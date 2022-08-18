На сегодняшний день в Николаеве осталось примерно 220 тыс. из почти полумиллиона человек, темпы эвакуации из города снизились, - Сенкевич

Темпы эвакуации из Николаева снизились, сейчас в городе остается около 220 тыс. человек.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера проводилась эвакуация, за вчера эвакуировали 35 человек. То есть относительно того, что раньше это было 500 человек, сегодня - это 35 человек. Темпы эвакуации снизились, и люди, несмотря на то, что интенсивность обстрелов то спадает, то снова увеличивается, не хотят покидать город", - сказал мэр.

По его словам, на сегодняшний день из почти полумиллиона человек, живших до войны в Николаеве, в городе осталось примерно 220 тыс. человек.

