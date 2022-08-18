РУС
Самая трагическая ночь для Харьковщины: в результате массированных ракетных ударов РФ погибли 11 человек, ранены - 37, - Синегубов. ФОТО

Прошлая ночь стала одной из самых трагических для Харьковщины за все время войны. В течение ночи россияне наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом российских террористов снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 21:30 российская ракета, предположительно "Искандер", попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Дом почти полностью разрушен, произошел масштабный пожар. По последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 ранены, в том числе 11- летний ребенок.

Около 4:30 утра враг совершил пуски еще 8 ракет из г. Белгород в направлении Харьковщины. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, начались пожары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. По состоянию на данный момент 2 человека погибли, 18 получили ранения, в том числе 2 ребенка. Окончательные последствия этих попаданий еще не устанавливаются. На местах работают все специальные службы.

"Также сегодня около 4 утра враг нанес ракетный удар по г. Красноград. Разрушены жилые дома, более 10 домов повреждены. 2 мирных человека погибли, 2 - получили ранения, среди них ребенок 12 лет. Информация обновляется", - пишет Синегубов.

На линии столкновения продолжаются боевые действия.

"Все предыдущие попытки врага идти в наступление на позиции наших защитников завершились отступлениями и потерями. Сейчас оккупанты сосредоточены на содержании собственных рубежей, обстреливают позиции наших военных из РСЗО и артиллерии. Дистанционно проходят местность. Наши защитники надежно удерживают свои позиции и каждый день наказывают оккупантов за преступления против мирных людей", - сообщают в ОВА.

Може пора вже наших союзників до Харкова на екскурсію возити а не в Ірпінь?
18.08.2022 09:38 Ответить
Сегодня ночью ударило в 2 минутах ходьбы от меня. Северная салтовка в руинах, восточная наполовину разрушена. Главное следующее, сегодня приезжает глава ООН и турецкий *** Эрдоган, будут уговаривать бубочку прекратить защищаться и отдать ********* все территории которая она захватила. Резников говорит что будет "охолодження бойових дій", походу нас зелёная чума сольет
18.08.2022 09:45 Ответить
Німецькі міста за такі "жарти" з британцями були повністю помножені на нуль.
Українське командування чогось чекає ще?
18.08.2022 09:40 Ответить
18.08.2022 09:38 Ответить
Можливо краще ОПу на чолі з Дермаком. Впевнений, зразу обстріли припиняться, можливо навіть паБелгарАду лупануть
18.08.2022 11:26 Ответить
18.08.2022 09:40 Ответить
Так, мабуть чекає - порад від Ідіотів.
Особисто будеш стріляти? А потім в міжнародному трибуналі відповідати за смерть російських цивільних?
18.08.2022 10:01 Ответить

Американці та британці потрапили під міжнародний трибунал після знищення Дрездена?
Під суд потрапить РФ, оскільки вони першими почали вбивати цивільних. А Україні у відповідь - нічого не залишається.
18.08.2022 10:09 Ответить
Американцы и британцы, вместе с советами подписали капитуляцию Германии, безаговорочную.
Когда собираешь манатки и выступаешь в сторону москвы чтобы брать её штурмом?
18.08.2022 10:27 Ответить
где ты прочитал про взятие штурмом масквы? боишься,

