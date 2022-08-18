Военные РФ пытаются создать условия для возобновления наступления на отдельных направлениях, - Генштаб ВСУ

Российские войска планируют возобновить наступление на отдельных участках фронта.

Так, начались сто семьдесят шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления в отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.

Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Волковка, Яструбино и Поповка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления Сил обороны Украины.

На Харьковском направлении враг произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Карасовка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Большие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чепиль.

Совершил дистанционное минирование местности недалеко от Лебяжьего.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Большой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Довгенького.

В Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого.

Вел наступление в направлении Николаевка - Выемка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.

Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опросного.

Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Обстреливал районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.

Вел воздушную разведку БПЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленой Рощи, Щербаков и Новояковлевки.

Пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка - Шевченко, успеха не имел, отошел.

В Южнобужском направлении войска противника основные усилия сосредотачивают на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны Украины.

Обстрелы зафиксированы недалеко от населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галициново, Александровка, Мирное, Широкое, Апрельское, Киселевка, Кобзарцы, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюбовка.

Противник нанес авиаудары возле Белой Криницы, Благодатного, а также балки Хуторской.

Вел воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Первомайское, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.

По имеющейся информации, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

