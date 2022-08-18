РУС
Эрдоган пригласит Зеленского на переговоры с Путиным. Россия вроде бы готова, - CNN Turk

зеленський,ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во Львове обсудит с президентом Владимиром Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает турецкий канал CNN Turk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Издание сообщило, что якобы накануне саммита Зеленского, Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове "наблюдается, что Россия готова смягчать свою жесткую позицию" по вопросу прямых переговоров главы Кремля и украинского президента.

Журналисты заявили со ссылкой на неназванные источники в РФ о том, что Путин якобы намекнул на переговорах с Эрдоганом 5 августа, что может встретиться с Зеленским.

"Теперь, чтобы остановить войну, российская сторона заявила: "Во-первых, лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь", - отметили на канале.

Читайте: Гутерриш в Украине будет обсуждать экспорт зерна, ситуацию на ЗАЭС и трагедию в Оленовке

Напомним, сегодня во Львове пройдут трехсторонние переговоры между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Таипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Зеленский Владимир (21990) путин владимир (32217) Эрдоган Реджеп Тайип (949) Гутерриш Антониу (357) переговоры с Россией (1327)
+85
Джонсона у Киів! Терміново!
показать весь комментарий
18.08.2022 11:55 Ответить
+59
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ . Полный разгром раши и ВЫПЛАТА РАШЕЙ 1 триллион репараций
показать весь комментарий
18.08.2022 12:00 Ответить
+54
Які нах перемовини? Росія забралася з України?
показать весь комментарий
18.08.2022 11:57 Ответить
ПАМЯТАЮ ЯК ВСЯ ЦЯ Х*РОТЄЛЬ ЗІ ЗДАЧЕЮ УКРАЇНИ ПОЧИНАЛАСЯ
показать весь комментарий
18.08.2022 15:24 Ответить
Схоже Франція й Німеччина небажають мати справ з війсковим злочинцем ****** , то ***** купив Ердогана!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 15:50 Ответить
Під час війни з декларовано проукраїнських ресурсів лише цей дозволяє собі коментарі відносно Президента на кшталт "зелене 4мо", і т.д. І це відверто не випадкові коменти, а політика сайту. У вас що інший Президент вже є? Сивочолий та дуже патріотичний? Розумію, що це нічого не змінює, однак, з цього часу припиняю читання коментарів на цьому сайті... Українці такі українці, де 2 українця там 3 гетьмана, де 3 - партизанський загін із зрадником....
показать весь комментарий
18.08.2022 15:40 Ответить
Правильно робиш, не зрозуміло як ти взагалі натрапив на цей сайт. Іди собі вітром гонимий сонцем палимий, шукай собі господаря і не вертайся краще зі своїм смородом!
показать весь комментарий
18.08.2022 16:05 Ответить
А все просто! Зеленський зі своїми "слугами" зробив все для максимального пограбування пересічних громадян, знищення економіки і ослаблення ВСУ. І навіть під час війни не схаменувся і продовжує працювати над власним збагаченням, та ще й нахабно зазіхає на другий строк 👎 Але він трошки забув, що один Зеленський - це ще не вся Україна, а повага народу не виникає автоматично, її потрібно заслуговувати достойною поведінкою та відданістю Україні(а не власній кишені).
