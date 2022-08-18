Гендиректор МАГАТЭ Гросси в ответ на приглашение Украины готов возглавить делегацию на ЗАЭС, - Кулеба

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил главе МИД Украины Дмитрию Кулебу, что готов возглавить делегацию на Запорожскую АЭС.

Об этом глава украинской дипломатии проинформировал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В нашем разговоре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил мне, что в ответ по приглашению Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию", - написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул "неотложность миссии для устранения угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями России".

