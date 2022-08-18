РУС
Минобороны РФ об обстреле Харькова: Заявили об ударе по "пункту размещения наемников" и "уничтожении 90 боевиков"

конашенков

В Министерстве обороны России прокомментировали обстрелы Харькова, в результате которых погибли 11 гражданских лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования поразили пункт размещения наемников в Харькове, уничтожены более 90 боевиков", - отметили в Минобороны страны-оккупанта.

Напомним, 17 августа российские оккупанты наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом российских террористов снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми. В результате обстрелов погибли 11 человек, ранения получили 37 человек.

Смотрите также: Самая трагическая ночь для Харьковщины: в результате массированных ракетных ударов РФ погибли 11 человек, ранены - 37, - Синегубов. ФОТО

россия (97292) Харьков (7747) Минобороны рф (948)
Топ комментарии
+19
Еслибы у Гитлера был бы Конашенков, он бы до сих пор считал что войну выиграл.
18.08.2022 10:45 Ответить
+18
Расстрелять глухонемых инвалидов и обявить о победе может только вяликая инепабедзимая руZZкая армия. Пригласите комиссию ООН и красного креста в Харьков и задокументируйте какх *наемников и 90 боевиков* разбомбили рашисты
18.08.2022 10:50 Ответить
+12
Та да. Вони возили на передову ракети для Хаймерсів на транваЯх.
18.08.2022 10:46 Ответить
Лавров с Захаровой, Скабеевой и Симонян тоже бы у Гитлера ужились. Но тогда бы у дверей Рейхсканцелярии пришлось бы повесить красный фонарь.
18.08.2022 11:04 Ответить
Net! Togda bi prislosj povesitj nad dverju vedro govna. Potomu cto bljadi po sravneniju s etimi esco v polne prilicnije zenscini.
18.08.2022 13:30 Ответить
Этому канашенкову надо было существовать министром пропаганды третьего рейха. Ошибка природы? Да. Но он нашел выход. Он служит у путлера .Так что никакой разницы...
18.08.2022 11:06 Ответить
А хто був гірший - сталін, чи гітлер?
18.08.2022 11:15 Ответить
Сталін. Гітлер будував соціялізм для німців а Сралін тільки для себе
18.08.2022 13:10 Ответить
Смерть кацапской орде. Чтоб вы твари выздыхали все, за наши муки, за наших невинно убитых. Украинцы, пора взрослеть и убирать эту зеленую плесень.
18.08.2022 11:32 Ответить
18.08.2022 10:46 Ответить
18.08.2022 11:28 Ответить
І 12 Хаймарсів )))
18.08.2022 10:46 Ответить
комісія ООН в Харків не заїде: адже його обстрілюють. сумний жарт, але це правда.
18.08.2022 11:04 Ответить
Потвори. Цинічни ублюдки. Розплата буде обов'язково!!!
18.08.2022 10:53 Ответить
Арестович , Подоляк Зеленский обещали КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ в Херсоне ⁉️… Невозможно победить врага , имея на банковой ПРЕДАТЕЛЕЙ ‼️ На они брехали ,тем временем в Стамбуле сдали все ,сняли санкции с ***** и Абрамовича на сотни миллиардов , прямо сегодня во Львове договариваются о перемирии с шестерками *****
18.08.2022 11:13 Ответить
Откуда такая информация про Львов?
18.08.2022 11:27 Ответить
Та чого ви розлаялися . Контрнаступ іде . Он за пару тижнів усі 20 000 кацапів самі на колінах попросять щоб їх погодували бо вони вже кілька діб нічого не їли
18.08.2022 13:12 Ответить
За всі свої "геройства" дочекається цей "рыжий хенераль", що високоточна куля влетить прямо в його особистий "центр принятия решений", тобто у голову.
18.08.2022 10:57 Ответить
Какого ***** хера, Терехов не эвакуировал инвалидов?
18.08.2022 10:59 Ответить
Аншлаг в Минобороне России на сегодня не заканчивается.

Там заявили, что ВСУ готовят «резонансную провокацию» на Запорожской АЭС для того, чтобы обвинить Россию в создании «техногенной катастрофы».

