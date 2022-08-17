В российской Томской области набирают новый "именной" батальон "Тоян" для отправки в Украину

Уже несколько месяцев в российских регионах формируются так называемые именные батальоны военные подразделения, названные в честь городов и исторических личностей. Известно более чем о 40 таких "подразделений" в 20 регионах.

В Томской области идет набор в новый "именной" батальон "Тоян" — в честь князя небольшого татарского племени эушта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза".

Агитируя вступать в подразделение, военные комиссары ездят по предприятиям региона и выступают перед работниками, обещая им больше миллиона рублей за полгода службы. Особенно военнослужащие отмечают добровольный характер службы.

"Задачи этого батальона — тыловое обеспечение жизнедеятельности войсковой части, материально-техническое обеспечение. Набираем туда поваров, сварщиков, электромехаников, водителей, персонал банно-прачечного обслуживания и так далее. Должностей на самом деле много, они все относятся к материально-техническому обеспечению. Вот такой батальон нам достался", — объясняет военком на записи, переданной изданию.

Читайте также: Горсовет Мариуполя о скрытой мобилизации: горожанам предлагают вакансии в "государственной военизированной спасательной службе". ФОТО

Батальон, продолжил военком, как полноценная войсковая часть будет принимать участие в боевых действиях в Украине: "Но, еще раз повторюсь, как мы уже сказали, он материально-технического обеспечения".

После истечения срока контракта "добровольцы" получат статус участников боевых действий и все положенные по закону льготы, например, пожизненную пенсию, ежегодное "санаторно-курортное лечение" как для самого добровольца, так и для его семьи, а также внеконкурсное зачисление детей на бюджетные места в вузы.

В батальон могут вступить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний к службе по контракту, жители Томска и области.

Отслужив полгода и вернувшись домой, "добровольцы" якобы будут сразу приняты обратно на свою текущую работу. Но при желании службу можно продолжить.

Военным призвал определяться быстрее, потому что "стремительно идет набор".