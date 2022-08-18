РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5343 посетителя онлайн
Новости Война
21 810 88

Оккупант Дремов об ударе по Харькову: Истребление мирных людей поможет нам выиграть войну

дрьомов

Российский оккупант Анатолий Дремов признает, что ударом по Харькову его страна уничтожила мирных людей и оправдывает это убийство.

Об этом Дремов пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Удар россиян по Харькову он назвал "вынужденной мерой".

"Эта война уже всех истощила. Вместо двух недель эта война затянулась на полгода. Пора переходить к радикальным действиям. Истребление мирных людей может повлиять на Киев, и это поможет нам выиграть войну. К сожалению, иначе нам не победить", - пишет оккупант.

Смотрите: Ракетный удар РФ по общежитию в Харькове: погибли 3 человека, среди них мальчик 2009 г.р., - ГСЧС. ФОТО

Оккупант Дремов об ударе по Харькову: Истребление мирных людей поможет нам выиграть войну 01

Дремов уже не в первый раз оправдывает военные преступления россиян. Да, он снимал и публиковал ролики о том, как оккупанты хозяйничают в домах украинцев и мародерят имущество. После удара РФ по Виннице он написал: "Если мы не будем бомбить роддома, школы, простые дома, нам не выиграть этой войны".

армия РФ (20620) Харьков (7747)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Боже якаж це мразь

таких як він треба знищувати зразу без суду і слідства
показать весь комментарий
18.08.2022 12:43 Ответить
+37
показать весь комментарий
18.08.2022 12:50 Ответить
+33
Вони майже всі так думають. І лише цей один покидьок оприлюднив спільну думку переважної більшості росіян.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да, но есть Донецк, Луганск...
показать весь комментарий
18.08.2022 12:42 Ответить
Есть москва, питер и т.д. И никто и ничто теперь не сдерживает наших людей от актов возмездия.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:48 Ответить
Донецк, Луганск и севастополь - это украина. А вот Москву и Петербург достать бы...
показать весь комментарий
18.08.2022 12:52 Ответить
... и Севастополь - это Украина.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:53 Ответить
Ну, цивільних чіпати не треба. А військові об'єкти у Росії треба винищувати!
показать весь комментарий
18.08.2022 12:56 Ответить
Каких гражданских? Которые призывают уничтожать нас и наших детей?
показать весь комментарий
18.08.2022 13:12 Ответить
Око за око! Иначе россияки обнаглеют от вседозволенности и безнаказанности..
показать весь комментарий
18.08.2022 14:47 Ответить
по чому попали, то і військовий об'єкт, хто загинув той терорист, на кацапії інших немає.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:57 Ответить
Боже якаж це мразь

таких як він треба знищувати зразу без суду і слідства
показать весь комментарий
18.08.2022 12:43 Ответить
Кацапи усі такі. Без винятків.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:46 Ответить
«Не народ, а адский урод». - В.Розанов - русский философ,
показать весь комментарий
18.08.2022 12:44 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 12:50 Ответить
Ще й вбивства свої виправдовувати Богом намогаються ублюдки прокляті.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:45 Ответить
Действительно пора, за вас и ваши семьи, а как вы хотели?
показать весь комментарий
18.08.2022 12:45 Ответить
Кацапські мерзенні вбивці-ваш бог сатана і цю війну вам ніколи не виграти...
показать весь комментарий
18.08.2022 12:46 Ответить
Вони майже всі так думають. І лише цей один покидьок оприлюднив спільну думку переважної більшості росіян.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:46 Ответить
Напрасно він так світиться.
Вже вкоротив собі віку років на 50.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:46 Ответить
Схоже родич пашки-локатора, але той вже давно на концерті кобзона
показать весь комментарий
18.08.2022 12:47 Ответить
Ні, Кобзону зараз чорти глибоке горло роблять, лікують, він голос за пів року війни зірвав на цілодобових концертах. Дохлу кацапню зараз зустрічає Михайло Задротов (Задорнов) майстер розмовного жанру, ну той що зараз легше повітря, і глибше землі.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:20 Ответить
Нам тоже нужно уничтожать рашистов на рашистской территории чтобы повлиять на Москву. Ну если на Москву не повлияем я не сильно расстроюсь.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:48 Ответить
що це воно за таке? Який щабель рангу в орках посідає?
показать весь комментарий
18.08.2022 12:48 Ответить
Там 99% таких. Нация моральных уродов. Коллективное *****.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:52 Ответить
Хлопці, заваліть цю тварину!
показать весь комментарий
18.08.2022 12:48 Ответить
"С намі Бог»… десь я вже це чув і бачив…А! «Gott mit uns" шолє!? Знову кацапня щось скиздила в когось.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:48 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 12:56 Ответить
У суді в Гаазі буде дуже тісно.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:48 Ответить
Гаага не для "дрьомових".
На суді в Гаазі сидітиме Конашенков, бо він сказав уранці, що у Харкові розбомбили "базу найманців". А Дрьомов рубає неприкриту правду - "Вбиваємо цивільних, тому що іншого шляху закінчити війну, окрім тотального терору, вже не бачимо". Дрьомова чекає проста петля, без жодного суду.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:00 Ответить
Дрёмов уже давно здох под Киевом, страницу ведет какой- то другой мудак от его имени.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:01 Ответить
Откуда такие сведения?
показать весь комментарий
18.08.2022 22:27 Ответить
коли Зе-чмо підпишить проголосовану ВР заборону на ввезення в Україну російських книжок - хто знає?

