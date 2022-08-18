РУС
Руководство РФ теряет уверенность в безопасности Крыма после недавних ударов по военным объектам, - ISW

После недавних ударов по военным объектам в оккупированном Крыму российское руководство теряет уверенность в безопасности полуострова.

Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

По данным источников аналитиков, 17 августа вицеадмирал Виктор Соколов сменил адмирала Игоря Осипова в должности командующего Черноморским флотом.

В то же время Россия стремилась сохранить секретность назначения Соколова, воспользовавшись введением оккупационных властей высокого уровня "террористической опасности" в Севастополе.

"Недавние украинские удары (связанные с украинскими партизанами и ВСУ) по российским военным объектам в Крыму, включая штаб ЧФ в Севастополе, вероятно, привели российские силы в состояние повышенной боевой готовности и к реструктуризации состава сил, тылового обеспечения и руководства российской группировки в Крыму с целью смягчения последствий последующих ударов", - считают аналитики.

В этом контексте эксперты ссылаются на отчеты украинской разведки, ранее заявившей о переправке десятков самолетов и вертолетов РФ, размещенных на передовых аэродромах в Крыму, в более глубокие районы Крымского полуострова.

Читайте: Командующим Черноморским флотом РФ назначен Соколов, - росСМИ

+5
А яка різниця? Від нього нічого не залежить. Не буде його - поставлять іншого виконавця.
18.08.2022 08:25 Ответить
+5
Сегодня 18 августа 1941 года по приказу сралина НКВДистами Берии была взорана плотина ДнепрГэс...шестиметровые волны уничтожали все на своем пути...по данным историков утонуло свыше 100 тысяч людей...включая краснопузых армейцев...
18.08.2022 09:22 Ответить
+4
Что, ссуки, понравился принцип "нас там нет"?
А весь мир знает, мы там есть, но вам сццошно признать ....
18.08.2022 08:35 Ответить
так нізя, нада вєріть!
18.08.2022 08:08 Ответить
Незрозуміло, навіщо 'зберігати секретність' стосовно зміни командувача ЧФ. Про усунення Осіпова і призначення ВО було повідомлено кілька днів тому. І також - командувач має бути. То що секретного?
18.08.2022 08:21 Ответить
Так що там, втік Гоблін з Криму чи фейк?
18.08.2022 08:22 Ответить
А яка різниця? Від нього нічого не залежить. Не буде його - поставлять іншого виконавця.
18.08.2022 08:25 Ответить
18.08.2022 08:32 Ответить
Что, ссуки, понравился принцип "нас там нет"?
А весь мир знает, мы там есть, но вам сццошно признать ....
18.08.2022 08:35 Ответить
18.08.2022 08:35 Ответить
Интересно, кому в итоге выпадет честь уничтожить *****?
18.08.2022 09:14 Ответить
Манька Аблигацыя по фамилии ЗаХерова...💀👊😂
18.08.2022 09:31 Ответить
Вместо баз отдыха в Крыму мавзолейное быдло превратило Крым в атомную военную базу...
Шариковы конченные...Шизоиды...
18.08.2022 09:17 Ответить
Сегодня 18 августа 1941 года по приказу сралина НКВДистами Берии была взорана плотина ДнепрГэс...шестиметровые волны уничтожали все на своем пути...по данным историков утонуло свыше 100 тысяч людей...включая краснопузых армейцев...
18.08.2022 09:22 Ответить
У нас такие историки, что на самом деле погибло, скорее всего,
раза в 3 больше...
18.08.2022 10:10 Ответить
 
 