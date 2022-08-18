РУС
19 912 35

Капитан армии РФ застрелил таксиста в Ростове-на-Дону: Мужчины поспорили о войне в Украине

рф,пістолет

Российский офицер застрелил таксиста в Ростове-на-Дону. Причиной послужил спор о войне в Украине.

Об этом сообщает 161.ru, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников издания, прибывший из Московской области капитан поспорил с таксистом, который его подвез на набережную. Между мужчинами возник спор о войне в Украине. Исчерпав аргументы, военнослужащий четырежды выстрелил в оппонента из пистолета Макарова.

Погибший был уроженцем Азербайджана, в Ростовскую область переехал много лет назад.

Военнослужащего отправили в СИЗО на 2 месяца.

+83
Что же хорошего? Рашист жив а азербайджанец который против войны мертв. Лучше бы азербайджанец прирезал рашистского выродка
18.08.2022 10:36 Ответить
+69
Вбивати цивільних - це професія ЗС РФ.
18.08.2022 10:39 Ответить
+61
Теперь азеры должны отомстить кацапам.
18.08.2022 10:33 Ответить
Теперь азеры должны отомстить кацапам.
18.08.2022 10:33 Ответить
Было бы круто Азербайджану уничтожить российские корабли на Каспийском озере

шоб вони по миру не стреляли
18.08.2022 10:36 Ответить
Вбивати цивільних - це професія ЗС РФ.
18.08.2022 10:39 Ответить
Просто застяв на фронт їхати...
18.08.2022 14:10 Ответить
1. Не "азери", а азербайджанці.
2. Помститися за людину, яка підтримувала близьку до нашої позицію - справа рук не мітичних "азербайджанців", серед яких можуть бути як симпатики роісі, так і противники, а саме українців.
3. Оскільки цю гниду, радше за все, незабаром випустять "смивать кров'ю правонарушеніє", то у наших вояків безперечно з'явиться нагода зробити з гниди погній для наших ланів.

Слава Україні!
18.08.2022 10:43 Ответить
Под ником Наталья-тролль пригожинский
18.08.2022 15:33 Ответить
Побольше таких прекрасных конфликтов.
18.08.2022 10:34 Ответить
Что же хорошего? Рашист жив а азербайджанец который против войны мертв. Лучше бы азербайджанец прирезал рашистского выродка
18.08.2022 10:36 Ответить
Скорее ты прав .
18.08.2022 10:43 Ответить
Браво
18.08.2022 10:34 Ответить
Можливо кацап набрехав з-за чого конфлікт. Щоб йому пом'якшили вирок.
18.08.2022 10:37 Ответить
а можливо такстит был оборотень, начал обрастать шерстью, и бравый капитан именной серебрянной пулей его угомонил!!!
18.08.2022 10:41 Ответить
100%
18.08.2022 10:41 Ответить
Від від панічного страху опинитись на передовій лінії фронту та від безсилої злоби неможливості поневолення України рашисти каналізують свій стрес через вбивства мирних мешканців.
Тепер і самої пітьми.
18.08.2022 10:39 Ответить
Жаль азербайджанца, с другой стороны нечего его было в том Ростове делать. Особенно с проукраинскими взглядами.
18.08.2022 10:42 Ответить
А на рынках москвы и питера сотни тысяч азеров с какими взглядами?
18.08.2022 10:45 Ответить
Рускійваєнийкарапль тобі путь азаряєт? Марш услід!
18.08.2022 10:46 Ответить
точніше: Дімітров -на..уй у спам )))
18.08.2022 10:56 Ответить
Таксиста шкода, а цей покидьок через 2 місяця вийде з СІЗО й поїде до України, типу "іскупать віну кровью".
18.08.2022 10:44 Ответить
Ну вот, фашизм обнажает своё лицо. Всех инакомыслящих в расход или за колючую проволоку. А в этом случае ещё и национальная составляющая. Полный комплект.
18.08.2022 10:48 Ответить
Висновок один-з кацапом про щось не то що сперечатись,чи запевняти-розмовляти не потрібно.Що є під руками важкого-в голову.Хіба можно подресирувати,погладити чи приголубити скаженого пса?Тільки вбити і якнайшвидше...
18.08.2022 10:50 Ответить
Азеры ждём вашу справедливую реакцию на этот инцидент.
18.08.2022 10:56 Ответить
кацапам фрюкты дороже продавать
18.08.2022 11:03 Ответить
Видимо погибший победил в споре, а у рашиста не осталось аргументов, кроме пистолета.
Подлая нация с мелкой душонкой. Вызывает презрение.
18.08.2022 11:13 Ответить
Елементарно : кацапський воЙЭн не хтiв розраховуватись з таксистом...Банальний злочин прикрив "патрiотичним пилом"..Це в рашцi завжди дiЭ..
18.08.2022 12:47 Ответить
это на заметку тем, кто советует на рефии противостоять режиму х..ла. Поэтому население боится сказать правду, а то посадят или убьют.
18.08.2022 11:34 Ответить
Ничего, вернутся еще с покалеченной психикой рашистские ублюдки домой, тогда и на граджанке будет у них веселуха.
18.08.2022 11:41 Ответить
Цивільні в ********* мають навчитись, якщо до тебе підійшов русішзольдатен і починає базікати за війну - стріляй перший!
18.08.2022 11:43 Ответить
як кажуть мацкалі
-в спорє раждаєтся істіна!!!
а істіна така-одного посадять-не буде воювати
іншого закопають..
18.08.2022 11:46 Ответить
а кто был за кого, или они спорили , что лучше первое брать - унитаз или ковер?
18.08.2022 11:54 Ответить
Да ла-а-а-адно, ну какой может быть идеологический спор между кацапами с пистолетами и работающим на них азерами. Первый платить не пожелал, а второй маму первого гм... "шатал"
18.08.2022 13:14 Ответить
Таксист был человеком а охвицер собакой. В СИЗО познакомится с земляками таксиста!
18.08.2022 13:44 Ответить
Убить таксиста - вот поступок настоящего российского офицера.
18.08.2022 13:54 Ответить
Цікаво скільки цєй охвіцєр проживє в сізо.
18.08.2022 17:12 Ответить
Русня - не люди.
18.08.2022 21:54 Ответить
 
 