 22:08 Ответить
Цікаво: це теж кацапський фейк був:

"26 березня, 2022

ЗСУ повернуть під свій контроль тимчасово окупований військами РФ Херсон уже сьогодні, 26 березня, заявив радник міністра оборони України Маркіян Лубківський в ефірі https://www.bbc.com/russian/live/news-60802291?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=623eda715fbc655faa01ef31%26%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%3A%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%262022-03-26T09%3A35%3A35.154Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:071988ff-d4b6-4194-8b4c-0acbb252fd5c&pinned_post_asset_id=623eda715fbc655faa01ef31&pinned_post_type=share ВВС Radio 4 .

«Я вважаю, що сьогодні місто буде повністю під контролем українських Збройних сил», - сказав він".

А, Ганя? Це не мало деструктивного впливу на українське суспільство?
17.08.2022 23:17 Ответить
а кто эта маляр?
17.08.2022 22:19 Ответить
адвокат
18.08.2022 01:11 Ответить
Маляр - дєвочка по визов
18.08.2022 07:59 Ответить
Знак питання зайвий.
17.08.2022 22:32 Ответить
Что ж тут непонятного. По факту имеем следующую ситуацию в стране:

1. Власть в стране узурпировал мутный хер с банковой, который решил, что схватил Бога за бороду. Чудом миновавший, благодаря самоотверженности ЗСУ, ТрО, захват Киева и уютненького ОП москалями, наш серый кардинал воспринял исключительно, как собственную заслугу. Разгоняемая западными СМИ истерия, журналы TIME, только укрепила ОП в этой мысли.

2. Верховную Раду загнали под шконку. Недавно напомнив, кто в хате хозяин, одним изящным движением, аннулировав более 200 дипломатических паспортов народных депутатов, включая пропавшего из эфиров Арахамию. В назидание потенциальным сомневающимся и в наказание несогласным с политикой все того же ОП. И это в ПАРЛАМЕНТСКО-президентской республике.

3. Импотентный Кабинет Министров Украины представлен самой разношерстной массой от ручных Шмыгалей до откровенных ублюдков вроде Верещук, Кулебы и Резникова.

4. Армию держат железной хваткой за яйца, срывая поставки и саботируя производство собственного вооружения, экипировки, материального обеспечения и, фактически, отстраняя ГШ от непосредственного руководства военными действиями в течение последних нескольких месяцев, лишь только миновала угроза захвата Киева.
Муссируются слухи о якобы попытках уговорить Залужного бросить весь этот героизм и прикормить местечком в тепленьком и непыльном министерстве, обеспечив себе минус одного потенциального соперника за авторитет. Вернуть на должность Полторака, видимо, гордость не позволяет. То есть, вместо защиты страны, мы снова наблюдаем политические игрища и преследование оппонентов.

В последнее (примерно с весны 2020 года) время, все это начало все больше и больше напоминать путинскую россию 2008-2012 гг. И закономерно вылилось в то, что имеем сейчас.

