На южном направлении в течение 17 августа враг потерял 29 оккупантов, 1 САУ "Пион", 5 бронеавтомобилей, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало текущую оперативную обстановку на юге Украины по состоянию на вечер 17 августа.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей операционной зоне сложная и напряженная, но контролируемая. Враг на своих обустроенных рубежах обороны не имеет существенных изменений в количестве и ежедневно теряет в качестве морально-психологического состояния.

Силами мотострелкового взвода при поддержке реактивной системы залпового огня враг пытался скрытно захватить наш наблюдательный пункт. Открытым огнем был остановлен и ретирован.

Продолжил практику авиационных ударов по нашим позициям вдоль линии столкновения. Трижды атаковал. Удачи не имел.

Применил 2 противорадиолокационные ракеты для уничтожения нашей системы противовоздушной обороны. Результат был досадный.

Четырежды за день враг атаковал Зеленодольскую громаду Криворожья тяжелой ствольной артиллерией и дважды бил из "Града". К счастью, все снаряды упали в открытую местность. Без человеческих потерь.

Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки соответственно.

В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав поставки боекомплекта в Белогорке.

Окончательные потери врага доразведываются.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота практически не имеет изменений, продолжает держать наготове 2 ракетоносители с 16 "Калибрами" и 1 Вдк.

Так что остается вероятность ракетных ударов и обстрелов на уровне – высокая, минная опасность в прибрежных зонах – повышенная – на море продолжается шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу".

