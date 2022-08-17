"Вооружите Украину, пока не поздно. Из-за чрезмерной осторожности мы уступаем инициативу Путину": дипломаты, эксперты и военные призвали Байдена действовать более решительно

Ряд авторитетных американских экспертов, военных и дипломатов призвали США более решительно помогать Украине оружием, отмечая, что в войне РФ против Украины наступает решающий момент, и на кону в том числе - жизненно важные интересы Соединенных Штатов.

Об этом говорится в их общей колонке, опубликованной The Hill, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Соавторы колонки – бывшие главнокомандующие объединенных сил НАТО в Европе, генералы Филипп Бридлав и Весли Кларк; бывший чиновник Госдепа и Пентагона Дибра Кейган; бывший посол в Финляндии и Турции Эрик Эдельман, доктор Эвелин Фаркас – экс-замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии; посол Дэниел Фрид – бывший заместитель госсекретаря по вопросам Европы; бывший посол США в Украине Джон Хербст; экскомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес; бывший посол в Германии Джон Корнблум; бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер; бывший первый заместитель министра обороны Йен Лодал; бывший помощник генпрокурора Роберт МакКонелл; экспосол по особым поручениям в отношении бывшего СССР Стефен Сестанович; бывший сотрудник разведки США, эксперт безопасности Джон Сайфер; бывшие послы в Украине Уильям Тейлор и Мари Йованович; бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер; бывший заместитель генсека НАТО и помощник главы Пентагона, экспосол США в России и НАТО Александр Вершбоу.

Подписанты отмечают, что, хотя администрации Байдена удалось успешно объединить союзников США для того, чтобы предоставить Украине значительные объемы военной помощи, до сих пор не удалось оформить достаточный стратегический нарратив для того, чтобы правительства сохранили общественную поддержку участия стран НАТО в этом процессе в долгосрочной перспективе.

"Оказывая помощь достаточную для того, чтобы остановить линию фронта, но не отбить территории, захваченные Россией, администрация Байдена может непреднамеренно "вырвать поражение из пасти победы". Из-за чрезмерной осторожности с целью не спровоцировать эскалацию со стороны РФ (конвенционную или ядерную) мы, на самом деле, уступаем инициативу президенту РФ Владимиру Путину и уменьшаем давление на Москву, которое должно заставить ее прекратить агрессию и серьезно хотеть переговоров", - отмечают подписанты.

Читайте также: Кулеба и Блинкен скоординировали дальнейшие поставки Украине западного вооружения

Империалистическая война Кремля, указывают они, не только неприемлема с моральной точки зрения, поскольку речь идет о геноциде, действиях, направленных на то, чтобы уничтожить украинцев как политическую нацию, но она также является явной угрозой безопасности и благосостоянию Соединенных Штатов.

По их мнению, американские принципы и интересы требуют решительной реакции - достаточной для того, чтобы заставить россиян отступить как можно ближе к границам по состоянию на февраль и сделать цену за войну достаточно "дорогой", чтобы сдержать РФ от третьего вторжения. И именно сейчас, когда силы РФ пытаются перегруппироваться на востоке и предотвратить попытку Украины отвоевать Херсон на юге, союзники должны предоставить Украине то оружие, которое обеспечит ей преимущество.

"Если дать конфликту дальше тянуться через так называемые стратегические паузы, это лишь позволит Путину провести перегруппировку, восстановить силы и нанести еще больший вред Украине и не только", - подчеркивают эксперты.

По их мнению, до сих пор ни администрация Байдена, ни европейские союзники не смогли четко определить в публичных месседжах, почему помогать Украине столь важно для США и Запада.

Прежде всего, пишут эксперты, это важно потому, что Путин проводит ревизионистскую внешнюю политику и хочет подорвать основанную на правилах систему безопасности, которая обеспечивала стабильность в США и мире и позволяла условное благополучие после Второй мировой войны.

"Как не раз дали понять российские чиновники, если Россия добьется своего в Украине, под угрозой оказываются наши союзники в Балтии и другие страны региона. США и НАТО это время уже наступило, а это место – Украина, большая страна, население которой осознает, что имеет выбор либо нанести поражение Путину, либо потерять независимость и вообще возможность существовать как отдельная, ориентированная на Запад нация. С необходимым оружием и экономической поддержкой Украина способна нанести поражение России. А если это произойдет – меньшая вероятность, что нашим военным придется рисковать своими жизнями, защищая союзников под гарантиями США, которым тоже угрожает Россия", – аргументируют они.

Поражением Путина, по мнению подписавшихся, можно считать сценарий, когда Украина выстояла как независимая и экономически жизнеспособная страна.

