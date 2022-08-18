РУС
9 728 21

Военные РФ пытаются создать условия для возобновления наступления на отдельных направлениях, - Генштаб ВСУ

рф

Российские войска планируют возобновить наступление на отдельных участках фронта.

Об этом в утренней сводке в Facebook информирует Генеральный штаб ВСУ

Так, начались сто семьдесят шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления в отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.

Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Волковка, Яструбино и Поповка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления Сил обороны Украины.

На Харьковском направлении враг произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Карасовка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Большие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чепиль.

Совершил дистанционное минирование местности недалеко от Лебяжьего.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Большой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Довгенького.

В Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого.

Вел наступление в направлении Николаевка - Выемка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.

Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опросного.

Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Обстреливал районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.

Вел воздушную разведку БПЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленой Рощи, Щербаков и Новояковлевки.

Пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка - Шевченко, успеха не имел, отошел.

В Южнобужском направлении войска противника основные усилия сосредотачивают на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны Украины.

Обстрелы зафиксированы недалеко от населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галициново, Александровка, Мирное, Широкое, Апрельское, Киселевка, Кобзарцы, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюбовка.

Противник нанес авиаудары возле Белой Криницы, Благодатного, а также балки Хуторской.

Вел воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Первомайское, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.

По имеющейся информации, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

+7
Я розумію, що зелені - це ще ті «керманичі», але схожу тему зі зняттям Залужного зараз дуже активно розганяють орківські змі помийки, тому я б її не поширював їм у допомогу.
18.08.2022 07:43 Ответить
+5
Непогано було б утнути щось на випередження. Погана тактика - реагувати на дії ворога. Думаю, Генштаб щось придумає.
18.08.2022 10:03 Ответить
+3
Зеленим покидькам насрати на це все. Вони вже розмірковують, як би Залужного зняти з посади.
18.08.2022 07:35 Ответить
Зеленим покидькам насрати на це все. Вони вже розмірковують, як би Залужного зняти з посади.
18.08.2022 07:35 Ответить
Я розумію, що зелені - це ще ті «керманичі», але схожу тему зі зняттям Залужного зараз дуже активно розганяють орківські змі помийки, тому я б її не поширював їм у допомогу.
18.08.2022 07:43 Ответить
Треба з цим щось робити, кеп
18.08.2022 07:44 Ответить
З цими зрадниками ми перемоги не одержимо.
18.08.2022 08:12 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/FaXzviYWAAA0iCQ?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/FaXzviYWAAA0iCQ?format=jpg&name=900x900

Довго ще на цензорі буде срати Ольгіно? Може пора ввести якусь модерацію чи ви в перемішку з ольгінцями підтримуєте іпсо.
18.08.2022 08:25 Ответить
Ви уже дістали зі своїми "зеленими" !! Лижіть і дальші попу Порошенку !!
18.08.2022 10:27 Ответить
В ночь на четверг, 18 августа, в сети появились сообщения о взрывах во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине. Их снова слышали в районе местной ГЭС.

Об этом сообщили в херсонских https://t.me/hueviyherson/24182/ Telegram-каналах .
18.08.2022 07:46 Ответить
5 236



Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими, - "слуга народу" Веніславський
показать весь комментарий
Ну так Рєзніков так і сказав , потрібне охолодження активності бойових дій , от орки і користуються цим щоб накопичити сили .
показать весь комментарий
Ми ж знаєм де вони збираюця в кучу -- гарненько іх зустріти
показать весь комментарий
Решения принимает Генштаб Украины аккумулируя донесения разведки каждые сутки...Залужный Наев Марченко и другие генералы и прочие полковники на местах...принимают уточнения...дополнения ,согласования и прочие указания в процессе изменения реальной ситуации...
Армия единый механизм...министр Резников всего лишь завхоз...доставка техники...ГСМ...запчасти...еда...и прочие тыловые вещи...медикаменты, вооружения и прочее..
18.08.2022 08:57 Ответить
Senator , ну і навіщо тоді цей пафос , цілий міністр оборони ? Хай так і називається - завхоз оборони )
показать весь комментарий
Може доставляти а може і ні.
показать весь комментарий
На День Незалежності України 24 серпня Щури мавзолєйні неодмінно щось готують...путлер мстительный шакал и подонок....Бдительность и безопасность надо.быть начеку...
показать весь комментарий
Непогано було б утнути щось на випередження. Погана тактика - реагувати на дії ворога. Думаю, Генштаб щось придумає.
18.08.2022 10:03 Ответить
Senator 0eaca536 , Только, завхоз он хреновый , даже батареи к Джавилинам не может подвести ,
показать весь комментарий
Сводки составляются честно говоря по-идиотски, у людей полное ощущение того, что враг что-то делает, а наши просто терпят в окопах. Их нужно составлять так, чтобы не раскрывая действия своих войск, постоянно говорить о том, что они тоже наносят врагу урон.
показать весь комментарий