По версии военных начальников бункерного, провокация случится завтра, 19 августа, когда 44-я артиллерийская бригада ВСУ нанесёт удары по ЗАЭС с огневых позиций в городе Никополь, и возложит вину за последствия на оккупантов.
https://t.me/zaborzp/24382
18.08.2022 11:01 Ответить
кацапская морда иди нахер - давай мы по твоей дурной башке лупанем
18.08.2022 11:56 Ответить
Лучше сами там между собой разбирайтесь. Не надо в ваши внутренние славянские разборки весь свет впутывать.
18.08.2022 13:35 Ответить
https://t.me/rf200_nooow/9192 https://t.me/rf200_nooow/9192
18.08.2022 11:04 Ответить
когда єтого дурака повесят или шлепнут смакарова я даже пива куплю какого то в атб. хрен с ним роскошелюся
18.08.2022 11:06 Ответить
Те 90 наёмники наверное взяты из того же списка где 180 уничтоженные химарсы.
18.08.2022 11:09 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
18.08.2022 11:09 Ответить
зачем нужны эти фейковые отчеты, непонятно..., их публика и так жаждет крови - больше убитых хохлов им только в радость, причем неважно кого, женщин, стариков или детей, они всем убийствам только рады..., на кого рассчитан это БСК...
18.08.2022 11:13 Ответить
Ага, глухонемые "боевики"...Гореть тебе и всем твоим родственникам в Огне Вечном, ***** рыжий! Та и всем кацапам кацапским вообще!
18.08.2022 11:16 Ответить
Санька з Невловимих -- немішало би иого вже вспокоіти
18.08.2022 11:19 Ответить
Общие боевые потери России на 18 августа ориентировочно составили:
личного состава - около 44300 (+200) человек ликвидировано; танков - 1889 (+3); боевых бронированных машин - 4179 (+17); артиллерийских систем - 1010 (+17); РСЗО - 265 (+2); средства ПВО - 136 (+0); самолетов - 234 (+1); вертолетов - 197 (+1); беспилотников оперативно-тактического уровня - 793 (+1); крылатые ракеты - 190 (+0); корабли / катера - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7); специальной техники - 93 (+0).
18.08.2022 11:26 Ответить
- Врут везде и всегда. Не соврал, день пропал. А.С. Пушкин
18.08.2022 11:26 Ответить
⚡️🇺🇦 Тамара Горіха Зерня
Іще один момент з інтерв'ю Зеленського. На питання, чи він особисто вірив у можливість вторгнення, той відповів: та хто б міг у таке повірити? Що вони катуватимуть людей? Ніхто не вірив, що все буде так. Ніхто цього не знав. Цитата англійською: "Look, how can you believe this? That they will torture people and that this is their goal? No one believed it would be like this. And no one knew it." Хто міг знати?!! Хто міг повірити, що вони катуватимуть і гвалтуватимуть?

Ми могли! Всі ми, для кого війна почалася у чотирнадцятому, хто мінімально цікавився новинами з окупованих територій, хто мав бажання хоч раз поговорити з біженцями.
Ах ти ж... Глянь в очі дружині Рибака або мамі Стьопочки Чубенка, і посмій їм сказати, що ти не знав!! Далі вже моя думка, яку я нікому не нав'язую, але яка для мене багато пояснює. Країну готували до капітуляції, колонізації, але Вові при цьому сказали, що все буде тихо-мирно, ніхто не постраждає. Ну стрельнуть десь пару разів, ну прапори поміняють - та какая разніца на ті прапори. Та і черговий сезон «Скотів» скоро знімати з Шиферами…
18.08.2022 11:27 Ответить
Більш того, в нас така вся історія, а не лише з 2014 року! Але ватні тупі жадібні зелені виродки її знати не хотіли!!! Лише 1 приклад - катівня у Львові ! Всі були у Львові!!!! Але знати історії не хотіли!!!! 'А какая разніца то ж било давно!'
18.08.2022 11:34 Ответить
ты что типа оправдываешь кацапов ?
18.08.2022 11:58 Ответить
18.08.2022 11:30 Ответить
Схоже нашій "владі", а преЗЕрвавтиву особливо, просто П О Х У Ю те що кацапів не можуть відтіснити від Харкова. Київ звільнили і зашибісь.
18.08.2022 11:35 Ответить
конченные ****** как и *********** первый.......................
18.08.2022 11:47 Ответить
Кацапы конченые мрази.
18.08.2022 12:25 Ответить
Падлюки! Куди влучили - там і штаб!
18.08.2022 13:23 Ответить
Наша проблема в тому що ми це лайно не наказуємо.Особливо пропагандистів яких прилюдно потрібно наказати .
18.08.2022 19:28 Ответить
До речі де рішення що Росія країна терорист і спонсор тероризму також в розшук всіх пропагандистів як посібників терористів .6 місяць війни !!!
18.08.2022 19:29 Ответить
 
 