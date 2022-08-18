Россия тянет к границе с Украиной эшелон с ракетами из Улан-Удэ, - Стратком ВСУ
В начале августа из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами в составе 28 вагонов. Он везет в границы Украины ракеты для ЗРК С-300. Ожидается, что эшелон прибудет к границе в 20-х числах.
Об этом сообщает Стратком ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в начале августа из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами: он состоит из 28 вагонов и везет 32 ракеты в зенитные ракетные комплексы С-300. В Страткоме ожидают, что он прибудет к границам Украины в 20 числах месяца.
Также сообщается, что к середине августа из арсенала комплексного хранения боеприпасов в Котово было изъято более 120 контейнеров с ракетами С-300.
Кроме того, в Страткоме сообщают, что 440 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) в ЗРК С-300 хранились в районе Джанкоя в Крыму. Пока сложно сказать, были ли они уничтожены полностью после недавних взрывов. Еще более 60 ТПК к С-300 есть на аэродроме Зябровка в Беларуси.
"Угроза массированного обстрела территории Украины, как минимум, ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа", - добавили в Страткоме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(а не так, як намагається переконати Ердоган самозакоханого нарциса-боневтіка)
Власне, вам і самім похжєр: дохнете як таргани і всім начхати.
ти ще напиши що Бог дороги будував замість того щоб рити окопи
Эшелоны с техникой и боеприпасами идут в Украину ЕЖЕДНЕВНО. Пик возможностей Мордора - вторая половина 2023 г. После чего эшелонов будет все меньше и меньше.
про які ердоган меле
І також, це показує, що кацапи втратили дуже великий запас цих ракет, та пускових установок.
Досвід знищення вже є.
Жахнуть бы по мавзолейным крысам путлера парой ракет Гимарс...