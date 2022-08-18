РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5106 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
4 484 29

МИД Польши раскритиковал Шольца за позицию по запрету выдачи виз гражданам РФ: "Это попытка разделить, что есть хорошие россияне и плохой царь"

росія

Заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач подверг критике позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ, и назвал ее попыткой "отбелить россиян".

По словам польского чиновника, Щельц не хочет видеть, что большинство россиян поддерживают агрессию против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"До него не дошли или он не читал всех сообщений об огромной поддержке политики Путина среди простых россиян. Может, он не видел все видео, на которых люди собираются в букву "Z". Можно так жить и не видеть этого, но стоит усвоить это знание, чтобы по-настоящему принимать необходимые политические решения", - сказал Пшидач.

Он добавил, что сторонников политики Путина много и в Берлине, и во всей Германии.

Читайте: Россия умышленно убила украинских военнопленных в Оленовке, - МИД Польши

"Это, конечно, попытка в каком-то смысле отбелить или разделить, что есть хорошие россияне и плохой царь", - сказал замминистра.

Пшидач также подчеркнул, что "российское общество, последние десятилетия подпитывающееся пропагандой, сотни лет, живет в империалистической мечте, в которой его положение зависело бы от того, сколько территорий оно захватит, сколько стран завоюет".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не разделяет идею полностью прекратить выдачу виз для граждан России, поскольку агрессия РФ против Украины - "это война Путина".

виза (1242) Германия (7282) Польша (8832) россия (97292) санкции (11871) МИД Польши (334) Пшидач Марцин (16) Шольц Олаф (912)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Поляки показывают себя настоящими лидерами ЕС
показать весь комментарий
18.08.2022 00:35 Ответить
+14
Красені. Пишаюсь поляками.
показать весь комментарий
18.08.2022 00:36 Ответить
+14
Да. Ни Франция, ни Германия, ни Италия, а Польша, Англия и прибалты. Те, кто сталкивались с русскими свиньями непосредственно и знают чем может обернуться молчаливое наблюдение за создавшейся ситуацией
показать весь комментарий
18.08.2022 00:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не руське, а кацапське, москальське, мордорське і т.п. чи хоч би російське.

В українській мові, по відношенню до кацапні, пишеться росіяни, а не руські. Бо ті хто писав правила української граматики добре розуміли, що Русь це тільки Україна.
Тому не треба засмічувати українську мову і допомагати кацапні коверкати історію.
Вчіть українську мову й історію.

Кацапське присвоєння історії України це масштабне шахрайство. І не треба йому допомагати.
показать весь комментарий
18.08.2022 02:50 Ответить
стопудово
кацап то бридке смердюче створіння
показать весь комментарий
18.08.2022 07:33 Ответить
...точніше кацапському фашисту
показать весь комментарий
18.08.2022 07:34 Ответить
Поляки показывают себя настоящими лидерами ЕС
показать весь комментарий
18.08.2022 00:35 Ответить
Да. Ни Франция, ни Германия, ни Италия, а Польша, Англия и прибалты. Те, кто сталкивались с русскими свиньями непосредственно и знают чем может обернуться молчаливое наблюдение за создавшейся ситуацией
показать весь комментарий
18.08.2022 00:39 Ответить
Так Британія ж звалила з ЄС
показать весь комментарий
18.08.2022 00:41 Ответить
Мабуть , таки звалила з ЄС крім іншого , щоб не бути з інфантилами Німцями , Италії та Франції.
показать весь комментарий
18.08.2022 00:56 Ответить
и правильно сделала
показать весь комментарий
18.08.2022 01:05 Ответить
Вони то звалили не просто так. ЄС деграднуло в гедонізм що ппц.

Єдиний шанс йому оговтатись це прийняти в себе Україну що змінить баланс та дасть шанс. А ще Британії дуже великий досвід взаємодії із росіянами. Як за часів совка так і за часів імперії. Якщо почитати щоденники їх мандрівників чи підприємців що пробували вести бізнес на московії то можна жахнутись нормами, поведінці та способу мислення росіян. І після прочитання цих джерел буде дуже важко засумніватись у твердженні про те що росіяни це гобліни, інша гілка еволюції...
показать весь комментарий
18.08.2022 02:18 Ответить
які рассєянє???то брудні і смердючі кацапи
показать весь комментарий
18.08.2022 07:32 Ответить
Красені. Пишаюсь поляками.
показать весь комментарий
18.08.2022 00:36 Ответить
В німчаками давно розібрався - вони москофіли, москолизи, тому німецьких товарів не купую, краще американські чи інших країн ЄС. Ніякого Хенкелю, Мерсів і Фольсфагенів, хай німчаки
йдуть у дупу зі своєю паРашею.
показать весь комментарий
18.08.2022 00:36 Ответить
Не варто забувати, що половина Німеччини 50 років прожила в совку. Мабуть там теж дехто сумує за пломбіром по 19 коп.
показать весь комментарий
18.08.2022 00:44 Ответить
Всегда было, что....маленькие страны ЕС вставляли палки и бойкотировали решения больших Германии и Франции...

