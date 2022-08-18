Минобороны РФ об обстреле Харькова: Заявили об ударе по "пункту размещения наемников" и "уничтожении 90 боевиков"
В Министерстве обороны России прокомментировали обстрелы Харькова, в результате которых погибли 11 гражданских лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования поразили пункт размещения наемников в Харькове, уничтожены более 90 боевиков", - отметили в Минобороны страны-оккупанта.
Напомним, 17 августа российские оккупанты наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом российских террористов снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми. В результате обстрелов погибли 11 человек, ранения получили 37 человек.
Топ комментарии
+19 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий18.08.2022 10:45 Ответить Ссылка
+18 FT FT
показать весь комментарий18.08.2022 10:50 Ответить Ссылка
+12 5 копійок
показать весь комментарий18.08.2022 10:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там заявили, что ВСУ готовят «резонансную провокацию» на Запорожской АЭС для того, чтобы обвинить Россию в создании «техногенной катастрофы».
По версии военных начальников бункерного, провокация случится завтра, 19 августа, когда 44-я артиллерийская бригада ВСУ нанесёт удары по ЗАЭС с огневых позиций в городе Никополь, и возложит вину за последствия на оккупантов.
https://t.me/zaborzp/24382
личного состава - около 44300 (+200) человек ликвидировано; танков - 1889 (+3); боевых бронированных машин - 4179 (+17); артиллерийских систем - 1010 (+17); РСЗО - 265 (+2); средства ПВО - 136 (+0); самолетов - 234 (+1); вертолетов - 197 (+1); беспилотников оперативно-тактического уровня - 793 (+1); крылатые ракеты - 190 (+0); корабли / катера - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7); специальной техники - 93 (+0).
Іще один момент з інтерв'ю Зеленського. На питання, чи він особисто вірив у можливість вторгнення, той відповів: та хто б міг у таке повірити? Що вони катуватимуть людей? Ніхто не вірив, що все буде так. Ніхто цього не знав. Цитата англійською: "Look, how can you believe this? That they will torture people and that this is their goal? No one believed it would be like this. And no one knew it." Хто міг знати?!! Хто міг повірити, що вони катуватимуть і гвалтуватимуть?
Ми могли! Всі ми, для кого війна почалася у чотирнадцятому, хто мінімально цікавився новинами з окупованих територій, хто мав бажання хоч раз поговорити з біженцями.
Ах ти ж... Глянь в очі дружині Рибака або мамі Стьопочки Чубенка, і посмій їм сказати, що ти не знав!! Далі вже моя думка, яку я нікому не нав'язую, але яка для мене багато пояснює. Країну готували до капітуляції, колонізації, але Вові при цьому сказали, що все буде тихо-мирно, ніхто не постраждає. Ну стрельнуть десь пару разів, ну прапори поміняють - та какая разніца на ті прапори. Та і черговий сезон «Скотів» скоро знімати з Шиферами…