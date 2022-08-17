РУС
Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия требует от американской стороны выдать визу министру внешних дел России Сергею Лаврову, чтобы тот смог принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН.

США в последние годы не раз создавали нам сложности с рабочими поездками, в том числе и по ооновской линии. Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательство страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и немедленно выдать визы министру и всем членам российской делегации", - заявил он.

"Мы и дальше будем настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех представителей России, участвующих в мероприятиях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", - добавил Антонов.

Топ комментарии
+36
показать весь комментарий
17.08.2022 22:13 Ответить
+33
Пошліть коняку на йух.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:09 Ответить
+30
Так рашка "попросила" (як у заголовку) чи "вимагає" (за словами рашкопосла)?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:13 Ответить
Нашо коню їхати, сам дійде.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:08 Ответить
Виведіть усі війська з території України на кордон 1991 року.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:21 Ответить
Нехай кацапія тепер зустрічається з дипломатами ДНР, ЛНР, Сирії, Північної Кореї - це рівень Лаврова і кацапстану.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:40 Ответить
за 1й женой заскучился и дочкой, рни же в штатах живут
показать весь комментарий
17.08.2022 22:44 Ответить
Доскаче, болівар
показать весь комментарий
17.08.2022 23:47 Ответить
Калигула привел коня в сенат ...
показать весь комментарий
17.08.2022 23:56 Ответить
нехай видають..він вже в такому віці, що може подохнути при перельоті
показать весь комментарий
17.08.2022 22:08 Ответить
А в Гаагу ему визу не выдать? Чтобы сразу..
показать весь комментарий
17.08.2022 22:33 Ответить
/.й Сергею Викторовичу на всю морду, а не визу.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:08 Ответить
Пошліть коняку на йух.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:09 Ответить
лошадиное позорище даже у собчак такого не тбыло...
показать весь комментарий
17.08.2022 22:11 Ответить
Тільки в догонку рускага ваєннага *******🖕
показать весь комментарий
17.08.2022 22:12 Ответить
Так рашка "попросила" (як у заголовку) чи "вимагає" (за словами рашкопосла)?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:13 Ответить
Я також звернула на це увагу.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:19 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 22:13 Ответить
Закидать убийц красной краской - всю делегацию орков
показать весь комментарий
17.08.2022 22:14 Ответить
капець, як ім лячно..
показать весь комментарий
17.08.2022 22:18 Ответить
" Старый мерин,
Лежащий в дерьме,
На помойке,
Раскинувши руки,
Знай, тебя приебали хохлы,
Ну, а Байден,
Нассал тебе в брюки! "
показать весь комментарий
17.08.2022 22:16 Ответить
Х@й на комірець,а не візу.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:17 Ответить
Ніх*я собі - "вимагаємо"...
Хай цей "пасол" відсмокче кожній коняці шо є в США, а потім уже американці подумають, чи пускати сюди ще одну...
показать весь комментарий
17.08.2022 22:17 Ответить
З горбка на колінах
показать весь комментарий
17.08.2022 22:18 Ответить
А прививки лошадь все получила?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:19 Ответить
Попросила чи вимагає?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:19 Ответить
власне вимагає! чому пишуть "попросила"? Вони вже давно не просять,а вимагають.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:32 Ответить
***** просит ...опушеное чмо застрелись
показать весь комментарий
17.08.2022 22:20 Ответить
Чтобы он мог поехать и высраться и обплевать всех? И вообще, после того как кремль убил военнопленных под патронатом ООН в Еленовке, о каких посещениях заседания ООН вообще может идти речь. Наши политики должны поднять етот вопрос.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:20 Ответить
Божечко, дай нам хоч одного політика, а не ...
показать весь комментарий
17.08.2022 23:50 Ответить
Хай його рагозін на анало гавнєтной ракєтє скине.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:20 Ответить
Хм... вони вимагають! На колінах просять вимагатєлі.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:21 Ответить
А чого кацапському кентавру робити в цивілізованому світі?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:21 Ответить
за один отсос.....
показать весь комментарий
17.08.2022 22:23 Ответить
"Бєлий дом" візи не видає...а щодо коняки - нехай ліпше звертаються до служби ветеринарного контролю може там поталанить
показать весь комментарий
17.08.2022 22:24 Ответить
А навіщо кінь в ООН, щоб знгеважати міжнародне право і навалити на столі перед трибуною велику купу? Хай сидить на своїх болотах. Йому краще поїхати в КНДР.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:25 Ответить
Крысы путлера бегут из Крыма...Крымский мост перекрыт...вывозят чинуш офицером и прочих опричников путлера ...остальные Шариковы ждут автобусы из Кубани...ж/д выезжать опасно...сказал Гоблин Аксенов...
Бегите крысы...бегите...
показать весь комментарий
17.08.2022 22:26 Ответить
В Алупку!
показать весь комментарий
17.08.2022 22:26 Ответить
А якої воно породи те лавров ? Багато порід коней знаю, навіть Пржевальського (такі милі), а от лавровської породи не чув. То москалі нову породу вивели ?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:27 Ответить
Коні, вони такі мордаті, зубаті, жопаті, копитаті,ну їх
показать весь комментарий
17.08.2022 23:54 Ответить
В ООН збираються люди, а не коні.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:28 Ответить
Загнанных коней пристреливают, не так ли?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:29 Ответить
вимагає? вязанку мушлів і в зімбабве
показать весь комментарий
17.08.2022 22:30 Ответить
Білому дому треба послати кацапського посла за кацапським кораблем.Так буде справедливо
показать весь комментарий
17.08.2022 22:33 Ответить
Обійдеться Генасамблея без рашистського козла.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:33 Ответить
А вот конская мразь , держи .
показать весь комментарий
17.08.2022 22:38 Ответить
Да ему прямой путь в Зимбабве или в Эритрею. В цивилизованный мир этих козломордых лаптеногих идиотов пускать нельзя
показать весь комментарий
17.08.2022 22:41 Ответить
Видайти Лаврову ВЬОСЛА
показать весь комментарий
17.08.2022 22:42 Ответить
вот что ему надо выдать

