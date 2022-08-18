РУС
Россия тянет к границе с Украиной эшелон с ракетами из Улан-Удэ, - Стратком ВСУ

ракети

В начале августа из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами в составе 28 вагонов. Он везет в границы Украины ракеты для ЗРК С-300. Ожидается, что эшелон прибудет к границе в 20-х числах.

Об этом сообщает Стратком ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в начале августа из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами: он состоит из 28 вагонов и везет 32 ракеты в зенитные ракетные комплексы С-300. В Страткоме ожидают, что он прибудет к границам Украины в 20 числах месяца.

Также сообщается, что к середине августа из арсенала комплексного хранения боеприпасов в Котово было изъято более 120 контейнеров с ракетами С-300.

Кроме того, в Страткоме сообщают, что 440 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) в ЗРК С-300 хранились в районе Джанкоя в Крыму. Пока сложно сказать, были ли они уничтожены полностью после недавних взрывов. Еще более 60 ТПК к С-300 есть на аэродроме Зябровка в Беларуси.

"Угроза массированного обстрела территории Украины, как минимум, ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа", - добавили в Страткоме.

Это все, что надо знать о потенциальных переговорах с россией. Дорожная карта будет проста - вы там пока погуляйте, пока мы эшелоны подтянем.
Це переговорна група їде?
ну от...тепер видно що саме так росія готовиться до перемовин...
(а не так, як намагається переконати Ердоган самозакоханого нарциса-боневтіка)
ну...курите на здоровье. дайошь бавовну
Пора 300 км ракетки Хаймерс запускать.
Не парся, они уже напряглись как член молодого льва и ждут. Я скажу больше, дядя Сэм придумал какие-то новые ракеты для систем Хаймерс. А сейчас угадай где их будут испытывать в боевых условиях? А шо там слышно за крымский хлопок, не знаешь? Чем это жахнули?....
Похоже на то, что цивилизация меняет риторику общения с террористом №1. Как учит нас Святое письмо-Каждому будет отмеряно его-же линейкой. То есть говорим одно, а делаем другое.
вже уявляю як гарно воно буде літати разом з вагонами
Віримо в ЗСУ
Віримо в Бога та ЗСУ
Богу похер на вас.
З твого висеру видно, що на тебе так точно
А те що ти мізками обділена - це за що кара?
у вас взагалі не має власних,за вас думає чорт звідси ваша злість і дурість. підгоріло від одного нагадування про Бога
Правду вчені кажуть, що віруючі мають слабкий інтелект)))
Доказывать верующим о древнееврейских сказках о их прекрасном боге, тоже самое что любителям уйла о вяличии их вождя)))))
Богу начхати на вас: це доказують ваші втрати, що втричі перевищують Афганістан!
Власне, вам і самім похжєр: дохнете як таргани і всім начхати.
Ознака дебіла - у всіх бачити кацапів.
361 дитина загинула, 714 поранено, вірте далі.
Це кара за тупість стада у 19 році. А зебіли думали так минеться?
Який класний у вас бог, що карає вбивством дітей. Респект.
Бог допомагає відправляти в пекло покидьків які вбивають українських дітей.
ти ще напиши що Бог дороги будував замість того щоб рити окопи
Допомагає західна зброя, ідіот))
От твоих богов и всяческих религий погибло сколько людей за всю историю человечества...что тебе лучше помолчать((((
Китайцы вперёд двери открыты.
Когда Зябровка будет уничтожена? Что там говорил Данилов о политической воле зеленых соплей?
Що вся iхня "воля" на памперсi засохла...
Ердоган не в курсі про ешелони,інакше мір не предлагав би
Султан хороший - паши плохие.
И что? Низ-з-зя по рашкиной территории западным оружием стрелять, надеюсь найдется пара Украинских ракет для этих целей.
От би добре було пустити його під укіс. Хай би ракети над Рашестаном політали...
Новость?
Эшелоны с техникой и боеприпасами идут в Украину ЕЖЕДНЕВНО. Пик возможностей Мордора - вторая половина 2023 г. После чего эшелонов будет все меньше и меньше.
Дык гляди, кабы нас к тому времени не стало не меньше, а совсем
вас кацапов скоро вообще не будет - будут болота с жабами
А Біба поїхав зі старим чмонею та східним торгашем перемовини вести ... нехай турки з курдами домовляться а ООН викене країни-терористи з членів, тоді буде про що розмовляти
це так готуються до «переговорів»?

про які ердоган меле
тлеет окурок в этом эшелоне ожидается красивый атракцион...
А по ешелону можно хлопнуть ?
нужно
Взагалі, це дуже гарна новина: важливе свідчення того, що кацапи якщо і мають зараз виробництво ракет до системи с-300, воно вже не покриває витрат.
І також, це показує, що кацапи втратили дуже великий запас цих ракет, та пускових установок.
Столица Бурятии Баран-Удэ самая нищая на рабZee и занимает последнее место по финансированию всякого разного бизнеса...и т.д.
Ну так ***ните по нему пока они не разгрузились. Или ето вброс для попытки нас запугать на фоне приезда Ердогана с предложением начать с росийскими нацистами переговоры?
Треба спрацювати на випередження.
Досвід знищення вже є.
Гимарсы с дальностью поражения 500 км.,уже в Украине ...нужно лишь точное их нахождение при помощи спутников Илана Маска нужных логистических объектов крыс путлера это сделать не трудно...
Зуб даёшь... Зеленского, можна и дерьмака, что такие ракетачги ужо есть у нас 🤔
У нас тоже есть ракеты С-300. Почему мы не ****шим по рашистам и бульбашам?
Патамушта асфальт ісчо нє успєлі пралажіть пааабліже к бульбашіі
Ракеты с-300 - зенитные. Для обстрела наземных целе й нужны модифицированные.
Ждем новый видосик от Зеленского, с рекомендациями всем соблюдать спокойствие и мариновать шашлыки на 24 августа
Но не забыть при этом штаны одеть ширинкой назад 😝😝😝😝😜🤪
23 августа 1939 года на мацковию прилетел фон Риббентроп для заключения союза нацистской братской Германии и краснопузого быдла Сралина...два нациста делили Европу...
Жахнуть бы по мавзолейным крысам путлера парой ракет Гимарс...
Мячты, мячты... где ваша сладость, хотя мечты имеют свойство сбываться🤔🧐😁 Дай Бог твои слова да Марсу в ухи 😝😝😝😝😜🤪
Було б класно влаштувати тому ешелону "бавовну".
Готуємо каравай такий кілограм на 10, бажано і більше... з тротилу 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
Фейерверк с бавовной в Крыму будет продолжен...айродромов путлера в Крыму аж пять...а Крымский мост то таке...на Закуску генерал Залужный оставил...
А серед цiх коментаторiв е люди? Чи тiки .....???
зелеботы не люди а тупые гусеницы
Захерачить эшелон!!!!!
Пора формулировать стратегию победы. Один из вариантов -окончательное решение русскаго вопроса - это уничтожение раши, как государства, и создание московии в рамках 2-3х областей. Для этого есть все средства, такие как опыт создания ракетных носителей и запасы для них на ЧАЭС и др. Пора понять - или мы, или они.
це аргумент кацапів на переговори .
фєкальній поровоз с фаленками
и опять зебилы спокойно наблюдают как идет подготовка к нападению и ниче не делают
***** моему Харькову
Слишком подозрительно всем известно-а не подстава это?
Ага! Ось ердоган і хоче, щоб зеленський швиденько підписав все, про що мріє *****.
І значіт єсть работа для хаймарса!
