Руководство РФ теряет уверенность в безопасности Крыма после недавних ударов по военным объектам, - ISW
После недавних ударов по военным объектам в оккупированном Крыму российское руководство теряет уверенность в безопасности полуострова.
Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
По данным источников аналитиков, 17 августа вицеадмирал Виктор Соколов сменил адмирала Игоря Осипова в должности командующего Черноморским флотом.
В то же время Россия стремилась сохранить секретность назначения Соколова, воспользовавшись введением оккупационных властей высокого уровня "террористической опасности" в Севастополе.
"Недавние украинские удары (связанные с украинскими партизанами и ВСУ) по российским военным объектам в Крыму, включая штаб ЧФ в Севастополе, вероятно, привели российские силы в состояние повышенной боевой готовности и к реструктуризации состава сил, тылового обеспечения и руководства российской группировки в Крыму с целью смягчения последствий последующих ударов", - считают аналитики.
В этом контексте эксперты ссылаются на отчеты украинской разведки, ранее заявившей о переправке десятков самолетов и вертолетов РФ, размещенных на передовых аэродромах в Крыму, в более глубокие районы Крымского полуострова.
