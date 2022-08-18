В результате утреннего удара по Харькову загорелось административное здание и около полутора десятков машин, - Терехов

Утром "прилетело" в Слободской и Холодногорский районы Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

"В 4:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар", - говорится в сообщении.

По его словам, в Холодногорском районе после обстрела очень большой пожар. Горит административное здание. По словам руководства ГСЧС, начался обвал.

Также в огне около полутора десятков машин возле этого здания.

