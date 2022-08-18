Капитан армии РФ застрелил таксиста в Ростове-на-Дону: Мужчины поспорили о войне в Украине

Российский офицер застрелил таксиста в Ростове-на-Дону. Причиной послужил спор о войне в Украине.

Об этом сообщает 161.ru, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников издания, прибывший из Московской области капитан поспорил с таксистом, который его подвез на набережную. Между мужчинами возник спор о войне в Украине. Исчерпав аргументы, военнослужащий четырежды выстрелил в оппонента из пистолета Макарова.

Погибший был уроженцем Азербайджана, в Ростовскую область переехал много лет назад.

Военнослужащего отправили в СИЗО на 2 месяца.

