В Салтовском районе Харькова сильный пожар вследствие обстрела оккупантов, известно о трех погибших и десяти раненых, - мэр Терехов. ВИДЕО

Российские оккупационные войска в среду вечером обстреляли из РСЗО Салтовский район Харькова. Возник пожар, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, иссечены стены. Пострадавших предварительно нет", - написал Терехов в своем телеграм-канале.

"Снова обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки", – впоследствии написал мэр.

Несколько позже Терехов сообщил, что вследствие обстрела начался сильный пожар в жилом здании.

"На месте прилета сильный пожар в жилом здании. На данный момент есть информация о трех погибших и десяти раненых", - написал Терехов.

+8
Кацапи , ви озвіріли і не буде вам прощення НІКОЛИ 😡
17.08.2022 22:36 Ответить
+5
Ну рашиські варвари що б ви суки виздихали ,ви гірші німецьких нацистів ви виродки є світове зло.
17.08.2022 22:34 Ответить
+5
Пора уже этот Белгород и все его окрестности в радиусе 100 км. сровнять с землей, иначе дела не будет.
17.08.2022 23:09 Ответить
не представляю как там можно жить.. как в аду.
я б давно свалила куда глаза глядят.
17.08.2022 22:28 Ответить
17.08.2022 22:34 Ответить
17.08.2022 22:36 Ответить
вже на жаль більше... попередньо - 6 загиблих і 16 поранених .. кажуть там общага була...
17.08.2022 22:42 Ответить
Да общага. Пора уже говорить кто там был. Есть ведь и распоряжение кто может там находится во время войны временно когда каникулы. Ведь мы у себя, в своей стране. А так чуть демагогии, только хуже от этого.
17.08.2022 23:15 Ответить
ну кто там был? слепые инвалиды - не думаю что какой то идиот разместил там мобилизированых или военных
18.08.2022 00:49 Ответить
Так не повинно бути. Люди як живі мішені в тирі. Треба гатити у відповідь. Куди дістанемо, на скільки дістанемо...
"Нізабудім не прастім" - це небажання брати на себе відповідальність, спроба уникнути припиненя цієї трагедії.
17.08.2022 22:58 Ответить
гатять куди можуть і чим можуть. Чи ти думаєш, нашим подобається сидіти під обстрілами?
18.08.2022 10:18 Ответить
Невже неможливо вичислити звідки стріляють і знищити їхні вогневі точки
17.08.2022 23:00 Ответить
нет нельзя - зеленскому не жаль простых людей - главное что бы ему в бункер не прилетало видосики не мешали пилить
18.08.2022 00:50 Ответить
Пора уже этот Белгород и все его окрестности в радиусе 100 км. сровнять с землей, иначе дела не будет.
17.08.2022 23:09 Ответить
а думать на пару шагов вперед вас не научили?
Если мы будем вести себя как орки и стрелять по мирняку - если ваша мораль вам это позволяет - то подумайте о том что от нас отвернутся наши союзники и перестанут давать чем стрелять.
18.08.2022 10:57 Ответить
Причем здесь мирняк-немирняк..Ответ должен быть адекватным,хотя бы по военкоматам близлежащих к нашим границам росс.н.п,а то рашисты совсем обнаглели от безнаказанной пальбы по нашим городам..
18.08.2022 12:34 Ответить
Хитрожопых деятелей надо принимать не во Львове а в Харькове или в Николаеве.
17.08.2022 23:18 Ответить
Для того, чтобы покрыть только материальный ущерб, нанесенный русскими Украине, им придется несколько десятков лет отдавать нам половину доходов от продажи нефти и газа.
17.08.2022 23:19 Ответить
посмотрите - десяток местных дебилов радостно снимают на телефон - как другие горят
18.08.2022 00:53 Ответить
 
 