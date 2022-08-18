В результате утреннего удара по Харькову загорелось административное здание и около полутора десятков машин, - Терехов
Утром "прилетело" в Слободской и Холодногорский районы Харькова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
"В 4:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар", - говорится в сообщении.
По его словам, в Холодногорском районе после обстрела очень большой пожар. Горит административное здание. По словам руководства ГСЧС, начался обвал.
Также в огне около полутора десятков машин возле этого здания.
Одне скажу, поки ми не будемо **@шити по бєлгороду - толку не буде...
но вовочке пообещали не пулять по Киеву, пока нет наступления на Херсон?