Мутный хер с банковой откровенно теряет берега. Были предприняты попытки со стороны западных партнеров поднять вопрос об абсурдности ситуации. Возможно, это во что-то выльется. Не уверен. До зимы осталось недолго.
18.08.2022 07:57 Ответить
От тільки цей мутний хер завербований агресором рашист, який працює в інтересах ворога, саботуючи ефективну оборону та контрнаступ ЗСУ, виробництво власного озброєння, поставки всього обсягу наданого союзниками озброєння на передову, приховує реальну кількість вбитого ворогом цивільного населення України, тощо.
18.08.2022 21:26 Ответить
в Україні путін та раZZія пишуться з малої літери....
показать весь комментарий
Арестовича ненавижу. НО. Где и когда он унизил Залужного? Ссылку в студию.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:11 Ответить
Всю Україну принижує, баранів теж, але вони цього не догонять
17.08.2022 22:27 Ответить
Я не слышал. Вот хочу услышать. Ссылка будет?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:37 Ответить
А вот Арестовощь прикрывает Зелю Залужным:
https://youtu.be/918_B9zlboI
18.08.2022 01:00 Ответить
Я теж пам'ятаю таке інтерв'ю Люсі. Якщо не помиляюся - десь у квітні. Так що посилання вже ніхто не дасть - це треба купу часу шукати
показать весь комментарий
18.08.2022 01:03 Ответить
Залужний товаришує з агентом «Козирем», а тому і з боневтіком. Немає між ними жодного конфлікту, вони спільники. Все, що зробили боневтік із козирем у цій війні, все руками і під відповідальность Залужного
показать весь комментарий
18.08.2022 21:30 Ответить
Понятно. ФСБ-ный вброс) А ты, чекист, в курсе, что вас таких мы щелкаем как орехи?
18.08.2022 22:04 Ответить
Рекорд Арестовича: сім мішків гречаної вовни! Ой брехло! Дід твій був брехло, а ти і його перебрехав
https://www.youtube.com/watch?v=1tb82irq474
17.08.2022 22:22 Ответить
кремлебот палится на мелочах
17.08.2022 23:50 Ответить
Інакше і бути не може. Не встигли ще зелені гниди відкормити собі псів режиму на кшталт бєркутів януковоща. Половина барбікопів, як що станеться, буде з народом, це як мінімум.
17.08.2022 22:08 Ответить
Как это "не встиг"? А спецназ Буданова?
показать весь комментарий
Ну, удачі їм з таким "спецназом"))))
18.08.2022 21:40 Ответить
Какие циничные мрази!!
17.08.2022 22:09 Ответить
Хай Зеленського нарешті вже відпустить Беня з поводку та хай втече нарешті з України,а влада перейде військовим
17.08.2022 22:09 Ответить
Рад, что это фейк. Во время событий, предшествовавших сдаче Северодонецка и Лисичанска он был очень похож на правду.
17.08.2022 22:10 Ответить
Зе начало опять гнать на свою же армию?
17.08.2022 22:10 Ответить
И как эта зеленожопая попала в МО ? Она же последние годы была ЭКС- ПЕРДОМ на дурацких ток- шоу для дебилов. Была специалистом по детям- извращенцам и падшим женщинам.
17.08.2022 22:11 Ответить
Она подруга Люси
17.08.2022 22:36 Ответить
Зеленський це ганьба, але це ганьба українців. Краще Україна з Зеленським, чим втрата державності і геноцид. На виборах краще вирішити, всі конфлікти, не треба себе накручувати. Треба росіянський нацистів, нарешті знищити.
17.08.2022 22:11 Ответить
Мені цікаво, як ви збираєтесь перемагати ворога з головнокомандуючим, який не дозволяє армії цього ворога бити. З головнокомандувачем, який не хоче озброювати свою армію. З головнокомандувачем, ниточки якого вже явно видно що смикають кремліни, причому воно навіть і не ховається, все на виду.
Ну ж бо, розкажіть, бо цікаво - ухх як!
17.08.2022 22:17 Ответить
Це ваша точка зору і все. Як би ВСУ мали можливість звільняти території, на даний момент, це би було. Всім це потрібно. А ви хочете Сомалі в Україні зробити, є влада, така яка є, і це вже добре!
17.08.2022 22:25 Ответить
О чем вы говорите?В Харькове многие хотят ударить по Белгороду,возможность есть,но нет воли-"Мы не террористы"(президент).Гибнут харьковчане,но клоуну по уху это.
17.08.2022 22:35 Ответить
Навіщо брехати? Чи навмисно не береться до уваги те, що нам не можна обстрілювати їх теріторію, бо інакше США зброю давати не будуть?
17.08.2022 23:06 Ответить
за 6 месяцев можно было десять раз сделать свою ракету на 300 км, хоть из куска трубы, и уе..ать ответку, не американским оружием. было бы желание. а так из нас терпил делают, типа- ну видите, все плохо, люди гибнут, может опять попробуем договориться о мире..
18.08.2022 00:52 Ответить
"не можна" обстрілювати американським. Виключно.
Крім американського є ще: власне (хоч і мало), британське, норвезьке, німецьке, французське...
Жаль, нема політичної волі в'***** по оркам. Це, я думаю, якось пов'язано з тим, що для верховного членограя орки - це шановані бізнес-партнери, а українці - головні вороги. Бо інакше пояснити цей феномен я не здатний. Поясніть ви, якщо можете. А заодно і розкажіть, як виграють війну, граючи в обороні, або футбольний матч, якщо заборонено бить по воротах супротивника і взагалі заходить на його половину поля.
18.08.2022 21:45 Ответить
краще Україна без ЗеЄрмаков з їхньою московською агентурою.

Нехай буде замість них Стефанчук згідно з Конституцією України.