что тебя там зацепит? забирай свои манатки и переезжай в деревню - может пронесет
18.08.2022 14:58 Ответить
Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику.
Дорости потрібно до рівня Штатів чи Британії, щоб мати можливість без наслідків бомбити міста супротивників.
18.08.2022 17:31 Ответить
у українського командування немає своєї зброї, своїх снарядів. ми повністю залежимо від союзників - що вони дадуть, тим і стріляємо. тому вони нам і командують, куди стріляти, а куди - ні.
хоча аеродроми, скупчення рзсв і градів/ураганів на території параші - всяко є легітимною воєнною ціллю і я думаю, що ніхто б не заперечував, якби ми туди вгатили.
18.08.2022 10:04 Ответить
Немає чим, нам нема чим навіть у відповідь по позиціям орків стріляти не те що по мордору. А все тому що дебіли не говорять правду, навішали на вуха макаронів про контрнаступ, а по факту на деяких ділянках одні калаші з саперними лопатками.
18.08.2022 11:27 Ответить
А як там ООН . Дадут ли визу мерину? Что он заявит по поводу этих
бомбёжек.
18.08.2022 09:41 Ответить
А може є деякі, що хочуть здати ще й Харків??!
18.08.2022 09:45 Ответить
18.08.2022 09:45 Ответить
будуть телипатися на каштанах
18.08.2022 09:49 Ответить
" в 2-х минутах от меня ..." - біля вас це де, на Пулавській чи Черняковській ...
18.08.2022 11:10 Ответить
Ось на що спроможня ця фашиська терористична недодержава ,вони вбивають мирне населення ,руйнують міста ,що ж за ці злочини мають відповідати не лише проавляча кліка рф ,а і весь дибільний народ цього терористичного утворення.
18.08.2022 09:47 Ответить
Етот итр катится в пропасть. Как какой то террорист взорвет автобус или собьет грузовиком десяток людей так весь мир кричит что террористическая атака. А как кремлевские террористы целенаправленно убили сотни тысяч мирных людей то их террористами не называют а наоборот заставляют жертв становиться на колени и идти на переговоры и уступки
18.08.2022 09:50 Ответить
Пане Вальтер в квадраті,ви тільки но прийшли на Цензор?Амнесті Інтернешл офіційно ж заявила,що Україна розміщає військових в житлових кварталах,лікарнях і т.д.Кацапи тут же відгукнулися-вбито 90 бойовиків.Коли тільки порахувати встигли?Хай ці ,та і всі інші кацапи здохнуть...
18.08.2022 11:07 Ответить
Когда уже в ООН поднимут вопрос о том что страна член ООН ежедневно совершает террористические атаки и убивает сотни гражданских людей? Что это за организация такая что в ней можно находиться даже террористам.
18.08.2022 09:53 Ответить
В эту шарагу возьмут любого,кто будет платить взносы этим дармоедам.
18.08.2022 22:35 Ответить
Українське командування має почати активно мститись за це. Західні союзники просто дивляться на готовність українців до вбивства кацапів і залежно від готовності - озброюватимуть. Коли здали Крим, то хто таких готовий був озброювати?
Тобто озброювати будуть тим більше, чим жорсткіше діятимуть ЗСУ
18.08.2022 09:56 Ответить
Тактика масковитов - терроризировать в момент переговоров
Дебальцево - так они давили минский договор
Херсон - давят стамбульский договор
18.08.2022 09:58 Ответить
За удар по Харькову нужно благодарить Ердогана и Гуттерюша которые приехали во Львовна нас давить. Именно когда начинаются какие то переговоры, рашисты проводят массовые убийства и теракты, чтобы сильнее напугать мировую общественность и склонить к какпитуляции. Вот до чего вы своими переговорами с кремлевским Чортом добиваетесь, а не мира.
18.08.2022 09:58 Ответить
Пора передавати ATACMS.
18.08.2022 10:00 Ответить
кацапы реально дебилы, если уничтожают, когда-то вторых, харьковчан, в Украине по руссофилии после ДаунбаСа (не обижайтесь, харьковчане-патриоты Украины, вас тоже много, но все мы в одной лодке с равнодушными и предателями, сам родился-вырос на стыке Донецкой-Харьковской-Днепровской областей)...
устал говорить идиотам-кацапофилам-какабезразницы, что Орде из Мокши пофиг на любовь "хохла"-зрадныка к ней - вы.бут-высушат и выбросят, и это - если идиоту-колаборанту ещё повезёт
18.08.2022 10:04 Ответить
Не согласна, что Харьков можно сравнивать с донбасом. Вспомните 2014, никаких митингов в поддержку русского мира не было. Знаю я эту одесскую публика, которая более ватная чем в Харькове, да и в Днепре не лучше.
18.08.2022 10:20 Ответить
Хотя и ваты у нас дофига и больше, тут наверное сложно поспорить. Можно вспомнить кого избирали на выборах харьковчане и все станет на свои места.
Всем привет с Салтовки, Украина должна победить.
18.08.2022 10:54 Ответить
Та що Ви таке розповідаєте? А кого в облраді спецназ пов'язав в 2014? Не керівників ХНР? До речі, запитання - де вони? І мітинги були, і на проукраїнські нападали, і Моторилу на нах зафіксовано... То не розповідайте подібного...
18.08.2022 10:56 Ответить
Пані героїня кучерявого негритянського ублюдка,та як би не спецназ із Вінниці,то була би на місці Харькова- ХНР,і не треба брехати про ваш патріотизм.Спали і бачили, в своїй більшості,"Русскій мір".
18.08.2022 11:12 Ответить
все правильно вы говорите. Харьков пытались раскачать, даже собрали какую то "солянку" из местных маргиналов и приезжей кацапни из Белгорода, вместе их было не более пяти тысяч человек, что для полуторамиллионного города сущая чушь. помню, как эти безмозглые ходили мелкими группками и орали "Харьков, вставай!". и харьковчане действительно встали, чтобы надавать звездюлей Ванькам-встанькам, да так наваляли, что те уже побоялись сюда соваться без оружия. спецназ из Винницы уже подчищал остатки, после того как харьковский Ультрас разогнал это стадо ватных баранов. да, и знаменитая песня "путин - )(уйло, ла-ла-ла-ла..." это творчество харьковчан. так что не надо нам тут рассказывать, что мы неправильно родину любим, ага.
18.08.2022 17:23 Ответить
Вспомните 2014, никаких митингов в поддержку русского мира не было. ©

, не можу погодитись. Ось пруф:

18.08.2022 21:48 Ответить
...і ще:

18.08.2022 21:50 Ответить
...і ще:

