В российской Томской области набирают новый "именной" батальон "Тоян" для отправки в Украину

Уже несколько месяцев в российских регионах формируются так называемые именные батальоны военные подразделения, названные в честь городов и исторических личностей. Известно более чем о 40 таких "подразделений" в 20 регионах.

В Томской области идет набор в новый "именной" батальон "Тоян" — в честь князя небольшого татарского племени эушта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза".

Агитируя вступать в подразделение, военные комиссары ездят по предприятиям региона и выступают перед работниками, обещая им больше миллиона рублей за полгода службы. Особенно военнослужащие отмечают добровольный характер службы.

"Задачи этого батальона — тыловое обеспечение жизнедеятельности войсковой части, материально-техническое обеспечение. Набираем туда поваров, сварщиков, электромехаников, водителей, персонал банно-прачечного обслуживания и так далее. Должностей на самом деле много, они все относятся к материально-техническому обеспечению. Вот такой батальон нам достался", —  объясняет военком на записи, переданной изданию.

Читайте также: Горсовет Мариуполя о скрытой мобилизации: горожанам предлагают вакансии в "государственной военизированной спасательной службе". ФОТО

Батальон, продолжил военком, как полноценная войсковая часть будет принимать участие в боевых действиях в Украине: "Но, еще раз повторюсь, как мы уже сказали, он материально-технического обеспечения".

После истечения срока контракта "добровольцы" получат статус участников боевых действий и все положенные по закону льготы, например, пожизненную пенсию, ежегодное "санаторно-курортное лечение" как для самого добровольца, так и для его семьи, а также внеконкурсное зачисление детей на бюджетные места в вузы.

В батальон могут вступить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний к службе по контракту, жители Томска и области.

Отслужив полгода и вернувшись домой, "добровольцы" якобы будут сразу приняты обратно на свою текущую работу. Но при желании службу можно продолжить.

Военным призвал определяться быстрее, потому что "стремительно идет набор".

армия РФ (20613) россия (97281) мобилизация (2904)
именной батальон "Фарш".....
показать весь комментарий
17.08.2022 22:51 Ответить
****
показать весь комментарий
17.08.2022 23:34 Ответить
То хто?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:51 Ответить
"Тоян" - на честь князя невеликого татарського племені еушта - цитата
показать весь комментарий
17.08.2022 22:55 Ответить
Ойц.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:00 Ответить
Певне "банно-пральний" князь був.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:03 Ответить
Лучше "Толян" (в честь Толяна)...
показать весь комментарий
17.08.2022 23:06 Ответить
Опередил! 👍
показать весь комментарий
17.08.2022 23:25 Ответить
Меня тоже.
показать весь комментарий
18.08.2022 04:44 Ответить
Робимо ставки: що буде швидше - комплектування підрозділу чи переведення його у розряд "хароших рускіх"?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:51 Ответить
Не потрібно лукавити. Таких батальйонів створюється дуже багато по всій росії. Як послухати наші новини то там всі алкоголіки і воювати ніхто не хоче. Але реальність трохи інша.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:55 Ответить
Звісно що інша, у нас 30 БТГ в Польщі і Британії готуються, і не банно-пральні.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:04 Ответить
Реальність така - у кого ленд-ліз той і переможе. Доведено у Другій Світовій.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:32 Ответить
кацапи свій лєнд-льоз запустять)шойгу всіх назвав союзників московії включаючи чад і бурунді
показать весь комментарий
18.08.2022 07:42 Ответить
Дуже нехарактерно було би, якби так відразу вони б відмовилися воювати. Подивіться ту ж в'єтнамську війну - 15 років. Афганістан - 10 років СРСР, 20 років США.
І кожного разу перші місяці, а то і пару років - воєнна ейфорія. Потім - "перезавантаження", спроба оптимізації вторгнення. І лише потім поступове зменшення активності і вивід військ.
Звісно, у нашій ситуації є свій нюанс - набагато більша інтенсивність бойових дій, ніж у тих конфліктах, а тому саме озброєння Росії - це перше, що в неї має вичерпатись, а не охочі воювати чи воля держави до війни.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:43 Ответить
Еушти-мусульмани, тобто спиртне не вживають.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:35 Ответить
Смердюче м'ясо.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:53 Ответить
А коли буде батапьони з москви або пітера.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:55 Ответить
"ненецкий унитаз, пластиковый пакет, дембельское путешествие на радимое кладбище и белую ладу. тяте."
показать весь комментарий
17.08.2022 22:55 Ответить
У російській Томській області набирають новий "іменний" батальйон "Тоян"
==============
буде іменний жмурян.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:58 Ответить
Тожигули. Прошу прощения, но что-то мне подсказывает, что автоваз не справится с заказом.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:59 Ответить
я так и знал, что это племя, какой-то переходной этап между неандертальцами и кроманьонцами, но не знал, что эушта. А то все говорят - "руские, руские..."
показать весь комментарий
17.08.2022 22:59 Ответить
а рускіє-єто какіє? монголо-татарскіє?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:03 Ответить
не смійтеся над ними - їх сам єрмак завойовував. А тепер вони мусять йому відомстити. Той клятий єрмак стільки племен повоював. Може його кудись діти, щоб урал і сибір не дратувати? мені не те, щоб їх дуже жалко. просто й наші люди можуть загинути. чим менше раша набере бажаючих, тим швидше в неї запал закінчиться.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:09 Ответить
ну, не знаю... может вам и смешно, но эти эушта как-то у меня смеха ни разу не вызывают. Даже не знаю, как это точнее выразить. Вот вы, когда стоите в зоопарке перед вольером с крокодилами - вам же не смешно?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:25 Ответить
Тут сміяться треба з іншого приводу - уяви картину: приїжджає цей "куховарсько-банно-пральний батальйон" в Україну а їм кажуть: "Жрать варить и обстирывать некому и некого - всех перебили! Берите автоматы и в бой!"
показать весь комментарий
18.08.2022 08:12 Ответить
I тут ти прокинувся)))
показать весь комментарий
18.08.2022 10:36 Ответить
Томічі-калачі!
показать весь комментарий
17.08.2022 23:02 Ответить
сказал бы прямо: "набираем пушечное мясо для удобрения украинских чернозёмов", а то кухари, банщики, сварщики...
показать весь комментарий
17.08.2022 23:05 Ответить
Тоян? Почему не Путян?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:09 Ответить
просто эти эушта букву "л" не выговаривают.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:27 Ответить
батальон боярка дивизия ватная голова
показать весь комментарий
17.08.2022 23:10 Ответить
Поедут домой в именных мусорных пакетах
показать весь комментарий
17.08.2022 23:10 Ответить
Дивлюся кацаповікі, хто той тоян, а там -

