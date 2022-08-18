Пожар на месте ракетного удара по общежитию в Харькове локализован, погибли 7 человек, пострадали 13 человек, - ГСЧС

В Харькове идет спасательная операция и тушение пожара в трехэтажном жилом доме, в который в среду вечером попала российская ракета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в телеграм-канале.

"В 23.38 пожар локализован. Продолжается тушение очагов пожаров и спасение людей из-под завалов. Погибли 7 и пострадали 13 человек (из них подразделениями ГСЧС спасены 4 человека). От ГСЧС привлечены 80 человек и 18 ед. техники", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, вечером 17 августа городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате вечернего обстрела 3 мирных жителя погибли, 10 ранены.

Позже стало известно, что число погибших в результате вечерних обстрелов Салтовского района Харькова возросло до 6 человек, 16 человек ранены.