показать весь комментарий
17.08.2022 22:55 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 22:59 Ответить
Визу на концерт к кабздону !!!
показать весь комментарий
17.08.2022 23:09 Ответить
Дайте ему визу в конюшню.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:15 Ответить
Вуздечка його віза

Тому ********** армянському коню нікотину 1кг замість візи
показать весь комментарий
17.08.2022 23:22 Ответить
Що там воно вимагає - то таке. Мені цікаво, що йому відповіли!
показать весь комментарий
17.08.2022 23:23 Ответить
Ему надо билет в Гаагу - в одно направление.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:25 Ответить
Попросили візу та торбинку вівса!
показать весь комментарий
17.08.2022 23:26 Ответить
Американцы готовы выдать ветеринарный сертификат на парнокопытных 🐴, а лаптеногие о визе бредят!
показать весь комментарий
17.08.2022 23:30 Ответить
Не видавайте йому нічого! ))))
Попрошайки))))
показать весь комментарий
17.08.2022 23:40 Ответить
Видадуть. Бо бояться "зіпсувати стосунки" з мордором. Особливо бізнес.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:46 Ответить
Ну что, кто теперь ДИБИЛ ?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:55 Ответить
Дивилась з сином ''суиашедшего макса'', ну він попросив, ну там і бізнес і реноме, і все оце все Ви довипендрюютесь
показать весь комментарий
18.08.2022 00:00 Ответить
підкови йому а не візу,
що толку з коняки, буде патякати свою пропаганду і все,

нуль результату в будь яких зустрічах з парашею
показать весь комментарий
18.08.2022 00:15 Ответить
Видадуть, як же без меріна в ООН?
показать весь комментарий
18.08.2022 00:19 Ответить
представник народу вбивців та гвалтівників, візу лише до суду у Гаазі можно видати
показать весь комментарий
18.08.2022 02:17 Ответить
твари мацковии должны сидеть на болотах мацковии,в клетке в Гаагский Трибунал ...
показать весь комментарий
18.08.2022 07:10 Ответить
А нахіба йому віза, нехай звернеться в конюшню до головного zконюха
показать весь комментарий
18.08.2022 08:10 Ответить
Нехай віддадуть тіла закатованих в Оленівці,та допустять слідчих до цієї установи,а потім ця коняка хай їде в ООН!
показать весь комментарий
18.08.2022 08:28 Ответить
Зачем давать визу Лаврову в ООН. Что он может сделать полезного для цивилизации. Опять будет нести фашистские идеи, опять будет нести всякую лошадиную хрень. Лучше дайте ему визу на какую ни будь конюшню, там его выслушают.
показать весь комментарий
18.08.2022 08:42 Ответить
Ехай Ара в свой Карабабах , ехай нахой!
показать весь комментарий
18.08.2022 09:12 Ответить
 
 