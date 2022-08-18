Самая трагическая ночь для Харьковщины: в результате массированных ракетных ударов РФ погибли 11 человек, ранены - 37, - Синегубов. ФОТО
Прошлая ночь стала одной из самых трагических для Харьковщины за все время войны. В течение ночи россияне наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом российских террористов снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Около 21:30 российская ракета, предположительно "Искандер", попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Дом почти полностью разрушен, произошел масштабный пожар. По последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 ранены, в том числе 11- летний ребенок.
Около 4:30 утра враг совершил пуски еще 8 ракет из г. Белгород в направлении Харьковщины. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, начались пожары", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. По состоянию на данный момент 2 человека погибли, 18 получили ранения, в том числе 2 ребенка. Окончательные последствия этих попаданий еще не устанавливаются. На местах работают все специальные службы.
"Также сегодня около 4 утра враг нанес ракетный удар по г. Красноград. Разрушены жилые дома, более 10 домов повреждены. 2 мирных человека погибли, 2 - получили ранения, среди них ребенок 12 лет. Информация обновляется", - пишет Синегубов.
На линии столкновения продолжаются боевые действия.
"Все предыдущие попытки врага идти в наступление на позиции наших защитников завершились отступлениями и потерями. Сейчас оккупанты сосредоточены на содержании собственных рубежей, обстреливают позиции наших военных из РСЗО и артиллерии. Дистанционно проходят местность. Наши защитники надежно удерживают свои позиции и каждый день наказывают оккупантов за преступления против мирных людей", - сообщают в ОВА.
Українське командування чогось чекає ще?
Особисто будеш стріляти? А потім в міжнародному трибуналі відповідати за смерть російських цивільних?
Американці та британці потрапили під міжнародний трибунал після знищення Дрездена?
Під суд потрапить РФ, оскільки вони першими почали вбивати цивільних. А Україні у відповідь - нічого не залишається.
Когда собираешь манатки и выступаешь в сторону москвы чтобы брать её штурмом?
что тебя там зацепит? забирай свои манатки и переезжай в деревню - может пронесет
Дорости потрібно до рівня Штатів чи Британії, щоб мати можливість без наслідків бомбити міста супротивників.
хоча аеродроми, скупчення рзсв і градів/ураганів на території параші - всяко є легітимною воєнною ціллю і я думаю, що ніхто б не заперечував, якби ми туди вгатили.
бомбёжек.
Тобто озброювати будуть тим більше, чим жорсткіше діятимуть ЗСУ
Дебальцево - так они давили минский договор
Херсон - давят стамбульский договор
устал говорить идиотам-кацапофилам-какабезразницы, что Орде из Мокши пофиг на любовь "хохла"-зрадныка к ней - вы.бут-высушат и выбросят, и это - если идиоту-колаборанту ещё повезёт
Всем привет с Салтовки, Украина должна победить.
, не можу погодитись. Ось пруф:
Одужання пораненим.
Помоги Господи найти ее в больнице, а не в морге...
Інакше як можна пояснити такі обстріли без відповіді по Белгороду. Щоб відповідати по Белгороду навіть якась особлива зброя не потрібна, 20 км від кордону та 40 від Харкова!
Побачивши таку х-ню, раша розігрує наступну комбінацію:
1. Тероризує обстрілами цивільне населення Харкова.
2. Зе (за нашіптуванням єрмака) знімає Залужного.
3. Суспільство не може і не проковтне це.
4. Тут нічого доброго для України.
Увага, питання: навіщо дурне зе саме вдягнуло на себе це ярмо?
Випадковість?
R.I.P. усім загиблим під обстрілами мордорських андрофагів...
Кацапам побажання здохнути і цікавість чому Генштаб не ініцює обстріл військових
обєктів в Бєлгороді - аеродроми, бази, залізничні депо, мости. Про житлові квартали
мова не йде, бо ми не кончені як московитські нащадки Андрофагів