Число погибших вследствие вечерних обстрелов Салтовского района Харькова возросло до 6 человек, 16 человек ранены, - ОВА

В результате обстрела жилого массива Салтовка в Харькове, совершенного российскими оккупационными войсками в среду вечером, погибли 6 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, количество погибших и раненых вследствие обстрела Салтовки возросло: 6 человек погибли, 16 получили ранения", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Ранее городской голова Игорь Терехов сообщил, что вследствие вечерних обстрелов 3 мирных жителя погибли, 10 ранены.

Смотрите также: Вследствие ракетного удара оккупантов по Салтовке полностью разрушено здание общежития, - Зеленский. ВИДЕО

обстрел (29627) Харьков (7747) жертвы (2179)
Топ комментарии
почему не наносится огневое поражение по белгороду где стоят с 300 которые каждый день разрушают и убивают Харьков и харьковчан чи ще не на часі
17.08.2022 23:18
и безнаказанно наводчиков выпускают. даже не понятно что хуже.
17.08.2022 23:38
Сильний,мужній,незламний стражденний Харків.Скільки горя людського в ньому.Господи,захисти і збережи людей цього міста-мученика.
Ненавиджу кацапських вбивць,нехай на їх голови впаде сторицею те,що переживають українці
17.08.2022 23:27
почему не наносится огневое поражение по белгороду где стоят с 300 которые каждый день разрушают и убивают Харьков и харьковчан чи ще не на часі
17.08.2022 23:18
запрещают, так и ставят условие, не наносить удар по рассейской стороне, иначе оружие давать не будем
17.08.2022 23:23
Кроме президента никто не запрещает,США и др. запрещает своими видами вооружениями ,но никак не украинскими.
17.08.2022 23:28
Харьков отдали на растерзание,его медленно убивают
17.08.2022 23:30
Харьков голосовал за Зе -предаеля и его Зе слуг ? - получите он же падло никому ничего не должен
18.08.2022 00:38
95% Украины за него голосовало. Ты теперь всех людей за это настолько ненавидишь, что желаешь им смерти, подонок?
18.08.2022 02:53
Пізно ситуація з вітчизняним ВПК вже не зміниться
18.08.2022 00:07
не трынди кацапа нет такого запрета - просто зеленский ссцыкло продажное
18.08.2022 00:36
Царство Гебесне загиблим...
Одужання порагеним.
17.08.2022 23:19
Президент у своїх вечірніх звітах тільки констатує, що у нас знову трагедія, а може вже потрібно наносити навгдогін туди звідки летить чи і далі одні зітхання влади.
17.08.2022 23:22
б'ють безкарно з Бєлгорода, АЛЕ це РФ - на це малорос піти не може. Комплекс меншевартості
17.08.2022 23:27
и безнаказанно наводчиков выпускают. даже не понятно что хуже.
17.08.2022 23:38
нет кацап - зеленый буратино просто ссцыкло и предатель Украинского народа
18.08.2022 00:39
значит нужно правильно договариваться или вообще не команде президента.
17.08.2022 23:25
договариваться с теми кто дает оружие
17.08.2022 23:26
Сильний,мужній,незламний стражденний Харків.Скільки горя людського в ньому.Господи,захисти і збережи людей цього міста-мученика.
Ненавиджу кацапських вбивць,нехай на їх голови впаде сторицею те,що переживають українці
17.08.2022 23:27
читая новости из укрнет, то наводчиков в Харькове ловят. а вот суды их почему то отпускают или 2 года условно максимум. зачем наша власть так поступает? или нас ещё не достаточно бомбят по их мнению. как по команде всех наводчиков и пособников выпускают.
17.08.2022 23:30
Якби стріляли у навідників на місці, то й судів не було
18.08.2022 00:11
харьковчане выбирают власть которая их убивает, харьковчане наводят на свой город бомбы - что не так с этим народом ? у них мозгов хоть чуть есть?
18.08.2022 00:41
І довго цей треш буде с Харковом?Ну генштаб ну скільки можна ?Ну включайте ви голову вам хаймерси нафіга дали?
17.08.2022 23:39
Це реально вже зае.... Кожен день нищать Харків і інші міста.ну вашу дівізію,та бийте ви по Белгороду нищіть ворога !Біля Харкова стоїть 9-10 тис орків і наших військ в 3 раза більше та шо за херня ми шо не можемо їх на кордон вибити.Топчемось вже який місяць і одні балачки.Реально вже зла нехватає.
17.08.2022 23:43
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.

17.08.2022 23:47
твои тупые молитвы ни фига не помогают
18.08.2022 00:43
І бєлгород близько, але видно є заборона нашого керівництва.
17.08.2022 23:52
це Ху"ло так стимулює равтрашні перемовини Зе-ГУ-гана
18.08.2022 00:28
Наводчики конкретно сообщают в рашку где и что. Надо самим разбираться с этими тварями.
18.08.2022 05:05
ФАШИСТИ
18.08.2022 07:44
Схоже нашій "владі", а преЗЕрвавтиву особливо, просто П О Х У Й те що кацапів не можуть відтіснити від Харкова. Київ звільнили і зашибісь.
18.08.2022 11:40
 
 