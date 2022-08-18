РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
2 972 11

Пожар на месте ракетного удара по общежитию в Харькове локализован, погибли 7 человек, пострадали 13 человек, - ГСЧС

обстріл,харків,салтівка

В Харькове идет спасательная операция и тушение пожара в трехэтажном жилом доме, в который в среду вечером попала российская ракета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в телеграм-канале.

"В 23.38 пожар локализован. Продолжается тушение очагов пожаров и спасение людей из-под завалов. Погибли 7 и пострадали 13 человек (из них подразделениями ГСЧС спасены 4 человека). От ГСЧС привлечены 80 человек и 18 ед. техники", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, вечером 17 августа городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате вечернего обстрела 3 мирных жителя погибли, 10 ранены.

Позже стало известно, что число погибших в результате вечерних обстрелов Салтовского района Харькова возросло до 6 человек, 16 человек ранены.

обстрел (29640) Харьков (7747) ГСЧС (5145)
Топ комментарии
+8
Кацапи здохніть.
18.08.2022 00:23 Ответить
+5
это русня устроила перед переговорами которые пройдут завтра во Львове . Зелегнского будут крутить на МИНСК-3. может начаться "тыша" Украине тогда ******
18.08.2022 00:39 Ответить
+4
Влада хоче віддати Україну кацапам. ЗСУ (а саме, хлопці на передовій, але ніяк не геморойні генерали з Генштабу) та українці, з Україною в серці, Зеленому ********* дуже заважають. Доки зелена срань керуватиме Україною, руйнування міст, здавання територій, смерті людей триватимуть. Заходу ми "до фєні". Якби в нього, у Заходу, була б реальна мета - Перемога України, то військова підтримка у нас була б як у Другу світову для совка. На мою думку, обіцяний лендліз, це як "бусы папуасам", на кшталт вірте, дядечко Сем про вас пам'ятає і допоможе. І думаю до кінця року нам підсунуть чергове перемир'я в Мінську, Омані чи ще якомусь Мюнхені. Кацапам треба зализати рани, зібрати ще більше стадо орків і знову, наприклад 24 лютого 2023 року повторити все те, що було раніше. Я дуже хочу помилитись.
18.08.2022 00:47 Ответить
Велотрек мабуть теж того це я так не звертайте уваги не набожна з деяких пір зеля ****
18.08.2022 00:25 Ответить
Влада хоче віддати Україну кацапам. ЗСУ (а саме, хлопці на передовій, але ніяк не геморойні генерали з Генштабу) та українці, з Україною в серці, Зеленому ********* дуже заважають. Доки зелена срань керуватиме Україною, руйнування міст, здавання територій, смерті людей триватимуть. Заходу ми "до фєні". Якби в нього, у Заходу, була б реальна мета - Перемога України, то військова підтримка у нас була б як у Другу світову для совка. На мою думку, обіцяний лендліз, це як "бусы папуасам", на кшталт вірте, дядечко Сем про вас пам'ятає і допоможе. І думаю до кінця року нам підсунуть чергове перемир'я в Мінську, Омані чи ще якомусь Мюнхені. Кацапам треба зализати рани, зібрати ще більше стадо орків і знову, наприклад 24 лютого 2023 року повторити все те, що було раніше. Я дуже хочу помилитись.
18.08.2022 00:47 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUAjoSBgdKbpeU4FwzmBHnacdCzrkPREfQhYuVJXdptLyhA6ksVd886feoqUkhzmhDnqqlcp4x4MO2-************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUAjoSBgdKbpeU4FwzmBHnacdCzrkPREfQhYuVJXdptLyhA6ksVd886feoqUkhzmhDnqqlcp4x4MO2-************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0mH5JTfBw4GtWeRakRPeKnTPtnbtW7gZy6QP6jn7KdccZKKCAQHn9rdZNBYQxMkpLl?__cft__[0]=AZUAjoSBgdKbpeU4FwzmBHnacdCzrkPREfQhYuVJXdptLyhA6ksVd886feoqUkhzmhDnqqlcp4x4MO2-************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·

Харьков, Николаев, города Донецкой и Луганской областей, города Днепропетровской и Запорожской областей.

Они платят кровавую цену за то, что не хотят «русского мира» с Путлером и считают себя украинцами.

Поэтому, политики и прочие озабоченные товарищи, засуньте свои языковые параметры, как признаки «истинных украинцев», в одно известное место.

Нация давно уже сформировалась. А сейчас мы просто это все увидели…
18.08.2022 00:53 Ответить
Кацапы подлые твари...Бомбят и уничтожают те города, которые до 2014 были за партию регионов, а главное за дружбу с Россией.....

Воистину....ХУЖЕ ВОЙНЫ З КОЗЛОМОРДАСАМИ, МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДРУЖБА С КОЗЛОмордасами...
18.08.2022 01:00 Ответить
Вони ******** ті міста населення яких з найменшим шансом піде в помсту робити джихад. ******** тих за кого точно впевнені що у них багато родичів в рф, а тому вони не підуть вбивати рабів влади рф. І звичайно вони переконані що до них владу тримаючих в рф точно ніхто не дістане.
18.08.2022 02:08 Ответить
Обстріли Українських міст з території росії триватимуть доти, доки не буде знищений останній кацапський завод, що виготовляє ракети!
Іскандери, якщо комусь цікаво, виготовляють у місті Воткінськ (удмуртів). Так що дійдемо ми туди не скоро
18.08.2022 06:34 Ответить
Если не отвечать на обстрелы с территории параши и беларуси то это никогда не закончится. А Байдену пора уволить идиота Салливана. А зимой они начут бить ещё и по тэцам и тд.
18.08.2022 09:09 Ответить
 
 