РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5311 посетитель онлайн
Новости Война
6 845 28

Война в Украине коснется и Израиля, - Кличко в интервью The Times of Israel

кличко

Россияне не остановятся на Мариуполе или юге Украины и даже на всей Украине. Их цель воссоздать неосоветскую империю, поэтому Украина защищает сейчас не только свою территорию, но и всю Европу.

Об этом заявил Виталий Кличко в интервью "The Times of Israel".

"Мы сражаемся и защищаем не только наши дома и нашу Родину. Мы на самом деле защищаем ценности и защищаем Европу. Я знаю менталитет россиян, русские заходят настолько далеко, насколько им позволяют. И именно поэтому мы сейчас боремся за всех в Европе, защищаем Европу. Самой большой ошибкой будет думать, что они будут довольны частью Мариуполя и югом Украины. У них есть планы оккупировать всю Украину. И это только первый этап путинской попытки воссоздать неосоветскую империю. Они говорят о странах Балтии, сейчас говорят о Польше. Мы также никогда не должны забывать, что часть Германии была частью советской империи", - заявил Кличко.

Он упрекнул лидеров стран, занимающих нейтральную позицию.

Также читайте: Позиция Израиля "оформлена исключительно в проукраинскую сторону", это вызывает вопрос, - МИД РФ

"Это большая ошибка — считать войну чем-то далеким и занимать нейтральную позицию. Украина всегда была мирной страной, где живут мирные люди. Мы никогда ни к кому не были агрессивны А то, что сделала россия, - это нарушение всех международных правил. В конце концов, это может затронуть и интересы Израиля. И мое послание таково: прекратите торговые отношения с россией, потому что каждый цент, каждый доллар, который вы отправляете в россию, — это кровавые деньги", - подчеркнул Виталий Кличко.

Израиль (2096) Кличко Виталий (4681)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Не знаю про які пророцтва ви пишите (зазвичай, заднім числом, після того, як подія відбудеться, ми всі великі майстри пророкувати), але Ізраїль у справі дотримання безпеки держави і народу на пророцтва не покладається, а покладається на свою розвідку, на свою військову промисловість і на свою армію, насамперед на авіацію. Тому він робить все можливе, щоб на нього не напали, а якщо всі засоби попередження вичерпані, нападає першим
показать весь комментарий
18.08.2022 09:36 Ответить
+11
Віталій, по-перше,патріот та Українець з великої літери...Вдала оборона Києва - це і його заслуга разом з військовими та ТРО.
Люди все бачили і все знають.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:14 Ответить
+8
Дятелко, ты только что сверкнул неподмытой жопой, заманиваешь?
показать весь комментарий
18.08.2022 09:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Згідно пророцтва 3 Світова почнеться коли ********* нападе на Ізраїль.
показать весь комментарий
18.08.2022 09:25 Ответить
Не знаю про які пророцтва ви пишите (зазвичай, заднім числом, після того, як подія відбудеться, ми всі великі майстри пророкувати), але Ізраїль у справі дотримання безпеки держави і народу на пророцтва не покладається, а покладається на свою розвідку, на свою військову промисловість і на свою армію, насамперед на авіацію. Тому він робить все можливе, щоб на нього не напали, а якщо всі засоби попередження вичерпані, нападає першим
показать весь комментарий
18.08.2022 09:36 Ответить
Азов-Мена. Пророчество Ф.Барнета 2009рік.
https://www.youtube.com/watch?v=uGo-8vMh7Aw
показать весь комментарий
18.08.2022 10:02 Ответить
"...Ибо о чем был сон и как истолковал его Ф. Барнет, вернее якобы получил от Бога толкование своих сновидений?
- О ядерных взрывах вдоль Днепра.
- Кто, судя по его сновидению, должен запустить туда ядерные ракеты?
- Израиль.
- Почему Израиль, судя по его сну, нанесет ядерный удар?
- Потому что Россия, Белоруссия и Восточная Украина якобы пойдут войной на Израиль, и их войска будут перемещаться на юг именно по реке Днепр.
Вот о чем был сон (вернее сны)! И именно так истолковал их сам Филипп Барнет. А то, что, как показала практика первой публикации, некоторые читатели, увидев совпадение всего лишь в двух словах: "восток Украины" решили, что теперь и все пророчество о войне на Украине - это неправильно (не говоря уже о доказательствах, что это лжепророчество).
_________________________________________________________________________________


