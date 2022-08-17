Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия требует от американской стороны выдать визу министру внешних дел России Сергею Лаврову, чтобы тот смог принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН.

США в последние годы не раз создавали нам сложности с рабочими поездками, в том числе и по ооновской линии. Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательство страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и немедленно выдать визы министру и всем членам российской делегации", - заявил он.

"Мы и дальше будем настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех представителей России, участвующих в мероприятиях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", - добавил Антонов.

