На сегодняшний день в Николаеве осталось примерно 220 тыс. из почти полумиллиона человек, темпы эвакуации из города снизились, - Сенкевич
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера проводилась эвакуация, за вчера эвакуировали 35 человек. То есть относительно того, что раньше это было 500 человек, сегодня - это 35 человек. Темпы эвакуации снизились, и люди, несмотря на то, что интенсивность обстрелов то спадает, то снова увеличивается, не хотят покидать город", - сказал мэр.
По его словам, на сегодняшний день из почти полумиллиона человек, живших до войны в Николаеве, в городе осталось примерно 220 тыс. человек.
Но клоун,как и вся зеленая шобла, для обороны за полгода не сделала НИЧЕГО!!
Что касается оборонных мероприятий, если бы не сделано было НИЧЕГО, всё бы закончилось очень быстро и трагично. Сделано было процентов 30 от того, что надо было и главное можно было сделать. Да и не надо забывать, что уже почти 15000 тысяч дел о прямом предательстве политических и военных руководителей заведено.
Но в целом суть такова, башкой надо было думать на выборах в 19 году, а не жопой. Это не к тебе претензия, это к тому, что народ тоже получил то, что заслужил в какой-то степени.
Нехай половина -75тис. Де вони? Бо в нас на Заході повигрібали нехіло так народу, в основному по селах. Чому великі міста минають? Це такий план набору?