МИД Польши раскритиковал Шольца за позицию по запрету выдачи виз гражданам РФ: "Это попытка разделить, что есть хорошие россияне и плохой царь"
Заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач подверг критике позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ, и назвал ее попыткой "отбелить россиян".
По словам польского чиновника, Щельц не хочет видеть, что большинство россиян поддерживают агрессию против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"До него не дошли или он не читал всех сообщений об огромной поддержке политики Путина среди простых россиян. Может, он не видел все видео, на которых люди собираются в букву "Z". Можно так жить и не видеть этого, но стоит усвоить это знание, чтобы по-настоящему принимать необходимые политические решения", - сказал Пшидач.
Он добавил, что сторонников политики Путина много и в Берлине, и во всей Германии.
"Это, конечно, попытка в каком-то смысле отбелить или разделить, что есть хорошие россияне и плохой царь", - сказал замминистра.
Пшидач также подчеркнул, что "российское общество, последние десятилетия подпитывающееся пропагандой, сотни лет, живет в империалистической мечте, в которой его положение зависело бы от того, сколько территорий оно захватит, сколько стран завоюет".
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не разделяет идею полностью прекратить выдачу виз для граждан России, поскольку агрессия РФ против Украины - "это война Путина".
В українській мові, по відношенню до кацапні, пишеться росіяни, а не руські. Бо ті хто писав правила української граматики добре розуміли, що Русь це тільки Україна.
Тому не треба засмічувати українську мову і допомагати кацапні коверкати історію.
Вчіть українську мову й історію.
Кацапське присвоєння історії України це масштабне шахрайство. І не треба йому допомагати.
кацап то бридке смердюче створіння
Єдиний шанс йому оговтатись це прийняти в себе Україну що змінить баланс та дасть шанс. А ще Британії дуже великий досвід взаємодії із росіянами. Як за часів совка так і за часів імперії. Якщо почитати щоденники їх мандрівників чи підприємців що пробували вести бізнес на московії то можна жахнутись нормами, поведінці та способу мислення росіян. І після прочитання цих джерел буде дуже важко засумніватись у твердженні про те що росіяни це гобліни, інша гілка еволюції...
йдуть у дупу зі своєю паРашею.
Сейчас наоборот... гегемон Германия вставляет палки Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Финляндии
1)погані кацапи
2)дуже погані кацапи
3)утилізовані кацапи