показать весь комментарий
18.08.2022 16:23 Ответить
Ти знаєш, Гено, політичні процеси, часом, виносять на самий верх таке гівно. Згадай - Муссоліні, Гітлер, Путін, Лукашенко. Усі вони, відпочатку, прийшли до влади в результаті демократичних виборів. Так що тепер, казати на гівно - повидло? Можеш його жерти хоч ополоником, а я не буду.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:36 Ответить
Поїде здавати Україну.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:41 Ответить
Рано!
показать весь комментарий
18.08.2022 15:45 Ответить
ЯКІ ПЕРЕМОВИНИ З ВІЙСКОВИМ ЗЛОЧИНЦЕМ МОЖУТЬ БУТИ?!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 15:48 Ответить
Могут. но для начала пусть выведет войска с Запорожской АЭС. Без этого посылать нах.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:46 Ответить
Як взнати зрадника?
Він перший побіжіть домовлятися з ворогом!
показать весь комментарий
18.08.2022 15:49 Ответить
Ммм дяяяя немає у дурненького няньки... Колись, Борис з Британії з цим непогано справлявся, але мабудь зрозумів, що хлопчик - безнадійний ідіот....
показать весь комментарий
18.08.2022 16:00 Ответить
Ніяких перемовин до повної поразки і розвалення рашки на частини
показать весь комментарий
18.08.2022 16:01 Ответить
то приїдь з Польщі та забезпеч поразку, чучело
показать весь комментарий
18.08.2022 18:39 Ответить
Этот чертила из тех,которые под новостью об обстрелах запорожской АЭС,пишут та хай взрывают,при этом само сидит за бугром
показать весь комментарий
18.08.2022 18:49 Ответить
Муссолини пригласил Сталина на переговоры к Гитлеру. Германия вроде готова.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:02 Ответить
у 41-42 рр. Сталін пішов би на переговори з Гітлером, якби той запропонував. Відразу після початку війни СРСР через посла Болгарії намагався запропонувати здачу територій (Прибалтики та України) в обмін на припинення війни. Але Німеччині потрібно було більше.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:28 Ответить
Вася, навіть не намагайся Бо ти повний дуб в історії того періода.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:31 Ответить
Збулася мрія ідіота він так довго бажав подивитися в очі путлера Аж тут Ердоган запрошує Капець
показать весь комментарий
18.08.2022 16:27 Ответить
Вот увидите, результатами этих "переговоров" будет пшик в лучшем случае или раскромсают нашу Украину на части.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:28 Ответить
Нехай Ердоган веде перемовини з Робітничою партією Курдистану.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:28 Ответить
Ночью обстреляли Харьков. Естественно, целились в гражданскую инфраструктуру. 9 человек убили. Стреляли из Белгорода. В это же самое время Запад даёт Украине по чуть-чуть дальнобойное вооружение под обещания, что Украина не будет наносить удары по территории России.

