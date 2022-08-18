Оккупант Дремов об ударе по Харькову: Истребление мирных людей поможет нам выиграть войну

Российский оккупант Анатолий Дремов признает, что ударом по Харькову его страна уничтожила мирных людей и оправдывает это убийство.

Об этом Дремов пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Удар россиян по Харькову он назвал "вынужденной мерой".

"Эта война уже всех истощила. Вместо двух недель эта война затянулась на полгода. Пора переходить к радикальным действиям. Истребление мирных людей может повлиять на Киев, и это поможет нам выиграть войну. К сожалению, иначе нам не победить", - пишет оккупант.

Дремов уже не в первый раз оправдывает военные преступления россиян. Да, он снимал и публиковал ролики о том, как оккупанты хозяйничают в домах украинцев и мародерят имущество. После удара РФ по Виннице он написал: "Если мы не будем бомбить роддома, школы, простые дома, нам не выиграть этой войны".