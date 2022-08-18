РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5106 посетителей онлайн
Новости Война
5 573 8

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. 4 ракеты попали в объект инфраструктуры, - ОВА

запоріжжя

Ночью, около 03:00, враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"По предварительной информации оккупант применил ракетные системы залпового огня. Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Корректировал ракетные удары по Запорожью в обмен на обещание "руководящей должности" в случае оккупации города. СБУ задержала кадрового агента ФСБ. ВИДЕО+ФОТО

Отмечается, что здание испытало незначительные разрушения.

Запорожье (2766) обстрел (29640) Старух Александр (145)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и ни одного комментария от мера Запорожья по ситуации в городе? такой же ждун русского мира как и харьковский терехов
показать весь комментарий
18.08.2022 09:56 Ответить
мера-то и нет по сути. есть в.о. да и без разницы по сути. всё и так под рукой ахметки и зелени
показать весь комментарий
18.08.2022 11:06 Ответить
еще один дебил
показать весь комментарий
18.08.2022 11:04 Ответить
Все ПВО перекинуто до Києва??
показать весь комментарий
18.08.2022 10:29 Ответить
Писали що ракети летять на малій висоті і їх важко виявити завчасно.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:37 Ответить
рсзо! какое нах пво?! зае..ли такие тупые коменты
показать весь комментарий
18.08.2022 11:03 Ответить
РСЗО по Запорожью!? Хорошее такое контрнаступление блдь!
показать весь комментарий
18.08.2022 12:26 Ответить
 
 