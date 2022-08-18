Россия тянет к границе с Украиной эшелон с ракетами из Улан-Удэ, - Стратком ВСУ

В начале августа из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами в составе 28 вагонов. Он везет в границы Украины ракеты для ЗРК С-300. Ожидается, что эшелон прибудет к границе в 20-х числах.

Об этом сообщает Стратком ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в начале августа из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами: он состоит из 28 вагонов и везет 32 ракеты в зенитные ракетные комплексы С-300. В Страткоме ожидают, что он прибудет к границам Украины в 20 числах месяца.

Также сообщается, что к середине августа из арсенала комплексного хранения боеприпасов в Котово было изъято более 120 контейнеров с ракетами С-300.

Кроме того, в Страткоме сообщают, что 440 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) в ЗРК С-300 хранились в районе Джанкоя в Крыму. Пока сложно сказать, были ли они уничтожены полностью после недавних взрывов. Еще более 60 ТПК к С-300 есть на аэродроме Зябровка в Беларуси.

Смотрите: РосСМИ о взрывах в Крыму и России: "ночной инцидент", "громкие хлопки", "техника не повреждена", "ничего не указывает на обстрел". ВИДЕО

"Угроза массированного обстрела территории Украины, как минимум, ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа", - добавили в Страткоме.