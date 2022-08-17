Число погибших вследствие вечерних обстрелов Салтовского района Харькова возросло до 6 человек, 16 человек ранены, - ОВА

В результате обстрела жилого массива Салтовка в Харькове, совершенного российскими оккупационными войсками в среду вечером, погибли 6 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, количество погибших и раненых вследствие обстрела Салтовки возросло: 6 человек погибли, 16 получили ранения", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Ранее городской голова Игорь Терехов сообщил, что вследствие вечерних обстрелов 3 мирных жителя погибли, 10 ранены.

Смотрите также: Вследствие ракетного удара оккупантов по Салтовке полностью разрушено здание общежития, - Зеленский. ВИДЕО