Чувствуете сюр? Одна страна напала на другую. Полгода ведёт захватническую войну, нацеленную на уничтожение государственности и народа, но вы только в ответ по ней не стреляйте.

А то Путин расстроится.

А нам еще с ним бизнес вести. Да и вообще - зачем усугублять? *****.

А мы скажем, что Украина, украинская армия и украинские спецслужбы имеет полное моральное и юридическое право проводить демилитаризацию и денацификацию России в любой её точке. Хоть в Белгороде, хоть в Екатеринбурге, хоть во Владивостоке. И так же проводить любые мероприятия по дестабилизации внутренней обстановки страны-террориста.

На этой войне будет только один победитель. И победу он одержит только на поле боя. Силой. Спустя 6 месяцев этой бойни западным мыслителям пора бы это понять. Пока же для понимания этой простой истины у западных коллег все еще наблюдается ярко выраженный дефицит совести.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:35 Ответить
алекс ---++++++++++++++++
показать весь комментарий
18.08.2022 16:58 Ответить
Кстати, если ввести войска ВСУ на территорию РФ, они все равно не применят ЯО, поскольку тогда и они сами пи..ой накроются.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:44 Ответить
Единственное решение чтобы все устроились это отдать Крым Украине и забрать России полностью Донбас и снять все санкции с РФ тогда Фуйло согласится иначе нет смысла в переговорах
показать весь комментарий
18.08.2022 16:52 Ответить
*****...Просто перестать стрелять?(с)
А миллиардные репарации кто заплатит?Запад?
показать весь комментарий
18.08.2022 17:07 Ответить
Иначе Оркам придет ****** уже вмешалась третья сила которая бомбит склады и это не ЗСУ ,,,😉это черные сигаровидные объекты которые бомбили Талибов в Сирии ,наберите в Гугле НЛО бомбит Талибов у вас отпадут любые сомнения , и ***** тоже а курсе про третью силу не сумлевайтесь
показать весь комментарий
18.08.2022 16:57 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 17:09 Ответить
Визначитти дорожню карту? Так напрямок один - нахер з України!
показать весь комментарий
18.08.2022 17:28 Ответить
Вообще то есть столица Киев, куда к президенту едут другие главы государств. Это почему эрдоган не едет в Киев? Или для дуета эрдоган- путин львов назначен центром того, что останется в их мечтах от Украины?
показать весь комментарий
18.08.2022 17:31 Ответить
Эрдоган, х..й вiрменскiй...
Письмо казаков султану.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:41 Ответить
росія має піти з України за межі наших кордонів станом на 1991 рік. Плюс - сплатити компенсацію за подіяне. Тільки такі умови. А по-інакшому - "аж бігом..."
Слава Україні! Смерть російським окупантам!
показать весь комментарий
18.08.2022 17:56 Ответить
Рашка катится на *** за границы 1991 года, платит репарации и восстанавливает разрушенное. В качестве компенсации - выравниваем границу аж до Ростова, все преступники во главе с зэком едут на суд в Киев. Газ и нефть из рашки для Украины 10 лет бесплатно. Никаких дипотношений, визовый режим. Это были мои мечты. Слава Украине!!!
А теперь посмотрим шо на переговорах нам споёт наш так званый голобородько… шо то мне стрёмно земляки.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:07 Ответить
---Achtung---Achtung !!! ПИЛЬНУЙМО ! У нашого ЗЕ-- миротворця знову подарунок--долі: шанс ощасливити всіх нас. здаючи Україну хоч НЕ вцілому. так-по-шматочках... А головне відзняти .на перспективу виборів. --- історичний відосік " миротворець року ! "
показать весь комментарий
18.08.2022 18:43 Ответить
починається.... ппц
показать весь комментарий
18.08.2022 19:14 Ответить
Нелоха розводять на лоха!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:24 Ответить
так як це розумити народу --- казав зельц що минських помилок бильше не буде . давайте подивимось що буде . дай бог розуму нашому ЗЕЛЬЦУ -- у ПОРОХА розуму хватало пять рокив без такои допомоги ЗАХОДУ . але зельцу треба виддати належне дисталось сповнАа и украинцям теж вид ***** . такого ЖАХУ ЕВРОПА не бачила писля 1945 РОКУ .СВИТ ШОКОВАНИЙ СМЕРТЯМИ НАШИХ МИРНИХ ЛЮДЕЙ ТА РУЙНУВАННЯМИ ЯКИ ***** ВЧИНИВ В УКРАИНИ
показать весь комментарий
18.08.2022 19:54 Ответить
Ну вот как не ждали. Начался договорняк. Куйлу надо перегруппировать и вооружить войско.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:05 Ответить
Якщо поїдеш в Стамбул на перемовини, можеш не повертатись!
показать весь комментарий
18.08.2022 20:17 Ответить
Никакх переговоров с рашистскими тварями! Пока всех их здесь не убьем, они нам не только Крым, но и Кубань теперь должны + USD 5 трлн. репараций.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:42 Ответить
З ****** можна зустрітись ... Щоб послати до руского корабля і в#бати по пиці. З гвалтівниками-терористами і вбивцями ніхто перемовин не веде, а з кацапами тим більше.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:50 Ответить
бесконечные контактные групы Минские, формула Штаны-Маера это проехали результат очевиден новая серия Анкара...сценарий прежний ***** берет таймаут ждет зимы башляет ЕС подтягивает тыла и снова начинает свою операцию но приэтом ему все прощают...
показать весь комментарий
18.08.2022 20:55 Ответить
Россия знает наши условия. Если они готовы, то какие проблемы?
Убираются в наРФию, убирают после себя, извиняются все поголовно на коленях и выплата репараций. Мы готовы на этих условиях проводить переговоры.
показать весь комментарий
19.08.2022 15:39 Ответить
