Все торговцы, в том числе и на рынках, должны установить POS-терминалы, - правительство

До 2026 года все торговцы, в том числе продавцы на рынках, должны обеспечить безналичные расчеты.

Об этом говорится в постановлении правительства №894, сообщает Цензор.НЕТ.

Кабинет министров установил следующие термины для установления терминалов:

1) с 1 января 2023 года – торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тыс. человек;

2) с 1 января 2024 года – торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек;

3) с 1 января 2025 года - торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек;

4) с 1 января 2026 года – торговцы – физические лица – предприниматели – плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.

Эти требования не распространяются на торговцев, работающих в территориальных громадах, расположенных в районе боевых действий.