Эрдоган пригласит Зеленского на переговоры с Путиным. Россия вроде бы готова, - CNN Turk

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во Львове обсудит с президентом Владимиром Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает турецкий канал CNN Turk.

Издание сообщило, что якобы накануне саммита Зеленского, Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове "наблюдается, что Россия готова смягчать свою жесткую позицию" по вопросу прямых переговоров главы Кремля и украинского президента.

Журналисты заявили со ссылкой на неназванные источники в РФ о том, что Путин якобы намекнул на переговорах с Эрдоганом 5 августа, что может встретиться с Зеленским.

"Теперь, чтобы остановить войну, российская сторона заявила: "Во-первых, лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь", - отметили на канале.

Напомним, сегодня во Львове пройдут трехсторонние переговоры между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Таипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешом.