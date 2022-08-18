РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5343 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 700 8

Гендиректор МАГАТЭ Гросси в ответ на приглашение Украины готов возглавить делегацию на ЗАЭС, - Кулеба

магате

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил главе МИД Украины Дмитрию Кулебу, что готов возглавить делегацию на Запорожскую АЭС.

Об этом глава украинской дипломатии проинформировал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В нашем разговоре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил мне, что в ответ по приглашению Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию", - написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул "неотложность миссии для устранения угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями России".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дипломаты и атомщики работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию, - Зеленский. ВИДЕО

МАГАТЭ (444) Запорожская АЭС (745) Рафаэль Гросси (202)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не для того московити обстрілюють ЗАЕС щоб пускати туди якусь делегацію. Кулеба лошара.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:15 Ответить
Поступок, достойный уважения.
Кто бы там что ни говорил - а яйца у него есть.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:15 Ответить
Орки на завтра анонсували удари по аес,нібито це зробить зсу щоб дезкрититувати рос армію,а ми мол предупреждаем до того кажуть ні техніки ні зброї на аес нема,вони захищають від неонацисиів станцію
показать весь комментарий
18.08.2022 10:31 Ответить
Дуже цікавий матеріал в світі зустрічі Зе с гуттерешем і Ердоганом

ДАВИДЮК: Ердоган і Гуттереш бояться їхати в Київ, треба добивати путіна, світ боїться росію

https://youtu.be/uNeaIcRWISs

17 авг. 2022 г. політолог Микола Давидюк вважає, що генсек ООН Гуттереш та президент Туреччини Ердоган бояться їхати в Київ, тому зустріч буде у Львові.
Він закликав не піддаватись тиску на цій зустрічі.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:38 Ответить
Эта херня с участием МАГАТЭ и ООН - это одна из операций раши по легализации отжатия станции, которая активно продвигается некоторыми нашими полезными идиотами, попомните мои слова
показать весь комментарий
18.08.2022 10:43 Ответить
все равно комиссия ООН - это и для Украины и мира - наиболее объективная возможность установить истину. Так что за мнение Гуттиэрешей и Гросси надо бороться.
Это в наших интересах.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:02 Ответить
Да, да, для мира, как раз под этими лозунгами, в точности как и со спасением Африки от голода, ну, а заодно и Рабиновича от бедности, за счёт Украины
показать весь комментарий
18.08.2022 11:20 Ответить
 
 