Все торговцы, в том числе и на рынках, должны установить POS-терминалы, - правительство
До 2026 года все торговцы, в том числе продавцы на рынках, должны обеспечить безналичные расчеты.
Об этом говорится в постановлении правительства №894, сообщает Цензор.НЕТ.
Кабинет министров установил следующие термины для установления терминалов:
1) с 1 января 2023 года – торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тыс. человек;
2) с 1 января 2024 года – торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек;
3) с 1 января 2025 года - торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек;
4) с 1 января 2026 года – торговцы – физические лица – предприниматели – плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.
Эти требования не распространяются на торговцев, работающих в территориальных громадах, расположенных в районе боевых действий.
А ти в курсі, що термінали є з сім-картами (тоді опція вайфай у них відсутня) і вони можуть використовуватися як переносні?
При входженні в ЄС всі наші сьогоднішні ринки мають бути зачинені і ніякої вуличної торгівлі не може бути в принципі.
Ця постанова націлена на отримання комісій для банків за користування терміналами, тобто збільшення їх доходу. і очевидно, що мова про впровадження стандартів ЄС взагалі не йде.
Ця постанова націлена на отримання комісій для банків за користування терміналами, тобто збільшення їх доходу. і очевидно, що мова про впровадження стандартів ЄС взагалі не йде.
А це - «видавлювання» з ринку дрібних виробників. Традиційно в Україні займаються домашнім сільським господарством. В свої часи тільки так і виживав багато хто. Доходи бюджету мізерні від власників дрібних ділянок. Можливо вставити межу оподаткування і т.д. і т.п.
І взагалі, проблема не в фоп, а в тому що замість реформи на створення середнього класу, чергові лоббі, іпросте общипування якомога більшого кола осіб. І по якість заплутаній схемі з обліком, щоб потім можна було ще трохи відщипнути.
Але то таке.
взагалі радує як зевлада їбе свій електорат.
Вы в лесу хотите оставаться? Или развиваться?? Я хочу как в Европе прийти на рынок и рассчитаться картой. В чем проблема? Плати налоги и спи спокойно.
Молодці уряд!
Такого даже у рашці немає.
А готівки людей позбавити вже передумали, чі це ще попереду?
Про прогресивний податок не чули. Беня оно біга всім дулі крутить.
А Осел пообіцяв компенсацію за загиблого воїна - пів мільйона доларів.
В надії що платити не прийдеться.
ваша баба Пріська ФОП? тобто продає не власно вирощену продукцію, а перепродує чужу?
тоді нехай купує касовий апарат.
торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.
продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.
Але є щє таке поняття як доцільність.
А вот з цім не все так однозначно.
де вас тільки таких беруть...?
Чекаю на "Ми нє етава хатєлі, ми протів бариги Парашенка".
P.S. Куплю поп-корн!
Не таке вже і велике капіталовкладення , а зручно і не тре дрібні на здачу шукати
Сам пропрацював з початку 90-х ФОПом ...
А от про бабусю з попереднього повідомлення - дійсно проблема !
Чи потрібно для торгівлі пучком кропу , кульком яблок чи бульби , літровою банкою домашньої сметани і т.п. - бути ФОПом
Бо це вже тре займатися , реєструватися , звіти подавати , податки сплачувати , провірки проходити і т.д.
Молодець гетьманцев, допомагай росії давити економіку України!
С другой стороны - кто-то же хотел в Европу? Кто-то же хотел борьбу с коррупцией (а в понимании европейца - продать пучок редиски бабкой и не заплатить с этого налоги - есть коррупция, а вот вывод 1млн. евро через маркетинг - это бизнес и маркетинговые исследования)?
Ну вот. Вони - працюють...
Зря я это, вообще-то. Злая ирония мало помогает.
Я о другом. В этой стране хорошо быть Резниковым. Никаких тебе терминалов и штрафов. Перед войной чуть ли не как начальник Генштаба, чеканя слова: - эрэфия не создала ударного кулака, не создана логистика, склады, заправки, наступление невозможно, поводов для паники нет. Естественно веришь ему, раз надел форму, наверняка ж стоял над расстеленными картами с флажками, видел всякие там стрелки. А сейчас задают ему вопросы, он в отказ: - Да откуда я знал! Я такой же гражданский как и вы! меня никто ни во что не посвящал, кто там что разминировал, почему так быстро дошли до Мариуполя (300 км за 2-3 дня). Спрашивайте военных...
Т.е. в отличие от фопа министр обороны ни за что не отвечает, так как не при делах. Если не верите, сами почитайте его интервью...
а податків сплачуєте десь під 3000 грн в місяць, тобто 36 тис в рік. з ЛЯМА!
і ще бідкаєтесь?
Тому!!! Справа не в "не попередили", а в тому, що асфальт, ****, в 152 мм гармату не лізе.
Це коли на 1500 снарядів по моїм позиціям у відповідь я давав 15...
Так от: про економіку і 7 млрдів -запускаючи виробництво танків ми змогли б підняти промисловість, металургію і т.д. Асфальт і бітум з білорусі - це швидкі відкати. Тому не було і немає тут ні про Державу, ні про економіку. Тут просто про бабло.
на телефоні теж можна таке зробити