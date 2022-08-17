В Салтовском районе Харькова сильный пожар вследствие обстрела оккупантов, известно о трех погибших и десяти раненых, - мэр Терехов. ВИДЕО
Российские оккупационные войска в среду вечером обстреляли из РСЗО Салтовский район Харькова. Возник пожар, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, иссечены стены. Пострадавших предварительно нет", - написал Терехов в своем телеграм-канале.
"Снова обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки", – впоследствии написал мэр.
Несколько позже Терехов сообщил, что вследствие обстрела начался сильный пожар в жилом здании.
"На месте прилета сильный пожар в жилом здании. На данный момент есть информация о трех погибших и десяти раненых", - написал Терехов.
я б давно свалила куда глаза глядят.
"Нізабудім не прастім" - це небажання брати на себе відповідальність, спроба уникнути припиненя цієї трагедії.
Если мы будем вести себя как орки и стрелять по мирняку - если ваша мораль вам это позволяет - то подумайте о том что от нас отвернутся наши союзники и перестанут давать чем стрелять.