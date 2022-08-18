Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. 4 ракеты попали в объект инфраструктуры, - ОВА
Ночью, около 03:00, враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"По предварительной информации оккупант применил ракетные системы залпового огня. Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что здание испытало незначительные разрушения.