Гірше в цьому випадку точно не буде
17.08.2022 22:24 Ответить
Та тьфу на вас... лучшее худшее - мiшок з лайном.
17.08.2022 22:32 Ответить
Що за маячня, які вибори? Фальсифікаційне виборче законодавство ********* практично не змінювалося ні педром баригою, ні зельцманом. Громадянське суспільство через неконституційний майновий ценз позбавлено права брати участь у виборчому процесі.
Лише рашистський олігархат може висувати кандидатури, партії народу до вибору. Таким чином з'являються зеки-рецидивісти, низькосортні аморальні блазні на високих посадах в державі
18.08.2022 21:41 Ответить
Після інтерв'ю клована WP і кацапських фейків не потрібно. Дєрьмаківська шльондра маляр це чудово розуміє,тому і виповзла зі своїм гавкітом. "Нерозхитуйтечовна...неначасі...атопутлєрнападе..." ****.
17.08.2022 22:12 Ответить
А Єрмак тут ні при делах? Сам же і роздмухує конфлікт. Прикладає титанічні зусилля для перемоги бабуїнів.
17.08.2022 22:13 Ответить
Ну, взагалі то, це поширює малюк через свого речника.

02 Серпня 2022,https://portal.lviv.ua/news/2022/08/02/v-ukraini-vykryly-miljonnu-prorosijsku-botofermu-detali#comments

"Правоохоронці викрили і затримали угруповання, яке створило і керувало майже мільйонною проросійською ботофермою. Через неї у мережі поширювали фейки про конфлікт між Офісом президента ( це що за гілка влади?) і Головнокомандувачем ЗСУ, неправдиві новини з фронту, «мінували» держустанови і шкодили державній безпеці України."
То на кого ж працював цей міліон ботів з 5 тис. сім- карт?
І чому кацапи та зелена влада поширює однакові фейки?
17.08.2022 22:14 Ответить
В нас є конфлікт завгоспа офісу, який чомусь виконує обов´язки президента, з Головнокомандуючим Залужним бо , ****, суне своє рило куди не просять.
17.08.2022 22:14 Ответить
‎17.‎08.‎2022

Патрушев відсторонив структури ФСБ від операції по Залужному. Головне завдання для СЗР РФ сформульовано так

"Использовать все оперативные возможности и агентурное влияние для отстранения генерала ВСУ Залужного от оперативного руководства войсками. Приоритет - высший* ".

Секретар Ради безпеки РФ Патрушев дав вказівку ФСБ і СЗР РФ подати йому повний об'єм матеріалів по Головнокомандувачому Збройних Сил України генералу Валерію Залужному. Це сталось після його дуже емоційного спілкування з президентом РФ Путіним. Суть розмови невідома, але нервував Патрушев сильно.
17.08.2022 22:15 Ответить
А є хто проти? Було б набагато краще якби Марченко замінив Залужного, який відвів бригади ЗСУ з півдня і дозволив захопити АЕС рашистам, і мабуть добре знав про розмінований перешийок
18.08.2022 21:48 Ответить
Прям сборище пособников рашки в комментариях. Вам сколько платят за разжигание конфликтов в стране во время войны?

