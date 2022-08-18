РУС
На южном направлении в течение 17 августа враг потерял 29 оккупантов, 1 САУ "Пион", 5 бронеавтомобилей, - ОК "Південь"

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало текущую оперативную обстановку на юге Украины по состоянию на вечер 17 августа.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей операционной зоне сложная и напряженная, но контролируемая. Враг на своих обустроенных рубежах обороны не имеет существенных изменений в количестве и ежедневно теряет в качестве морально-психологического состояния.

Силами мотострелкового взвода при поддержке реактивной системы залпового огня враг пытался скрытно захватить наш наблюдательный пункт. Открытым огнем был остановлен и ретирован.

Продолжил практику авиационных ударов по нашим позициям вдоль линии столкновения. Трижды атаковал. Удачи не имел.

Применил 2 противорадиолокационные ракеты для уничтожения нашей системы противовоздушной обороны. Результат был досадный.

Четырежды за день враг атаковал Зеленодольскую громаду Криворожья тяжелой ствольной артиллерией и дважды бил из "Града". К счастью, все снаряды упали в открытую местность. Без человеческих потерь.

Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки соответственно.

В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав поставки боекомплекта в Белогорке.

Окончательные потери врага доразведываются.

Так что остается вероятность ракетных ударов и обстрелов на уровне – высокая, минная опасность в прибрежных зонах – повышенная – на море продолжается шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу".

Хлопці , Ви справжні Героі , так як нещадно знищуєте кацапів на нашій ,
святій знмлі , за це Вам низький уклін і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼
18.08.2022 01:41 Ответить
18.08.2022 09:07 Ответить
і щодня втрачає в якості морально-психологічного стану. ..Так втрачає що наступає
18.08.2022 02:09 Ответить
Зблизька - не завжди добре видно. Наступає, да не рухається. А от літаки з Криму відвів. І командування з Херсону.
18.08.2022 02:14 Ответить
Дякую нашим захисникам, але з такими втратами ми ніколи в житті не повернемо Херсон, давайте будемо чесними. 100 це мінімум що треба (це якщо дуже довго збираємося відвойовувати), а в ідеалі 200 орків в день, якщо хочемо за 3-4 місяці повернути.
А 29 орків це буде вічна пісня, бо 29 вони втратили, а 50-70 нових за день заїхали
18.08.2022 02:40 Ответить
29 ліквідували, 60-80 поранили
18.08.2022 03:03 Ответить
Так, звідки кацапський склад в Білогірці?
18.08.2022 04:18 Ответить
а звідки в Білогірці були кацапи? Звичайно з Криму. Гарно їх тут молотять наві військові, хоч і самі отримують купу снарядів і удари авіації. Звичайно ми відвоюємо Херсон, тут навіть немає мови. Питання будуть там далі до Криму за річкою Дніпро, бо Боневтік замість побудови армії все закатав в дороги. Бо Боневтік, маючи 100% інформацію від розвідки США, що ворог піде з Криму, продовжував знімати міни, які заклали "бариги", починаючи з 2014 року, не зробили спеціальні укреплення з розміщенням артилерії, танків, БТР і "секретів" зі "Стугнами", "джавелінами". Не створив підрозділи тероборони...Замість цього він призначив туди свою кагорту зрадників, які частково втекли, а частковог перейшли на бік ворога.
18.08.2022 06:54 Ответить
 
 