Сейчас наоборот... гегемон Германия вставляет палки Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Финляндии
показать весь комментарий
18.08.2022 00:44 Ответить
Не вопрос кто кому сунет палки. Суть в том что народы Средней и Восточной Европы, которых оккупировал и анкетировала Российская Империя и СССР, по сути европейской культуры, менталитета и склада ума и всегда были связаны с остальной Европой одной религией, торговлей, событиями итд. После освобождения от совка они пришли в ЕС, желая вернутся к тому порядку вещей, из которого их после 1945 вырвали орки Сталина и по возможности огородится от Мордора. Оказалось, что в Западной Европе всем всё уже надоело и те вовсю дружит с теми самими орками и занимается вещами, которые нормальные люди обходит стороной. В этом жители Германии и Франции в первом ряду. В начале 2010е Германия и Франция задумали превратить ЕС в новую империю (федеративную, но вы меня поняли). Не удивлён что Англия оттуда свалила. Теперешние события похоже эту дурь из ихних голов выбила. Но рецидивы иногда всплывает. Нужна дополнительная помощь чтобы не дать Западной Европе чохнутся ещё раз. Тут я надеюсь на Украину, где ещё не всем всё надоело и где знает, что такое Мордор.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:56 Ответить
А потрібна всього лише демонстрація з огидними гаслами перед посольством Німеччині в Варшаві. Шольц тільки таку мову розуміє. Таке саме вже було, коли німці останніми супротивлялись відключенню рашки від СВІФТу. На 15:00 була назначена демонстрація, зʼїхалися репортери зі всієї Польші та Європи. До протестувальників вийшов посол та сказав, що Німеччина півгодини, як погодилася...
показать весь комментарий
18.08.2022 01:19 Ответить
я б дуже хотів щоб )(уйло напав ордою на Німеччину і подивися на тих йоаних шольців..скільки б протримались..чи зразу--hande hoch!
показать весь комментарий
18.08.2022 02:13 Ответить
хороші німці-це ті що кричали хайль а погані-гестапо і фашисти
показать весь комментарий
18.08.2022 03:03 Ответить
Вчера поляки уже ссаживали с автобусов россиян на белорусско-польской границе с шенгенскими визами.
показать весь комментарий
18.08.2022 05:51 Ответить
А сегодня уже и Эстония не пускает!
показать весь комментарий
18.08.2022 09:11 Ответить
кацапи то смердюча погань і взагала є:
1)погані кацапи
2)дуже погані кацапи
3)утилізовані кацапи
показать весь комментарий
18.08.2022 07:29 Ответить
Ще є трохи "світлих кацапів" - це ті, що вночі світяться після копання окопів в Рудому Лісі.
показать весь комментарий
18.08.2022 07:50 Ответить
Шольц хоче більше кацапських Z-маршів всією Європою. Бо він толерантний демократ.
показать весь комментарий
18.08.2022 07:47 Ответить
Нужен один кацапский марш через всю Европу. В кандалах по этапу из Западной Европы до России.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:00 Ответить
Шольц-просто путинская подстилка.Европейская шлюха,купленная ****** за дорого.Благо деньги есть,ибо обворовывает всю рашку более 20-ти лет.
показать весь комментарий
18.08.2022 08:54 Ответить
Україні треба негайно кооперуватися з Польщею особливо у військовій, оборонній, освітній і науковій сферах. Домовлятися з урядом Полщі і переносити виробництва, в першу чергу оборонні, на територію Польщі. Так як в Ураїні освітній процес у ВНЗ відсутній (є тільки його імітація), тут інтеграція теж життєво важлива, якщо не вирішальна. А щоб прискорити ці процеси, ввести в школах обов'язкове вивчення польської мови на рівні з англійською.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:48 Ответить
При этом о своей мове не забудьте. Я серьёзно.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:03 Ответить
Уния? Речь Посполитая IV?
показать весь комментарий
18.08.2022 13:00 Ответить
 
 