Будут выборы всё решится, а пока думайте как войну закончить полной победой вместо того чтобы грызню устраивать.
17.08.2022 22:15 Ответить
100%. Макаки якісь.
17.08.2022 22:19 Ответить
Так перемоги не робляться.Спочатку здали південь про..алі,а тепер щось розповідають.
17.08.2022 22:26 Ответить
КТО разжигает конфликты как не зеленая брехливая мразь???
17.08.2022 22:30 Ответить
когда зелёнаё шобла окончательно сдаст Украину ***** - уже никаких выборов не будет, алё!
17.08.2022 22:38 Ответить
І конфліктів також
17.08.2022 23:31 Ответить
"думайте как войну закончить полной победой" - уже давно придумали: развесить всю зелёную шоблу на столбах на Хрещатике
17.08.2022 22:40 Ответить
Ця Маляр в січні-лютому 2022 називала фейками інформацію західних ЗМІ про можливий широкомасштабний напад рашистів.
17.08.2022 22:18 Ответить
найбільше "деструктивно впливає на наступальний потенціал українського суспільства" жлобство та мародерство Зеленського-Підермаковського і його КоЗе Ностра
17.08.2022 22:19 Ответить
Якщо не буде контрнаступу то і військове і політичне керівництво повинно піти у відставку. Зброю яку вони просили вони отримали. Досить дурити народ.
17.08.2022 22:24 Ответить
Найбільшу маячню і розбрат створює зелена влада.
17.08.2022 22:25 Ответить
... "якщо ми всі між собою пересваримось - нас легше зламати і завоювати"...
Який нах.. фейк? Тупі зеленорилі ******** заради грошей територію півдня просрали,а тепер ще й на захистників нападають. Тому конфлікт реальний ,але не між українцями,а між українцями і проросійською так званою владою,яка аж ніяк не являється центром прийняття рішень інакше під москалем була б вже вся Україна.Доречі,******* все роблять для того щоб забрали статус кандидата в члени ЄС.
17.08.2022 22:26 Ответить
Та с вами не ссориться, вас расстрелять мало, уроды конченные!
17.08.2022 22:26 Ответить
Маряр залізь під стіл і не вилазь. Як адвокат може стати заступником міністра оборони не прослуживши жодного дня в армії? Всі заслуги - обливання Порошенко брудом. Але яка користь військовим? Якась стратегія вироблена цією замшею? Ні, тільки гундосить, як її шеф Боневтік, одним словом воює через телевізор.
17.08.2022 22:27 Ответить
Боневтік з порушенком союзники. Обидвоє виконували завдання рашистів на своїх посадах, ніхто нікого не посадив, навіть до суду не дійшло. Стадіон
18.08.2022 22:04 Ответить
Скорегуйте заголовок : Росія і ПОРОХОБОТИ поширюють фейк про міфічний конфлікт між військовим і політичним керівництвом України.
17.08.2022 22:28 Ответить
Відновлювати відсутню армію при розореній країні під час військової агресії з боку сусідньої держави.
Та послаблювати відновлену армію, одночасно розхитуючи більш-менш налагоджену економіку, знаючи про високу вірогідність повномасштабного вторгнення.
Це другоє чи нє рашаскот?
17.08.2022 22:36 Ответить
Та це ганька безмозгла тут тиня'ється
17.08.2022 22:41 Ответить
швайна. заткнись.
17.08.2022 22:52 Ответить
пуйловский рашаскот расхрюкался.........
17.08.2022 22:29 Ответить
Помітили як боти проти Зеленського гонять , точнісінько як рашисти в своїх коментарях.Хоча ,чому як...
17.08.2022 22:29 Ответить
а как рашисты против Гундоскиа "гонять", расскажи?
17.08.2022 22:42 Ответить
є конфлікт, нема конфлікту..не собаче діло
17.08.2022 22:32 Ответить
ой-ё-ёй...тут за длинным и липким языком боневтика с его умничаньем для СМИ...и врагов не надо..
17.08.2022 22:33 Ответить
Сподіваюсь конфлікт закінчиться висячими на стовпах ЗЕленими тварюками
17.08.2022 22:35 Ответить
Після інтерв'ю ЗЕ для Вашингтон пост військовим просто западло підкорятися наказам зелених підарасів.
17.08.2022 22:35 Ответить
Якби ще менше язиком ляпав...
Вже на термін і імпічмент собі наговорив
17.08.2022 22:36 Ответить
Під час війни на виживання країни, коли вся державна влада в Україні знаходиться в руках рашистів, така формальність демократичного устрою як імпічмент не повинна слугувати захистом рашистам та мпотенційною загрозою знищення країни
18.08.2022 22:15 Ответить
та не...., какой там конфликт?
рейтинги же все знают - там все честно!
преЗедент - 73%
апдристович - 26%
Залужный - 1%.....
17.08.2022 22:36 Ответить
17.08.2022 22:37 Ответить
Мені здається, що з конфліктом зелені і самі справляються, тому що зеля вважає себе пупом землі і ревнує до рейтингів інших людей, особливо військових. Ну і періодично наїзди на волонтерів виникають
17.08.2022 22:39 Ответить
А хто там на генерала Марченка нападав? Ану, Маляр, нагадай нам?
17.08.2022 22:39 Ответить
Не такий то вже й фейк
17.08.2022 22:42 Ответить
військовим найправильніше було у сформованій ситуації посадити за ґрати усіх зелених піdарасів (зе-лупу та його дєрьмака найперше) та взяти владу у свої руки. як варіант, який сприйме велика частина громадян, - розстріляти зе-лупу та дєрьмака як зрадників (а краще повішати)!!!
17.08.2022 22:45 Ответить
За всією наявною інформацією, саме керівництво армії не хоче воювати. У російській армії ті самі настрої. Вони декілька разів змінювали генералів, але тенденція не змінилась. Дві армії примушують політиків до переговорів.
17.08.2022 22:59 Ответить
Рашистська армія вторглася в чужу країну. Якщо не хоче воювати, то нехай забирається геть з усіх анексованих/окупованих територій України і уже в себе в кремлі чи на манєжній площі змушує своїх політиків домовлятися
18.08.2022 22:25 Ответить
У боневтика действительно нет конфликта с Залужным(он спас их зеленые задницы, пока они дрожали в своем бункере), но есть ревность и страсть к пиару.
Оно считает, что у Победы должно быть одно лицо--его гундосая пачка--поэтому сменить Залужного ему очень хочется, только Запад против)))
17.08.2022 22:49 Ответить
как оказалось, политическое руководство Украини сверху до низу напичкано ермаками и прочими фсбшными арахамиями. в такой ситуции без хирургического вмешательства и удаления злокачественной опухоли, здоровый организм может погибнуть.
вывод:
- необходима срочная операция
17.08.2022 22:52 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1559958980780335105 2 ч