Вже скоро 2 місяці як проголосували
показать весь комментарий
18.08.2022 12:49 Ответить
Нужно опубликовать адрес где живет семья етого выродыша. Чтобы так же с помощью его семьи и канцелярского ножа повлиять на мнение етой твари.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:49 Ответить
Когда он в слезах и соплях будет лазить по развалинам своего дома пусть не забудет это повторить.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:50 Ответить
"Чтобы выиграть эту войну нам надо убивать мирных людей. С нами бох" - рпцэшников надо вырезать точно так же, как и прочую кацапскую лядву.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:50 Ответить
Бажаю рашиським варварам смерті ,а росії розвалитись ,це варварське терористичне утворення не має права на існуваня в ********* світі.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:52 Ответить
Це "логіка" всіх воєн. Так Британія у 2 Світову воювала з Рейхом. Маючи на увазі, що тил - це підживлення армії. Так воювали Штати з Японією. Україні, щоб виграти у війні, не залишається вибору. Дійде зрештою до бомбардувань московського прикордоння. Тільки б Захід не толераствував.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:53 Ответить
Зараз усе ж по-іншому...
показать весь комментарий
18.08.2022 12:58 Ответить
Так у них така тактика. Звільнити Україну від українців.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:53 Ответить
*стратегія
показать весь комментарий
18.08.2022 12:55 Ответить
А х@йця смоктанути ця істота не хоче?? В пеклі у чортів!
показать весь комментарий
18.08.2022 12:54 Ответить
Бог точно не з вами,мразі і ублюдкі.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:55 Ответить
прошу пардону, но кто этот "авторитетный" рузький, что его мнение цитирует ЦЕНЗОР!?
показать весь комментарий
18.08.2022 12:56 Ответить
Дійде і до вас черга.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:56 Ответить
Главное продолжайте брать в плен русню, лечите их в больничках, сосите им ***** на ночь, колыбельную спойте, прочитайте им их права по международным конвенциям, допросики ведите давайте родственникам позвонить. Фу ***** ******
показать весь комментарий
18.08.2022 12:57 Ответить
Розкажи це родичам азовців , яких зеблани здали на смерть в тортурах.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:59 Ответить
Йух ти вгадав мерзота, чим більше ви вбиваєте нас - тим більше ми вас ненавидимо, тим більше вас і ваших сімей сдохне не тільки в Україні але й у вашому козлостана та й у всьому світі, де б ви не ховалися.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:58 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 12:59 Ответить
Чему удивляться, представительница самых кошерных. Умеет работать только языком. Кому война, а кому новая машина...
показать весь комментарий
18.08.2022 13:19 Ответить
К.рва, більше слів нема, повторює пропоганду пукіна - як і всі зелені.

Пам'ятаєте, десь за тиждень чи раніше до 24 зЕ давав інтерв'ю якомусь виданню на Заході де говорив приблизно таке - Так, він не виключає вторгнення і що в Україні є регіони де багато російськомовних громадян і там є підтримка русні - і привів в приклад Харків!!!

Все вони знали (зелені) і все робили (і тепер роблять) свідомо.
Ніякий він не дурень, висновки робіть самі, панове.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:36 Ответить
Визнав себе терористом. Це вже доказ для міжнародного трибуналу якщо ЗСУ не утилізують цього виродка раніше.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:59 Ответить
З тобою не Бог, а чорт, і затягне він тебе у пекло.. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
18.08.2022 13:02 Ответить
Фейк.
Иногда фейки оправданы. Но не стоит отрываться от реальности изображая врагов полными идиотами.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:15 Ответить
Не пи#ди.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:54 Ответить
Очевидно что орки прямо не признаются в уничтожении мирных жителей. Ссылка на настоящий ТГ канал есть в его ВК.
Если хавать все подряд, можно потерять связь с реальностью и стать жертвой собственной пропаганды. Что и случилось с РФ в начале войны.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:49 Ответить
Типичный представитель орды. Большинство парашенцев поддержат его потому, что также думают. С этими уродами нельзя жить как с людьми. Это не люди, отгородиться нужно от них железным забором и занавесом на многие десятилетия...
показать весь комментарий
18.08.2022 13:15 Ответить
Їй бо - здохнеш ти, курва обдристана, від гангрени сраки....
показать весь комментарий
18.08.2022 13:15 Ответить
НА КОНЦЕРТ СОБРАЛСЯ . ЖДУТ УЖЕ. СЛАВА ВСУ!
показать весь комментарий
18.08.2022 13:17 Ответить
Кацапи в черговий раз показали , які ж вони мерзотники бидляцькі і вбивці !
Століттями вони намагалися знищити нашу націю , так як у них немає нації, а є дика орда неземних потвор , які звикли існувати за наш рахунок !!

