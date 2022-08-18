РУС
2 363 3

Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову, есть попадание в общежитие в Слободском районе, 18 раненых, 1 человек погиб, - Синегубов (обновлено)

вибух

РФ еще раз нанесла удар по Харькову по предварительной информации, два человека пострадали, вспыхнули несколько пожаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. В результате попаданий есть несколько пожаров, сейчас известно о двух пострадавших, среди них есть ребенок. Все профильные службы работают на местах", - говорится в сообщении.

Синегубов просит не игнорировать сигналы тревоги.

Также читайте: 7 человек погибли. 16 ранены - следствие попадания "Искандером" по Салтовке, - Синегубов

Позже Синегубов сообщил о 5 пострадавших: "По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе Харькова получили ранения 5 человек. Как информировал ранее, среди них - один ребенок".

Впоследствии Синегубов написал: "Российские оккупанты утром попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова. По состоянию на сейчас 18 раненых, 2 из них - ребенка. 1 человек погиб. Терроризм россиян не имеет предела!"

Я в молодості багато часу провів в спілкуванні з кацапами, і служба в армії, і по роботі.
Одне скажу, поки ми не будемо **@шити по бєлгороду - толку не буде...
18.08.2022 08:30 Ответить
и только так, 2-3 удара, и Харьков задышит спокойно
18.08.2022 09:56 Ответить
У нас в Украине полно колаборантов и народ их знает и молчит. Понятно же, что среди охранников, дворников прочих жителей Харькова полно наводчиков. Полиция не справляется.
18.08.2022 10:13 Ответить
 
 