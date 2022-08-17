Россия распространяет фейк о мифическом конфликте между военным и политическим руководством Украины, чтобы рассорить украинцев, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла фейки о конфликте между высшими органами военно-политического руководства Украины.
Об этом она написала в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
По информации Маляр, в информационном пространстве России и Украины снова распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества. Речь идет о вымышленном враждебными подразделениями информационно-психологических операций мифическом конфликте между высшими органами военно-политического руководства, а именно противостоянии Генерального штаба Вооруженных сил Украины с Офисом президента и Министерством обороны.
"Как правило, этот нарратив распространяется в telegram-каналах и СМИ, впрочем, не только российских. Этот нарратив подхватывают и некоторые украинские ресурсы и спикеры", - отметила представитель Минобороны.
По ее словам, тактической целью этой информационной операции врага является максимальное распространение нужной ему идеи, вызов эмоциональной реакции на нее и, как следствие, манипуляция восприятием событий в целом.
Оперативная цель – создать конфликт внутри военно-политического руководства Украины и внутри общества. Стратегическая цель – ослабить центр принятия государственных решений, а также оборонный и наступательный потенциал украинского общества.
"Простыми словами: если мы все между собой перессоримся – нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается", – пояснила Маляр.
Характерной чертой таких сообщений является также неопределенность и неоднозначность их источника: типа "неназванное лицо из Офиса президента" или "наш источник в Министерстве обороны".
думай-ТЕ..
"26 березня, 2022
ЗСУ повернуть під свій контроль тимчасово окупований військами РФ Херсон уже сьогодні, 26 березня, заявив радник міністра оборони України Маркіян Лубківський в ефірі https://www.bbc.com/russian/live/news-60802291?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=623eda715fbc655faa01ef31%26%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%3A%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%262022-03-26T09%3A35%3A35.154Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:071988ff-d4b6-4194-8b4c-0acbb252fd5c&pinned_post_asset_id=623eda715fbc655faa01ef31&pinned_post_type=share ВВС Radio 4 .
«Я вважаю, що сьогодні місто буде повністю під контролем українських Збройних сил», - сказав він".
А, Ганя? Це не мало деструктивного впливу на українське суспільство?
1. Власть в стране узурпировал мутный хер с банковой, который решил, что схватил Бога за бороду. Чудом миновавший, благодаря самоотверженности ЗСУ, ТрО, захват Киева и уютненького ОП москалями, наш серый кардинал воспринял исключительно, как собственную заслугу. Разгоняемая западными СМИ истерия, журналы TIME, только укрепила ОП в этой мысли.
2. Верховную Раду загнали под шконку. Недавно напомнив, кто в хате хозяин, одним изящным движением, аннулировав более 200 дипломатических паспортов народных депутатов, включая пропавшего из эфиров Арахамию. В назидание потенциальным сомневающимся и в наказание несогласным с политикой все того же ОП. И это в ПАРЛАМЕНТСКО-президентской республике.
3. Импотентный Кабинет Министров Украины представлен самой разношерстной массой от ручных Шмыгалей до откровенных ублюдков вроде Верещук, Кулебы и Резникова.
4. Армию держат железной хваткой за яйца, срывая поставки и саботируя производство собственного вооружения, экипировки, материального обеспечения и, фактически, отстраняя ГШ от непосредственного руководства военными действиями в течение последних нескольких месяцев, лишь только миновала угроза захвата Киева.
Муссируются слухи о якобы попытках уговорить Залужного бросить весь этот героизм и прикормить местечком в тепленьком и непыльном министерстве, обеспечив себе минус одного потенциального соперника за авторитет. Вернуть на должность Полторака, видимо, гордость не позволяет. То есть, вместо защиты страны, мы снова наблюдаем политические игрища и преследование оппонентов.
В последнее (примерно с весны 2020 года) время, все это начало все больше и больше напоминать путинскую россию 2008-2012 гг. И закономерно вылилось в то, что имеем сейчас.
Мутный хер с банковой откровенно теряет берега. Были предприняты попытки со стороны западных партнеров поднять вопрос об абсурдности ситуации. Возможно, это во что-то выльется. Не уверен. До зимы осталось недолго.
https://youtu.be/918_B9zlboI
https://www.youtube.com/watch?v=1tb82irq474
Ну, удачі їм з таким "спецназом"))))
Ну ж бо, розкажіть, бо цікаво - ухх як!
Крім американського є ще: власне (хоч і мало), британське, норвезьке, німецьке, французське...
