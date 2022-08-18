361 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 714 - ранены, - Офис Генпрокурора

Более 1075 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 18 августа 2022 года официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось 361. Выросло количество раненых более 714.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 376, Харьковской - 200, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40", - говорится в сообщении.

Так, 17 августа в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом в Харькове ранена 12-летняя девочка. В этот же день оккупанты обстреляли жилую инфраструктуру г. Красноград Харьковской области. Также ранена 12-летняя девочка.

Из-за бомбардировок и обстрелов российскими захватчиками повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

Смотрите: Удар рашистов по Салтовке: 7 человек погибли, 20 ранены, - Офис Генпрокурора. ФОТО