Від себе додам.
На івриті "азов", як імператив - залиш.
А як прикметник - покинутый, оставленный, беспризорный, заброшенный, безлюдный, глухой,пустынный
показать весь комментарий
18.08.2022 10:24 Ответить
Дятелко, ты только что сверкнул неподмытой жопой, заманиваешь?
показать весь комментарий
18.08.2022 09:37 Ответить
*******, а ты-то чего приперлось на украинский сайт? Водки нет, иди к своим, на русвесна.сру, петухи там тусят.
показать весь комментарий
18.08.2022 09:52 Ответить
Это единственный вид заработка, для этого дрыща. Наверняка он в 19 году голосовал за шута, как и остальное тупое быдло..
показать весь комментарий
18.08.2022 09:48 Ответить
Сам ти "педаля". Які претензії по суті сказаного?
показать весь комментарий
18.08.2022 09:39 Ответить
Израиль помогает Украине не рекламируя это типа Пентагон...пару дней назад...
показать весь комментарий
18.08.2022 09:35 Ответить
А на якій відстані має бути?
показать весь комментарий
18.08.2022 09:47 Ответить
Грузинская прорицательница Какулия обрисовала войну рабZeи и Украины еще в 1992 г...Джохар Дудаев это же сделал через три года...Ютьюб вам в помощь
показать весь комментарий
18.08.2022 09:41 Ответить
такие вещи не относятся к области пророчеств. это озвученные интуитивные выводы из логики развития совка за историю его существования и особенно в плане истории начала второй мировой войны с дележом европы. когда я в начале 90 покидал Украину, на вопросы типо нафига я это делаю, теперь будет всё по другому, впереди светлое будущее и уже наши дети будут наконец жить счастливо, как об этом мечтали все предудущие поколения, я говорил, что рано или поздно раша начнёт войну и нападёт на Украину. первая половина 90х была время массовых загородных огородов и кравчучек и я всегда тогда добавлял - "вони начнуть войну, влізуть в Україну, потопчуть всі ваші городи з картоплЯми й не тільки. а потім, коли їх погонють назад, вони тікаючи витопчуть ваші городи з картоплЯми ще раз". всі тоді хіхікали. й коли з того часу я пару раз перетинався з тими співрозмовниками, то вони згадували мені, шо картоплІ цілі, а городів за містом вже нема. але з 2014 і особливо зараз, тепер вже я, в вайбері нагадую їм ті розмови про витопчені їхні картоплІ. й вони мовчать. з ніякими здібностями до пророцтв таке не звязане. проста озвучена інтуїція на основі висновків з життя при совку, та власних припущень для себе, до чого він завжди приводить - кореї, мадьяри, чехії, афгани,..... залишилась друга половина тодішніх інтуітивних припущень - тепер погонять назад і парашники по новому, вже відступвючи, знову "витопчуть картоплІ". правда тепер ті співрозмовники з квітня живуть в данії )) чисто питання часу., коли парашники побіжать в зад на свою парашу.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:38 Ответить
ЗеКодломойские так хотели скинуть Кличко...но вышел пшик...у вас рожи Марьяны Безуглой... Трускавец уже не поможет...
показать весь комментарий
18.08.2022 09:52 Ответить
Думаю что с Виталия смеётся только избиратель зели.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:03 Ответить
Я вас здивую, але той прошарок, що голосував "па пріколу", також і Вітальку підтримав. Всі таксисти тощо були за Вітальку. Статистика річ вперта.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:03 Ответить
Не те щоб я був проти такої постановки питання, але варто б нам самим спочатку це послання виконати, подати достойний приклад, а тоді вже й до помірно-агресивних закликів до світової спільноти... Чи хоча б паралельно.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:10 Ответить
Віталій, по-перше,патріот та Українець з великої літери...Вдала оборона Києва - це і його заслуга разом з військовими та ТРО.
Люди все бачили і все знають.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:14 Ответить
Відомий як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81 боксер , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3 кікбоксер Громадянствоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Національність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець
показать весь комментарий
18.08.2022 10:35 Ответить
та пішіть вже геній **********, чого соромитись А хто ще міг таке рішення прийняти.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:11 Ответить
Верещук?
показать весь комментарий
18.08.2022 11:14 Ответить
Ребята ,Израиль маленькая ,страна, шо вы докапались , почему нет вопросов ,к Греции, Армении, Сирии, Ирану , Египту ,Мороко ,Эфиопии , я перечислил страны , диаспора которых живёт в Украине, и не меньше чем, Евреев . Вопросы????
показать весь комментарий
18.08.2022 11:32 Ответить
С нетерпением ждём перевода Украинского посольства из Тель Авива в Иерусалим - по примеру США в 2018 году. Ибо - как говаривал Биби Нетаньягу - "Когда дадите - тогда и получите".
показать весь комментарий
18.08.2022 12:34 Ответить
Раша ненавидить ізраільтян , тому і надає постійну допомогу (ракетами) Палестині !
показать весь комментарий
18.08.2022 12:53 Ответить
 
 