Речник ПС ЗСУ Ігнат: «Навколо України близько 430 ворожих літаків…Близько 360 вертольотів…» Це навіть більше, ніж 24.02( А ракети… Тож, хоч де ви є, будьте уважними в свята - ***** точно готується до відзначення півріччя своєї найочевиднішої ганьби! Слава Україні!
17.08.2022 22:58 Ответить
а може зелена влада закрити рота і не смердіти і не заважати військовим?
17.08.2022 23:14 Ответить
Не може. Бо якщо зелений не ******** щось протягом останніх 5 хвилин хоч де, значить, він здох.
18.08.2022 21:50 Ответить
Якщо політичне гівнокомандування хоче злити Україну кацапні, військове керівництво хоче боронити її, то конфлікт між ними зовсім міфічний.
17.08.2022 23:18 Ответить
Можна тут , в коментах, краснобаїти і обурюватися вчинками зарозумілих керманичів

ТА не час зазивати до " хірургического вмєшатєльства , Військові... ті, що на передовій , все бачать самі і до цих захисників , будьте певні, дослуховується якщо не свита радників, то ті, хто допомагає не афішуючи своє ім'я та свою присутність і працює на Перемогу України

А з

Зеленський це ганьба, але це ганьба українців. Краще Україна з Зеленським, чим втрата державності і геноцид. На виборах краще вирішити, всі конфлікти, не треба себе накручувати. Треба росіянський нацистів, нарешті знищити.

..Після Перемоги... а вона буде ОБОВ'ЯЗКОВО , Вибори будуть без перекупів, підлоти і з аналізом досягнень і поведінки кандидатів у цій війні

Україна переможе !

Слава Героям !
17.08.2022 23:58 Ответить
Виборы? А мозги умному нариду кто подарит?
18.08.2022 00:15 Ответить
Після перемоги, яка може і не протривати довго, буде дуже відповідальний період відбудови нової держави на нових засадах. Якщо вівці знову оберуть ЗЕ, то ВСЕ. За кілька років ми отримаємо нову війну і відкат до рашки.
18.08.2022 07:57 Ответить
Якщо до вибору знову будуть рашисти зе і по, з повникми карманами корупційного бабла, то звичайно нічого не зміниться
18.08.2022 22:31 Ответить
Чого це раптом? Що, ***** кудись дівся? Чи батальон монако зник з радарів? Чи може кудись пропали люди, які кажуть, що мовляв, то що зеленський власноруч вбив мільйони українців, замовчуючи війну з рашкою, це нормас, і так і нада? Зніміть, будь ласка, рожеві окуляри і гляньте на реальний світ. Україна тримається не завдяки, а незважаючи на "героїчні зусилля" слуг наріда все ********. І повірте мені, дайте їм найменший шанс все проїбать, і вони ним скористаються. Ідіоти чи запроданці - це єдине питання тут. Я персонально впевнений, що звичайно що запроданці. Але я з 27%, що з порохобота взять...
18.08.2022 21:58 Ответить
Боневтiк , а может лучше бы втiк?
18.08.2022 00:39 Ответить
Тобто ОПЗЄ більше не хоче позбавиттся Залужного?

Бо якось тепер невдобно буде єрмакофродітам.

Прийдеться ЗЄ терпіти Залужного і змиритися з тим, що для українців герой той, хто воює, а не записує відосики і дерибанить бюджет.
18.08.2022 00:45 Ответить
з останніх висєров зєсрані вбачається пряме втручання в діяльність Залужного. Він повинен мати охорону, а кожна пиз@ота, що до нього наблизиться чи подзвонить має бута арештована.
18.08.2022 08:48 Ответить
Точно, Зеленые твари пойдут на всё, чтобы убрать даже возможных конкурентов власти, Украина им не нужна как патриотам, им нужна возможность зарабатывать на крови. А ещё мстительная зависть к тем, кого уважает народ, желание их уничтожить (Азовцы, отстранение толковых боевых Генералов, безглуздi позиви до суду Порошенко и т.д.). И как им в голову приходит соревноваться
рейтингами с Залужным, обписаться. но не достать. Тонны напечатанных медалей не закроют глаза, уши и, тем более, мозги военным.
18.08.2022 12:21 Ответить
 
 