18.08.2022 21:51 Ответить
...і ще

18.08.2022 21:52 Ответить
У нас в Украине полно колаборантов и народ их знает и молчит. Понятно же, что среди охранников, дворников прочих жителей Харькова полно наводчиков. Полиция не справляется.
18.08.2022 10:15 Ответить
Народ не мовчить. Це влада яка створила кубло колаборантів мовчить! Бо коли "заговорить" саме зараз народ то може погано закінчитися саме для держави.
18.08.2022 10:23 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
18.08.2022 10:20 Ответить
Що воно фашист це ясно а ось про Бога так і не зрозумів...
18.08.2022 10:51 Ответить
Треба ********** кацапів увздовж границі РФ
18.08.2022 11:05 Ответить
Дурень думкою багатіє.Налякаєш бабу великим %уєм,Толька Дрімучий.Від Харькова до вас кацапів близько-будем,як чеченці ще довго в ваших є%єнях вам і вашим ********* голови різати.
18.08.2022 11:16 Ответить
Господи, мы не знаем что же с нашей сотрудницей, месяц назад отпраздновали ее 35-летие, сегодня ее общежитие накрыли ракетками эти потвори.
Помоги Господи найти ее в больнице, а не в морге...
18.08.2022 10:51 Ответить
Мордор должен быть уничтожен от слова совсем!
18.08.2022 10:56 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
18.08.2022 11:02 Ответить
убивать их всех !!!! их детей , стариков, маток , убивать, убивать, убивать !!!!! всю русню по всему миру резать как скотину , вспарывать живот и в рот запихивать их флаг , от этих тварей не должно остатся и памяти !!!!!! и детям нашим и внукам говорить про это , и дети наши и внуки должны их ******* , везде и всегда , и днем и ночью , эти паРашные твари должны доживать последние дни в страхе , ни жалеть ни кого !!!!!
18.08.2022 11:16 Ответить
Куча контрбатарейних систем, Байрактарів, дронів-камікадзе, невже не можна вдарити по системам, які обстрілюють Харків? Чи владі , ка в Києві на життя наплювати? А на відновленні Харкова планують щей заробити на відкатах?
18.08.2022 11:21 Ответить
Прям таки "куча" ? Орки їх не знищують ? Ця "куча" розмножується під обстрілами орків ? І ще-для диванних стратегів-системи, якими обстрілюють Харків та область-мобільні. Тобто-вони відстрілялись та одразу поїхали, а не чекають, доки їх вирахують та знищать. Житлові квартали ми обстрілювати не можемо, тому що самі станемо терористами і захід перестане постачати нам зброю. До того ж це розв'яже руки ***** задля оголошення повної примусової мобілізації. Про це вже величезну купу разів казали у різних темах.
18.08.2022 11:55 Ответить
Мождлива наш Гавнокомандуючий окрім усього іншого ще й мазохіст?
Інакше як можна пояснити такі обстріли без відповіді по Белгороду. Щоб відповідати по Белгороду навіть якась особлива зброя не потрібна, 20 км від кордону та 40 від Харкова!
18.08.2022 11:24 Ответить
Куди саме по белгороду ? По житлових кварталах ?
18.08.2022 11:56 Ответить
ассиметричнА, епта
18.08.2022 13:58 Ответить
Схоже нашій "владі", а преЗЕрвавтиву особливо, просто П О Х У Ю те що кацапів не можуть відтіснити від Харкова. Київ звільнили і зашибісь.
18.08.2022 11:38 Ответить
ЗеКодломойский обещал путлеру не мочить в сортире мацковию...Крым можно..это территория Украины...
18.08.2022 11:59 Ответить
Куда смотрит Гутериш, так ведь давно пора исключить страну-террорист из совета безопасности оон.
18.08.2022 12:02 Ответить
А за что Гуттаперчевый столоваться будет.Рашка ведь взносы исправно платит.
18.08.2022 22:43 Ответить
Якщо хтось забув, смиренно нагадую, що зезилент дав доручення персонально В. Залужному захистити Харків від обстрілу.

Побачивши таку х-ню, раша розігрує наступну комбінацію:

1. Тероризує обстрілами цивільне населення Харкова.
2. Зе (за нашіптуванням єрмака) знімає Залужного.
3. Суспільство не може і не проковтне це.
4. Тут нічого доброго для України.

Увага, питання: навіщо дурне зе саме вдягнуло на себе це ярмо?
Випадковість?
18.08.2022 13:46 Ответить
якшо ZV-піаніст знімить Залужного, то народ Країни за 48-72 години "знімить" ZV, за котрим вже давненько 111-та стаття плаче. і це не припущення або жарти якісь.
18.08.2022 14:58 Ответить
ну, звісно ж, Салтівка -- просто штаб-квартира та розплідник харківських бандерівців, котра на кожних виборах давала найвищий відсоток голосів за "ригів" по Харкову!!!
R.I.P. усім загиблим під обстрілами мордорських андрофагів...
18.08.2022 14:54 Ответить
Забули про дві ракети можливо С 300 за 25 лікарнею за ХТЗ, десь у тому районі.

Кацапам побажання здохнути і цікавість чому Генштаб не ініцює обстріл військових
обєктів в Бєлгороді - аеродроми, бази, залізничні депо, мости. Про житлові квартали
мова не йде, бо ми не кончені як московитські нащадки Андрофагів
18.08.2022 15:02 Ответить
Уже 17 погибших....😢
18.08.2022 19:21 Ответить
 
 