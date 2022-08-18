Пожар на месте ракетного удара по общежитию в Харькове локализован, погибли 7 человек, пострадали 13 человек, - ГСЧС
В Харькове идет спасательная операция и тушение пожара в трехэтажном жилом доме, в который в среду вечером попала российская ракета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в телеграм-канале.
"В 23.38 пожар локализован. Продолжается тушение очагов пожаров и спасение людей из-под завалов. Погибли 7 и пострадали 13 человек (из них подразделениями ГСЧС спасены 4 человека). От ГСЧС привлечены 80 человек и 18 ед. техники", - говорится в сообщении.
Как информировал Цензор.НЕТ ранее, вечером 17 августа городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате вечернего обстрела 3 мирных жителя погибли, 10 ранены.
Позже стало известно, что число погибших в результате вечерних обстрелов Салтовского района Харькова возросло до 6 человек, 16 человек ранены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0mH5JTfBw4GtWeRakRPeKnTPtnbtW7gZy6QP6jn7KdccZKKCAQHn9rdZNBYQxMkpLl?__cft__[0]=AZUAjoSBgdKbpeU4FwzmBHnacdCzrkPREfQhYuVJXdptLyhA6ksVd886feoqUkhzmhDnqqlcp4x4MO2-************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·
Харьков, Николаев, города Донецкой и Луганской областей, города Днепропетровской и Запорожской областей.
Они платят кровавую цену за то, что не хотят «русского мира» с Путлером и считают себя украинцами.
Поэтому, политики и прочие озабоченные товарищи, засуньте свои языковые параметры, как признаки «истинных украинцев», в одно известное место.
Нация давно уже сформировалась. А сейчас мы просто это все увидели…
Воистину....ХУЖЕ ВОЙНЫ З КОЗЛОМОРДАСАМИ, МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДРУЖБА С КОЗЛОмордасами...
Іскандери, якщо комусь цікаво, виготовляють у місті Воткінськ (удмуртів). Так що дійдемо ми туди не скоро