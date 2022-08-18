РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5311 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
493 12

361 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 714 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

Более 1075 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 18 августа 2022 года официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось 361. Выросло количество раненых более 714.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 376, Харьковской - 200, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40", - говорится в сообщении.

Так, 17 августа в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом в Харькове ранена 12-летняя девочка. В этот же день оккупанты обстреляли жилую инфраструктуру г. Красноград Харьковской области. Также ранена 12-летняя девочка.

Из-за бомбардировок и обстрелов российскими захватчиками повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

Смотрите: Удар рашистов по Салтовке: 7 человек погибли, 20 ранены, - Офис Генпрокурора. ФОТО

дети (6732) Офис Генпрокурора (2641)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
показать весь комментарий
18.08.2022 11:36 Ответить
+1
Виробництво патронів та снарядів в Україні для захисту українських дітей не створили ні за порошенка за п'ять років, ні за зеленського.
показать весь комментарий
18.08.2022 09:31 Ответить
+1
Час надходить відповідати
За українських мертвих пташат...
https://www.youtube.com/watch?v=4vH5Zfj7Un8&ab_channel=VolodymyrDon
показать весь комментарий
18.08.2022 10:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прокурор, а погибшие и пострадавшие дети до "полномасштабного вторжения" уже не считаются? Это не украинские дети? Или вы, зеленые падлы, гордитесь этим "полномасштабным", до которого вы и довели?
показать весь комментарий
18.08.2022 09:19 Ответить
Резницкая. Киев. Могу проводить к приемной
показать весь комментарий
18.08.2022 09:22 Ответить
Зачем?
показать весь комментарий
18.08.2022 09:38 Ответить
Он так бистрєє услишит
показать весь комментарий
18.08.2022 10:00 Ответить
На тому тижні було 374
показать весь комментарий
18.08.2022 11:50 Ответить
Виробництво патронів та снарядів в Україні для захисту українських дітей не створили ні за порошенка за п'ять років, ні за зеленського.
показать весь комментарий
18.08.2022 09:31 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:21 Ответить
Час надходить відповідати
За українських мертвих пташат...
https://www.youtube.com/watch?v=4vH5Zfj7Un8&ab_channel=VolodymyrDon
показать весь комментарий
18.08.2022 10:45 Ответить
Слишком добрая песня по отношению к кацапам
Сейчас нужна агрессия , чтобы кацапов испугать до смерти
показать весь комментарий
18.08.2022 10:54 Ответить
А чого мовчить зелений Лубенец? Може в ООН би з'їздив і там зробив доклад - всяке каміння в бік раши рушить імідж кацапів
показать весь комментарий
18.08.2022 10:47 Ответить
Із-за одної дитини треба ґвалт в світі підіймати . А вже 361
МОВЧАННЯ В СВІТІ- це якась рабська меншовартість українців
евреі би із-за загибелі одній дитини пів арабів перестреляли

гнать Лубенца з посади омбудсмена ‼️‼️
показать весь комментарий
18.08.2022 10:50 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 11:36 Ответить
 
 