всі здохнете на нашій землі і на цей раз це вже точно 100%
показать весь комментарий
18.08.2022 13:24 Ответить
Какой-то смертник этот дрёмов
показать весь комментарий
18.08.2022 13:24 Ответить
как бы ни старалось оно пафосно и кровожадно выблевать свои бредни, одно единственное оно не учло...что ведь бумеранг может прилететь и по русне... так что не богохульствуй тварь!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 13:28 Ответить
Тем не менее число взорванных складов и баз в Донецке резко упало после обстрела ракетами из Бульбостана 1.5 месяца назад. При этом, очевидно, тот мощный залп и затем еще поменьше - это было все, что у них есть, следующая возможность в лучшем случае через 2 недели. И они якобы за отказ от дешевых и выгодных обстрелов артой выторговывали отсутствие ракетных обстрелов по Киеву. То есть это сработало. Они сделали чистый террор, затем продали блеф (будущие обстрелы, когда стрелять мало чем есть, слишком много брака в ракетах, многое в Сирии слито или взорвалось там же и неучтено это в документах, то есть ракеты только на бумаге) и получили выгодны. Сейчас тоже самое. Только ракет у них побольше для такого террора, но все равно их мало на дистанции всей войны. Сейчас они требуют прекратить атаковать Крым в ответ на прекращение террора в Харькове. Это ужасное и невыгодное соглашение. Они так и так отстреляют все до одной ракеты. Зато выторгуют себе очень важное для них соглашение, так как Крым для них все по политическим причинам. Надо просто стиснуть зубы, ждать еще под 50 взорванных жилых домов (то есть переселить людей в пустующие квартиры в Киеве и дать им реально много денег на жизнь, а не просто селить в какие-то лагеря без пособий) и воевать без оглядки на ограничения. Только так можно победить.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:32 Ответить
Это полезный для нас идиот.Чем больше будет таких публичных высеров, тем больше на рашку навешают санкций и дадут оружия для уничтожения русошвайнов.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:32 Ответить
его бы в плен взять, для дальнейшей дачи показаний
показать весь комментарий
18.08.2022 13:54 Ответить
Вони на початку квітня опублікували https://web.archive.org/web/20220403212023/https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html план жорстокого "перевиховання" усіх українців на РІА Новості . Потім цю занадто відверту статтю видалили, та рукописи в мережі не горять.

... "Украинизм - искусственная антирусская конструкция, не имеющая собственного цивилизационного содержания, подчиненный элемент чужой и чуждой цивилизации. Дебандеризации будет самой по себе недостаточно для денацификации - бандеровский элемент есть лишь исполнитель и ширма, маскировка для европейского проекта нацистской Украины, поэтому денацификация Украины - это и ее неизбежная деевропеизация.

Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее перевоспитание невозможно. Социальное "болото", активно и пассивно ее поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины"...
показать весь комментарий
18.08.2022 13:32 Ответить
С ними Бог?
Жесть.
Люди мерзкие существа.
Особенно руские.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:36 Ответить
Помимо признания военного преступления тут еще признание что они не могут победить.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:38 Ответить
"Ця війна вже всіх виснажила. Замість двох тижнів ця війна затяглася на півроку. Час переходити до радикальних дій. Винищення мирних людей може вплинути на Київ, і це допоможе нам виграти війну. На жаль, інакше нам не перемогти", - пише окупант. Джерело:
1- виграти цю війну (добре що вже розумієте що це ніяка не спецоперація) - вам нічого не допоможе !
2- якщо , чисто полюдськи, то - просто пожалій мирних людей ...
3- а ще май на увазі , що кожним обстрілом - ви наносити величезні збитки . Враховуючи п.1 - після війни вашій країні прийдеться виплачавати репарації і можливо не одне покоління ...