"Это означает - Украина с защищенными границами, включающими Одессу, значительную часть побережья Черного моря, у которой есть сильная, хорошо вооруженная армия, а также реальное прекращение боевых действий. Лучший вариант - чтобы Украина вернула все территории, захваченные с 24 февраля, и земли, которые Россия отобрала у нее в 2014 году, включая Крым. Такой мир возможен только тогда, когда Путин осознает, что потерпел явное поражение и больше не может достичь своих целей - силой взять под контроль Украину или любое другое государство", - считают подписанты.

Читайте также: Ограничений относительно ударов по войскам РФ в оккупированном Крыму нет, - Резников

Поражением Украины - и США - по их мнению, можно считать сценарий, если Запад в стремлении как можно скорее положить конец горячей фазе войны подтолкнет Украину к отказу от определенных территорий в обмен на прекращение огня, в результате чего повторится ситуация, как после 2008 года в Грузии - когда Запад фактически "проглотил" российскую агрессию, и при этом РФ невозможно будет заставить реально соблюдать перемирие и не посягать на новые территории. Так, напоминают они, после "Минска" в боевых действиях низкой интенсивности погибли более 10 тысяч украинских военных и ежедневно фиксировались десятки, а то и сотни обстрелов со стороны РФ.

"Перемирие не положит конец агрессии РФ или оккупации украинских территорий - это просто даст Кремлю передышку, чтобы закрепить свои достижения и снова возобновить наступление. Вдобавок, большинство украинцев, по последним опросам - против любых территориальных уступок в обмен на прекращение огня. Этот сценарий также обрекает миллионы украинцев жить под властью режима, совершившего многочисленные военные преступления, чьи должностные лица и медиа призывают "деукраинизировать" Украину, уже прибегают к насильственной русификации, включая противоправную принудительную депортацию около 400 тысяч украинских детей в Россию для усыновления. Эти действия побуждают все большее количество ученых описывать такую ​​политику РФ как геноцид", – пишут подписанты.

Они отмечают, что Россия сейчас стремится захватить как можно больше территории, организовать на них псевдореферендумы как основание для аннексии, а также пытается расколоть единство Запада в вопросе поддержки Украины, используя газовый шантаж перед приближением зимы и создавая угрозы для глобальной продовольственной стабильности, что тоже может ударить по странам Запада.

"Для всего этого России нужно время… Администрация Байдена должна действовать быстрее и более стратегически в реагировании на запросы Украины на определенные виды вооружения. И когда принимается решение предоставить более сложные системы - как HIMARS - их нужно давать в большем количестве, чтобы добиться максимального результата на поле боя. Украине нужны дальнобойные системы, чтобы срывать российское наступление, в частности логистику, поставку топлива и боеприпасов, а это означает, что США должны предоставить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, которые позволят бить по российским военным целям где угодно на территории Украины, включая Крым", - отмечают эксперты.

Кроме того, добавляют они, нужно позаботиться о стабильном обновлении украинских запасов боеприпасов и деталей для этих артиллерийских систем, учитывая и многообразие модификаций систем, предоставленных разными странами. Вдобавок, ВСУ и дальше нуждаются в противовоздушном оружии близкой и средней дальности, в том числе с учетом того, что РФ наращивает количество беспилотников и пытается получить дополнительные от Ирана.

Подписанты не соглашаются с опасениями администрации Байдена относительно того, что определенные действия могут слишком спровоцировать Путина и что, как сказал советник по нацбезопасности Джейк Салливан, в Белом доме хотят "избежать Третьей мировой".

По их мнению, хотя Россия неоднократно прибегала к ядерным угрозам, следует помнить, что США - также ядерное государство, и было бы стратегической ошибкой считать, что ядерное сдерживание больше не работает.

"Путину выгодно угрожать ядерной войной, но не инициировать ее. И мы видели, что Кремль уже прибегал к ничем не закончившимся ядерным угрозам - как в связи с вступлением в НАТО Финляндии и Швеции. Если позволить Путину запугивать нас из-за помощи Украине оружием, чтобы остановить российский ревизионизм, что произойдет, когда они снова начнут размахивать ядерной боеголовкой уже на тему стран Балтии? Почему в администрации думают, что Путин не решится сделать так в отношении Эстонии или Польши, если тактика сработает в Украине?

Читайте также: Россию интересуют не переговоры, а полное господство в Украине, - Зеленский

Ставки для нас, наших союзников и Украины очень ясны. Не надо обманывать себя. Можно думать, что мы с каждым днем, когда откладываем предоставление Украине необходимого для победы оружия, избегаем конфронтации с Кремлем. Но мы, напротив, увеличиваем вероятность того, что снова столкнемся с этой опасностью в еще менее выгодных условиях. Умный и предусмотрительный подход - остановить агрессивные намерения Путина по отношению к Украине, и сделать это сейчас, когда это действительно может изменить ситуацию", - заключают они.