Жаль, нема політичної волі в'***** по оркам. Це, я думаю, якось пов'язано з тим, що для верховного членограя орки - це шановані бізнес-партнери, а українці - головні вороги. Бо інакше пояснити цей феномен я не здатний. Поясніть ви, якщо можете. А заодно і розкажіть, як виграють війну, граючи в обороні, або футбольний матч, якщо заборонено бить по воротах супротивника і взагалі заходить на його половину поля.
Нехай буде замість них Стефанчук згідно з Конституцією України.
Гірше в цьому випадку точно не буде
Лише рашистський олігархат може висувати кандидатури, партії народу до вибору. Таким чином з'являються зеки-рецидивісти, низькосортні аморальні блазні на високих посадах в державі
02 Серпня 2022,https://portal.lviv.ua/news/2022/08/02/v-ukraini-vykryly-miljonnu-prorosijsku-botofermu-detali#comments
"Правоохоронці викрили і затримали угруповання, яке створило і керувало майже мільйонною проросійською ботофермою. Через неї у мережі поширювали фейки про конфлікт між Офісом президента ( це що за гілка влади?) і Головнокомандувачем ЗСУ, неправдиві новини з фронту, «мінували» держустанови і шкодили державній безпеці України."
То на кого ж працював цей міліон ботів з 5 тис. сім- карт?
І чому кацапи та зелена влада поширює однакові фейки?
Патрушев відсторонив структури ФСБ від операції по Залужному. Головне завдання для СЗР РФ сформульовано так
"Использовать все оперативные возможности и агентурное влияние для отстранения генерала ВСУ Залужного от оперативного руководства войсками. Приоритет - высший* ".
Секретар Ради безпеки РФ Патрушев дав вказівку ФСБ і СЗР РФ подати йому повний об'єм матеріалів по Головнокомандувачому Збройних Сил України генералу Валерію Залужному. Це сталось після його дуже емоційного спілкування з президентом РФ Путіним. Суть розмови невідома, але нервував Патрушев сильно.
Будут выборы всё решится, а пока думайте как войну закончить полной победой вместо того чтобы грызню устраивать.
Який нах.. фейк? Тупі зеленорилі ******** заради грошей територію півдня просрали,а тепер ще й на захистників нападають. Тому конфлікт реальний ,але не між українцями,а між українцями і проросійською так званою владою,яка аж ніяк не являється центром прийняття рішень інакше під москалем була б вже вся Україна.Доречі,******* все роблять для того щоб забрали статус кандидата в члени ЄС.
Та послаблювати відновлену армію, одночасно розхитуючи більш-менш налагоджену економіку, знаючи про високу вірогідність повномасштабного вторгнення.
Це другоє чи нє рашаскот?
Вже на термін і імпічмент собі наговорив
рейтинги же все знают - там все честно!
преЗедент - 73%
апдристович - 26%
Залужный - 1%.....
Оно считает, что у Победы должно быть одно лицо--его гундосая пачка--поэтому сменить Залужного ему очень хочется, только Запад против)))
вывод:
- необходима срочная операция
@bryhynets
·
https://twitter.com/bryhynets/status/1559958980780335105 2 ч
Речник ПС ЗСУ Ігнат: «Навколо України близько 430 ворожих літаків…Близько 360 вертольотів…» Це навіть більше, ніж 24.02( А ракети… Тож, хоч де ви є, будьте уважними в свята - ***** точно готується до відзначення півріччя своєї найочевиднішої ганьби! Слава Україні!
ТА не час зазивати до " хірургического вмєшатєльства , Військові... ті, що на передовій , все бачать самі і до цих захисників , будьте певні, дослуховується якщо не свита радників, то ті, хто допомагає не афішуючи своє ім'я та свою присутність і працює на Перемогу України
А з
Зеленський це ганьба, але це ганьба українців. Краще Україна з Зеленським, чим втрата державності і геноцид. На виборах краще вирішити, всі конфлікти, не треба себе накручувати. Треба росіянський нацистів, нарешті знищити.
..Після Перемоги... а вона буде ОБОВ'ЯЗКОВО , Вибори будуть без перекупів, підлоти і з аналізом досягнень і поведінки кандидатів у цій війні
Україна переможе !
Слава Героям !
Бо якось тепер невдобно буде єрмакофродітам.
Прийдеться ЗЄ терпіти Залужного і змиритися з тим, що для українців герой той, хто воює, а не записує відосики і дерибанить бюджет.
рейтингами с Залужным, обписаться. но не достать. Тонны напечатанных медалей не закроют глаза, уши и, тем более, мозги военным.