Число погибших вследствие вечерних обстрелов Салтовского района Харькова возросло до 6 человек, 16 человек ранены, - ОВА
В результате обстрела жилого массива Салтовка в Харькове, совершенного российскими оккупационными войсками в среду вечером, погибли 6 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, количество погибших и раненых вследствие обстрела Салтовки возросло: 6 человек погибли, 16 получили ранения", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
Ранее городской голова Игорь Терехов сообщил, что вследствие вечерних обстрелов 3 мирных жителя погибли, 10 ранены.
Топ комментарии
+8 Власов Сергей #321358
показать весь комментарий17.08.2022 23:18 Ответить Ссылка
+8 Игорь Бондаренко #531815
показать весь комментарий17.08.2022 23:38 Ответить Ссылка
+7 Olga Mansika
показать весь комментарий17.08.2022 23:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одужання порагеним.
Ненавиджу кацапських вбивць,нехай на їх голови впаде сторицею те,що переживають українці