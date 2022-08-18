МИД Польши раскритиковал Шольца за позицию по запрету выдачи виз гражданам РФ: "Это попытка разделить, что есть хорошие россияне и плохой царь"

Заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач подверг критике позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ, и назвал ее попыткой "отбелить россиян".

По словам польского чиновника, Щельц не хочет видеть, что большинство россиян поддерживают агрессию против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"До него не дошли или он не читал всех сообщений об огромной поддержке политики Путина среди простых россиян. Может, он не видел все видео, на которых люди собираются в букву "Z". Можно так жить и не видеть этого, но стоит усвоить это знание, чтобы по-настоящему принимать необходимые политические решения", - сказал Пшидач.

Он добавил, что сторонников политики Путина много и в Берлине, и во всей Германии.

"Это, конечно, попытка в каком-то смысле отбелить или разделить, что есть хорошие россияне и плохой царь", - сказал замминистра.

Пшидач также подчеркнул, что "российское общество, последние десятилетия подпитывающееся пропагандой, сотни лет, живет в империалистической мечте, в которой его положение зависело бы от того, сколько территорий оно захватит, сколько стран завоюет".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не разделяет идею полностью прекратить выдачу виз для граждан России, поскольку агрессия РФ против Украины - "это война Путина".