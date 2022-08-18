Эрдоган пригласит Зеленского на переговоры с Путиным. Россия вроде бы готова, - CNN Turk
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во Львове обсудит с президентом Владимиром Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает турецкий канал CNN Turk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
Издание сообщило, что якобы накануне саммита Зеленского, Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове "наблюдается, что Россия готова смягчать свою жесткую позицию" по вопросу прямых переговоров главы Кремля и украинского президента.
Журналисты заявили со ссылкой на неназванные источники в РФ о том, что Путин якобы намекнул на переговорах с Эрдоганом 5 августа, что может встретиться с Зеленским.
"Теперь, чтобы остановить войну, российская сторона заявила: "Во-первых, лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь", - отметили на канале.
Напомним, сегодня во Львове пройдут трехсторонние переговоры между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Таипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешом.
Він перший побіжіть домовлятися з ворогом!
Чувствуете сюр? Одна страна напала на другую. Полгода ведёт захватническую войну, нацеленную на уничтожение государственности и народа, но вы только в ответ по ней не стреляйте.
А то Путин расстроится.
А нам еще с ним бизнес вести. Да и вообще - зачем усугублять? *****.
А мы скажем, что Украина, украинская армия и украинские спецслужбы имеет полное моральное и юридическое право проводить демилитаризацию и денацификацию России в любой её точке. Хоть в Белгороде, хоть в Екатеринбурге, хоть во Владивостоке. И так же проводить любые мероприятия по дестабилизации внутренней обстановки страны-террориста.
На этой войне будет только один победитель. И победу он одержит только на поле боя. Силой. Спустя 6 месяцев этой бойни западным мыслителям пора бы это понять. Пока же для понимания этой простой истины у западных коллег все еще наблюдается ярко выраженный дефицит совести.
А миллиардные репарации кто заплатит?Запад?
Письмо казаков султану.
Слава Україні! Смерть російським окупантам!
А теперь посмотрим шо на переговорах нам споёт наш так званый голобородько… шо то мне стрёмно земляки.
Убираются в наРФию, убирают после себя, извиняются все поголовно на коленях и выплата репараций. Мы готовы на этих условиях проводить переговоры.