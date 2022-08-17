В российской Томской области набирают новый "именной" батальон "Тоян" для отправки в Украину
Уже несколько месяцев в российских регионах формируются так называемые именные батальоны военные подразделения, названные в честь городов и исторических личностей. Известно более чем о 40 таких "подразделений" в 20 регионах.
В Томской области идет набор в новый "именной" батальон "Тоян" — в честь князя небольшого татарского племени эушта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза".
Агитируя вступать в подразделение, военные комиссары ездят по предприятиям региона и выступают перед работниками, обещая им больше миллиона рублей за полгода службы. Особенно военнослужащие отмечают добровольный характер службы.
"Задачи этого батальона — тыловое обеспечение жизнедеятельности войсковой части, материально-техническое обеспечение. Набираем туда поваров, сварщиков, электромехаников, водителей, персонал банно-прачечного обслуживания и так далее. Должностей на самом деле много, они все относятся к материально-техническому обеспечению. Вот такой батальон нам достался", — объясняет военком на записи, переданной изданию.
Батальон, продолжил военком, как полноценная войсковая часть будет принимать участие в боевых действиях в Украине: "Но, еще раз повторюсь, как мы уже сказали, он материально-технического обеспечения".
После истечения срока контракта "добровольцы" получат статус участников боевых действий и все положенные по закону льготы, например, пожизненную пенсию, ежегодное "санаторно-курортное лечение" как для самого добровольца, так и для его семьи, а также внеконкурсное зачисление детей на бюджетные места в вузы.
В батальон могут вступить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний к службе по контракту, жители Томска и области.
Отслужив полгода и вернувшись домой, "добровольцы" якобы будут сразу приняты обратно на свою текущую работу. Но при желании службу можно продолжить.
Военным призвал определяться быстрее, потому что "стремительно идет набор".
І кожного разу перші місяці, а то і пару років - воєнна ейфорія. Потім - "перезавантаження", спроба оптимізації вторгнення. І лише потім поступове зменшення активності і вивід військ.
Звісно, у нашій ситуації є свій нюанс - набагато більша інтенсивність бойових дій, ніж у тих конфліктах, а тому саме озброєння Росії - це перше, що в неї має вичерпатись, а не охочі воювати чи воля держави до війни.
==============
буде іменний жмурян.
"В конце XVI века русские казаки под руководством Ермака, разгромив войско Кучума, овладели Сибирским ханством".
Довелося двічі прочитати дату і
кучмукучума, і решту
По-друге треба щось з цим робити. Відбити у них якось бажання йти найманцями. Наприклад оголосити що якась там антитерористична міжнародна організація до якої Україна "немає відношення" винесе вирок сім'ям тих хто поїде "добровольцем" від рф та почне на них полювання. А ми в свою чергу оголосимо що самих найманців ми міняти не будемо, а тільки публічно страчувати так як вони свідомо їдуть найманцями в армію робити злочини. Це до речі дасть обмінний фонд для азовців. Інакше ось побачите росіяни їх вб'ють бо їм пох і ніхто їх не покарає.