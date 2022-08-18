РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5106 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 926 14

В результате утреннего удара по Харькову загорелось административное здание и около полутора десятков машин, - Терехов

пожежа

Утром "прилетело" в Слободской и Холодногорский районы Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

"В 4:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар", - говорится в сообщении.

По его словам, в Холодногорском районе после обстрела очень большой пожар. Горит административное здание. По словам руководства ГСЧС, начался обвал.

Также в огне около полутора десятков машин возле этого здания.

Читайте: 7 человек погибли. 16 ранены - следствие попадания "Искандером" по Салтовке, - Синегубов

обстрел (29640) пожар (6038) Харьков (7747) Терехов Игорь (258)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Я в молодості багато часу провів в спілкуванні з кацапами, і служба в армії, і по роботі.
Одне скажу, поки ми не будемо **@шити по бєлгороду - толку не буде...
показать весь комментарий
18.08.2022 08:23 Ответить
+6
Міста, села на прикордонних територіях України кацапи обстрілюють с усіх видів озброєння. Горить Харків, горить Сумщина, Чернігівщина. Потрібен наказ Верховного на дозвіл відповідати по ворогу і нищити в його ж лігві, на його території: бази воєнної техніки, склади БК. А то бачимо що там, то воєнкомах підпалили, чи то опора електропередачі упала. Мілко якось, а може це не війна у когось, а так спецоперація тільки в Україні, а в росії «невинні» буряти в Білгороді?
показать весь комментарий
18.08.2022 07:49 Ответить
+4
эти ублюдки поняли, что со взятием городов у дегенератов проблемы. просто уничтожают, ипаные свинособаки. как же вдолбить в голову, что нужно бомбить хоть как нибудь территорию рашки.
показать весь комментарий
18.08.2022 07:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
эти ублюдки поняли, что со взятием городов у дегенератов проблемы. просто уничтожают, ипаные свинособаки. как же вдолбить в голову, что нужно бомбить хоть как нибудь территорию рашки.
показать весь комментарий
18.08.2022 07:13 Ответить
Они поняли что ответа не будет..и поняли это давно..
показать весь комментарий
18.08.2022 07:32 Ответить
Давно пора давать ответку по Белгороду.
показать весь комментарий
18.08.2022 07:14 Ответить
надо давать ответы не по городам а по местам скопления или дислокации кацапских пулялок - если это белгород так белгород , ростов так ростов или в Крыму - куда достанет украинский хаймарс-2
показать весь комментарий
18.08.2022 10:33 Ответить
Можно ****** по белгородув ответ? Хорош сидеть и сцаться, это все равно никак не повлияет на мобилизацию. Если захотят провести, то проведут. А так до орков будет что-то доходить
показать весь комментарий
18.08.2022 07:15 Ответить
Чекаємо повідомлення очільника МВС про відкриття кримінального провадження та генпрокурора про відкриття кримінальної справи.....
показать весь комментарий
18.08.2022 07:16 Ответить
Міста, села на прикордонних територіях України кацапи обстрілюють с усіх видів озброєння. Горить Харків, горить Сумщина, Чернігівщина. Потрібен наказ Верховного на дозвіл відповідати по ворогу і нищити в його ж лігві, на його території: бази воєнної техніки, склади БК. А то бачимо що там, то воєнкомах підпалили, чи то опора електропередачі упала. Мілко якось, а може це не війна у когось, а так спецоперація тільки в Україні, а в росії «невинні» буряти в Білгороді?
показать весь комментарий
18.08.2022 07:49 Ответить
верховный зеленокомандувач обыкновенное квартальное ссцыкло
показать весь комментарий
18.08.2022 10:34 Ответить
Я в молодості багато часу провів в спілкуванні з кацапами, і служба в армії, і по роботі.
Одне скажу, поки ми не будемо **@шити по бєлгороду - толку не буде...
показать весь комментарий
18.08.2022 08:23 Ответить
И по скурску також...
показать весь комментарий
18.08.2022 08:34 Ответить
Всі кацапські прикордонні міста необхідно стирати слиця землі (для початку), потім вже почати знищувати віддалені кацапські міста
показать весь комментарий
18.08.2022 09:06 Ответить
да и в мааскве не мешает что-то подпалить
но вовочке пообещали не пулять по Киеву, пока нет наступления на Херсон?
показать весь комментарий
18.08.2022 09:07 Ответить
 
 