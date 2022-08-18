РУС
На сегодняшний день в Николаеве осталось примерно 220 тыс. из почти полумиллиона человек, темпы эвакуации из города снизились, - Сенкевич

миколаїв

Темпы эвакуации из Николаева снизились, сейчас в городе остается около 220 тыс. человек.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера проводилась эвакуация, за вчера эвакуировали 35 человек. То есть относительно того, что раньше это было 500 человек, сегодня - это 35 человек. Темпы эвакуации снизились, и люди, несмотря на то, что интенсивность обстрелов то спадает, то снова увеличивается, не хотят покидать город", - сказал мэр.

По его словам, на сегодняшний день из почти полумиллиона человек, живших до войны в Николаеве, в городе осталось примерно 220 тыс. человек.

+4
Наслідок здачі півдня зеленим зрадником.
18.08.2022 09:48 Ответить
+4
Не укакайся от смеха, юморист мля.
18.08.2022 10:06 Ответить
+2
Вскукарекнувший клоун, из своего петушиного угла, я желаю тебе оказаться в самое ближайшее время под еженочными ракетными обстрелами, как у нас, в Николаеве.
18.08.2022 10:18 Ответить
Наслідок здачі півдня зеленим зрадником.
18.08.2022 09:48 Ответить
ждуны?
18.08.2022 10:02 Ответить
Не укакайся от смеха, юморист мля.
18.08.2022 10:06 Ответить
Вскукарекнувший клоун, из своего петушиного угла, я желаю тебе оказаться в самое ближайшее время под еженочными ракетными обстрелами, как у нас, в Николаеве.
18.08.2022 10:18 Ответить
Ждуны? Давай я к тебе приеду пожить из Николаева со всей семьей и не просто так, а что бы была хотя бы элементарная достойная работа. Примешь? Таких как я 220 тысяч горожан.
18.08.2022 10:27 Ответить
из серии, почему не предупредили народ, а то бы мы... полгода война, город беспощадно обстреливается, половина населения на месте. Больше всего походу о том, что не предупредили вопят те, кто хотел слинять заграницу по-скорому.
18.08.2022 10:12 Ответить
Не путай рамсы и не переводи стрелки. Десятки тысяч погибших при вторжении с севера, там многие могли бы спастись, если бы предупредили. И не "вопят", а гнев и ненависть вызывает факт, что за полгода можно было бы значительно укрепить обороноспособность Украины и жертв и оккупированных территорий было бы в разы меньше.
Но клоун,как и вся зеленая шобла, для обороны за полгода не сделала НИЧЕГО!!
18.08.2022 10:23 Ответить
Я констатирую ФАКТ. Что касается предупреждений, ты где жил Вася? На Луне? С сентября 21 года бесконечно и каждодневно шли разговоры о том, что Рашка может напасть. С апреля 21 года известно было, что кругом границ стоит 200 тыщ войска орков и количество растет. В декабре 21 года говорили, что уже даже госпиталя разворачивают. Никто ничего не скрывал, всё это открыто обсуждалось. Каких тебе еще предупреждений надо было? От зеленой шоблы ты хотел предупреждений?! Которую ниже плинтуса считаешь? От клоуна хотел? Да ты первый в январе 22 года его бы на смех поднял. Пять раз переносили срок нападения в РФ. Вспомни заседание где Путин свою камарилью собирал, даже из них НИКТО не верил в то, что происходит.
Что касается оборонных мероприятий, если бы не сделано было НИЧЕГО, всё бы закончилось очень быстро и трагично. Сделано было процентов 30 от того, что надо было и главное можно было сделать. Да и не надо забывать, что уже почти 15000 тысяч дел о прямом предательстве политических и военных руководителей заведено.
Но в целом суть такова, башкой надо было думать на выборах в 19 году, а не жопой. Это не к тебе претензия, это к тому, что народ тоже получил то, что заслужил в какой-то степени.
18.08.2022 10:36 Ответить
спасибо зеленым ******* , которые смотрели как паРаша готовится убивать нас и молчали , вас сук зеленых нужно вешать на столбах , твари , сцыкливые , обосранные клоуны , все ваши дети пусть болеют раком и подыхают в муках !!!!!!!!!!
18.08.2022 11:22 Ответить
Вважається, що мобілізаційний резерв 30% населення, 500*0.3= 150 тис.
Нехай половина -75тис. Де вони? Бо в нас на Заході повигрібали нехіло так народу, в основному по селах. Чому великі міста минають? Це такий план набору?
18.08.2022 12:19 Ответить
 
 