Просто хочу щоб ти знав :
- твій залп - і у тебе нема телевізора ;
- другий залп - і дитина піде у школу в старому одязі ;
- третій залп - і пристойний могильний батькам - - прогнивший хрестик - ...
- ...
і так багато !
показать весь комментарий
18.08.2022 13:43 Ответить
Это только в голове этих российских сталинистов-сатанистов укладывается в одном сообщении

"Истребление мирных людей поможет повлиять на Киев, и это поможет выиграть нам войну"

и

"С нами Бог"

Российский сатанат должен быть уничтожен.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:46 Ответить
Оккупант дрьомов конечно сдохнет, но подобное мировоззрение остальной кацапни таким и останется. Только аннигиляция этого безумного лапотного стада.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:50 Ответить
фашик российский
показать весь комментарий
18.08.2022 13:52 Ответить
русо-фашисти!
показать весь комментарий
18.08.2022 13:53 Ответить
Щось дуже вже зажився на цьому світі цей кацапський недоносок...
показать весь комментарий
18.08.2022 13:54 Ответить
Що? Вже війна, а не спецоперація? Так це ж дискредитація рашистської армії, як він сміє - під трибунал його!
показать весь комментарий
18.08.2022 13:56 Ответить
А кто тебе сказал, что с вами бог?

Если твой бог сатана, тогда так. Русские самая гадостная нация на свете.
У вас как у народа нет друзей. Для вас все враги. Живете в дерме и этим довольны. У нации нет стремления к лучшему. Жить в дерме ваш удел.
Ну не хочу я и не могу быть с тобой рядом. Ты же весь обосранный и этом доволен. Вроде бы молод еще, а стремление к лучшему не просматривается. Ты же фашист по своей сути. А фашизм осужден трибуналом в Нюрнберге. Наказанием там была виселица. Бог в твоем случае может послать тебе одно - крепкую веревку, чтобы не оборвался. Тебе и всему твоему роду паскудному.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:37 Ответить
Він ще живий? Цей виродок з Санкт-Петербурга з перших днів війни воює і отримує з цього кайф. Він любить свою злочинну справу і вірить у те що каже. І зверніть увагу "Так ми убиваємо мирних жителів України... З нами Бог". У якого бога вірить, до такого й відправиться. Але хотілося б щоб ця погань попала в полон. Цвкаво що він вже в полоні буде казати.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:38 Ответить
вот этот мозгодрон путинский ещё жив?
показать весь комментарий
18.08.2022 14:40 Ответить
І морда не бурятська ...
показать весь комментарий
18.08.2022 15:16 Ответить
НАЩО ТРАНСЛЮВАТИ ХВОРИХ І БОЖЕВІЛЬНИХ - В РОСІЇ БІЛЬЩІСТЬ ТАКИХ ЛЮДЕЙ.
А як по іншому як що вони алкоголіки у пятому і сьомому поколіні, окрім морального
виродження від них нічого чекати
показать весь комментарий
18.08.2022 15:30 Ответить
Подавляюча більшість кацапів - психічно неповноцінні істоти і моральні виродки.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:48 Ответить
****, як чешуться руки дістати цього дрімучого уйобка дрьомова і вирвати йому яйця! А ще краще - насадити на палю і спостерігати, як дохне цей шакал!... Господи, прости мене! Невже я від цієї ***** злітаю з котушок? Хочеться вбити цього покидька, а воно ж людиноподібна істота... Жах!
показать весь комментарий
18.08.2022 15:49 Ответить
Идём убивать мирных людей потому что с нами бох ,рукалицо
показать весь комментарий
18.08.2022 15:51 Ответить
кацапи діляться на три категорії:
1)погані кацапи
2)дуже погані кацапи
3)утилізовані кацапи із першої та другої категорій
показать весь комментарий
18.08.2022 16:30 Ответить
Там дєсь один з рєкламою бігав,поїхав додому у мішку,цєй довго нє затримується,а мабудь вжє і дєсь їде тожє в мішку додому.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:37 Ответить
Шольцу с переводом на немецкий отправьте
показать весь комментарий
18.08.2022 16:55 Ответить
Та ні !!! підарюга, виграємо МИ(УКРАЇНА), а ти імбіцил, хочу щоб попав в полон....щоб помирав довго, боляче.....так і буде сучище
показать весь комментарий
18.08.2022 18:38 Ответить
А нам потрібно в 30 км зоні на кордоні на території рашки все зрівняти с землею. !!! А ми сидимо тільки фіксуємо обстріли.А на кожен обстріл потрібно відповідати кратно ! Це війна а на верху досі граються в дурню.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:22 Ответить
Я думаю потрібно нашим спецслужбам підірвати його родню і потім йому повідомити що нажаль нам цю війну не виграти без цих заходів. Нам потрібно буде хоч не хочеш, а вести війну на території росіі, бо інакше це штучне державне утворення не ліквідувати. У нас нема виходу - перемога або смерть…миру не буде..це вже всі починають розуміти
показать весь комментарий
18.08.2022 22:23 Ответить
 
 