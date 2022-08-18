Капитан армии РФ застрелил таксиста в Ростове-на-Дону: Мужчины поспорили о войне в Украине
Российский офицер застрелил таксиста в Ростове-на-Дону. Причиной послужил спор о войне в Украине.
Об этом сообщает 161.ru, передает Цензор.НЕТ.
По данным источников издания, прибывший из Московской области капитан поспорил с таксистом, который его подвез на набережную. Между мужчинами возник спор о войне в Украине. Исчерпав аргументы, военнослужащий четырежды выстрелил в оппонента из пистолета Макарова.
Погибший был уроженцем Азербайджана, в Ростовскую область переехал много лет назад.
Военнослужащего отправили в СИЗО на 2 месяца.
шоб вони по миру не стреляли
2. Помститися за людину, яка підтримувала близьку до нашої позицію - справа рук не мітичних "азербайджанців", серед яких можуть бути як симпатики роісі, так і противники, а саме українців.
3. Оскільки цю гниду, радше за все, незабаром випустять "смивать кров'ю правонарушеніє", то у наших вояків безперечно з'явиться нагода зробити з гниди погній для наших ланів.
Слава Україні!
Тепер і самої пітьми.
Подлая нация с мелкой душонкой. Вызывает презрение.
-в спорє раждаєтся істіна!!!
а істіна така-одного посадять-не буде воювати
іншого закопають..