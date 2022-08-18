Минобороны РФ об обстреле Харькова: Заявили об ударе по "пункту размещения наемников" и "уничтожении 90 боевиков"

В Министерстве обороны России прокомментировали обстрелы Харькова, в результате которых погибли 11 гражданских лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования поразили пункт размещения наемников в Харькове, уничтожены более 90 боевиков", - отметили в Минобороны страны-оккупанта.

Напомним, 17 августа российские оккупанты наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом российских террористов снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми. В результате обстрелов погибли 11 человек, ранения получили 37 человек.

