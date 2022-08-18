Российские войска вели наступление на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, но понесли потери и отошли, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты пытались наступать на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ нанесли врагу существенные потери и заставили его отойти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"На Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого".
Вел наступление в направлении Николаевка - Выемка, успеха не имел, отошел.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.
Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.
На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опытного.
Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.
