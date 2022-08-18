Война в Украине коснется и Израиля, - Кличко в интервью The Times of Israel
Россияне не остановятся на Мариуполе или юге Украины и даже на всей Украине. Их цель воссоздать неосоветскую империю, поэтому Украина защищает сейчас не только свою территорию, но и всю Европу.
Об этом заявил Виталий Кличко в интервью "The Times of Israel".
"Мы сражаемся и защищаем не только наши дома и нашу Родину. Мы на самом деле защищаем ценности и защищаем Европу. Я знаю менталитет россиян, русские заходят настолько далеко, насколько им позволяют. И именно поэтому мы сейчас боремся за всех в Европе, защищаем Европу. Самой большой ошибкой будет думать, что они будут довольны частью Мариуполя и югом Украины. У них есть планы оккупировать всю Украину. И это только первый этап путинской попытки воссоздать неосоветскую империю. Они говорят о странах Балтии, сейчас говорят о Польше. Мы также никогда не должны забывать, что часть Германии была частью советской империи", - заявил Кличко.
Он упрекнул лидеров стран, занимающих нейтральную позицию.
"Это большая ошибка — считать войну чем-то далеким и занимать нейтральную позицию. Украина всегда была мирной страной, где живут мирные люди. Мы никогда ни к кому не были агрессивны А то, что сделала россия, - это нарушение всех международных правил. В конце концов, это может затронуть и интересы Израиля. И мое послание таково: прекратите торговые отношения с россией, потому что каждый цент, каждый доллар, который вы отправляете в россию, — это кровавые деньги", - подчеркнул Виталий Кличко.
Від себе додам.
На івриті "азов", як імператив - залиш.
А як прикметник - покинутый, оставленный, беспризорный, заброшенный, безлюдный, глухой,пустынный
Люди все бачили і все знають.