"В конце XVI века русские казаки под руководством Ермака, разгромив войско Кучума, овладели Сибирским ханством".

Довелося двічі прочитати дату і кучму кучума, і решту
показать весь комментарий
17.08.2022 23:15 Ответить
вот все радуются очередному мясному набору оттуда, ... а ведь они едут убивать украинцев или поддерживать убийства другими. И благодаря таким наборам война будет продолжаться дальше и дальше ... оплачивать эти "батальоны" будут из нефтегазовых денег, долго, очень долго ... просто пистец
показать весь комментарий
17.08.2022 23:19 Ответить
Вже до кігця 23 платити буде нічим..
показать весь комментарий
17.08.2022 23:37 Ответить
Перетрубиця хробаками - гівно буде...
показать весь комментарий
17.08.2022 23:34 Ответить
пилаты калибского моля
показать весь комментарий
17.08.2022 23:35 Ответить
Їхні батькі будуть раді новій "Калині".
показать весь комментарий
17.08.2022 23:44 Ответить
Кинуть лохів на бабло як на Чеченській війні.
показать весь комментарий
18.08.2022 00:40 Ответить
Аллё, это прачечная ?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:53 Ответить
нет, это батальон "..уян"
показать весь комментарий
18.08.2022 01:06 Ответить
На куя козе "Тоян" ?
показать весь комментарий
18.08.2022 09:58 Ответить
По-перше не можна називати їх добровольцями. Всіх їх треба класифікувати як найманці та вимагати вищу міру.

По-друге треба щось з цим робити. Відбити у них якось бажання йти найманцями. Наприклад оголосити що якась там антитерористична міжнародна організація до якої Україна "немає відношення" винесе вирок сім'ям тих хто поїде "добровольцем" від рф та почне на них полювання. А ми в свою чергу оголосимо що самих найманців ми міняти не будемо, а тільки публічно страчувати так як вони свідомо їдуть найманцями в армію робити злочини. Це до речі дасть обмінний фонд для азовців. Інакше ось побачите росіяни їх вб'ють бо їм пох і ніхто їх не покарає.
показать весь комментарий
18.08.2022 02:27 Ответить
Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
показать весь комментарий
18.08.2022 07:07 Ответить
значить в томській області з часом побільшає бєлих жігулєй
показать весь комментарий
18.08.2022 07:39 Ответить
У них доріг нема - навіщо їм"Жигулі"?
показать весь комментарий
18.08.2022 08:08 Ответить
Джавелинам и HIMARSам все равно кто попадет на мушку ..или зэк повара Пригожина...или спецназовец путлера типа Вымпел...
показать весь комментарий
18.08.2022 08:14 Ответить
Чтоб было понятно, из википедии: "Именно эуштинский князь Тоян отправился с челобитной в Москву с просьбой о приёме его народа в русское подданство."
показать весь комментарий
18.08.2022 09:20 Ответить
Пора в Украіні відкрити брокєрську контору,вот поставив ставку на скільки проживе цєй фаршовий батальон,а виграшні гроші на підтримку ВСУ. Патент вільний.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:00 Ответить
 
 