РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5343 посетителя онлайн
Новости Война
2 962 9

Рашисты обстреляли окрестности Запорожья, погибла женщина, 3 человека пострадали, - секретарь горсовета Куртев

обстріл

Российские оккупационные войска ударили по окрестностям Запорожья и попали в один из инфраструктурных объектов города. В результате обстрела погибла женщина.

Об этом в Telegram сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около трех часов ночи, во время воздушной тревоги, враг снова атаковал окрестности одного из районов города. По предварительной информации областной военной администрации, оккупанты применили ракетную систему залпового огня. Также сообщается, что обстрел велся из Васильевского района. Четыре выпущенных ракеты попали в один из инфраструктурных объектов Запорожья. Есть незначительные разрушения", – рассказал он.

Во время обстрелов три человека пострадали, одна женщина погибла.

Смотрите: В Кирилловке на базе оккупантов взрывы, - мэр Мелитополя Федоров. ФОТО

обстрел (29640) Запорожская область (3549)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мокшанські пітараси
показать весь комментарий
18.08.2022 12:50 Ответить
Тільки з Запоріжжя пишуть що не було ніякої повітряної тривоги ні до ні після обстрілу...
показать весь комментарий
18.08.2022 12:54 Ответить
Була.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:58 Ответить
у твоїх фантазіях
показать весь комментарий
18.08.2022 13:01 Ответить
Мабуть ти спав без задніх ніг і не чув.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:46 Ответить
саме так, не було. взагалі, в 95% випадках прильотів ніякої сирени немає. а коли вмикають, то прильотів майже нема
показать весь комментарий
18.08.2022 13:00 Ответить
Была тревога. Примерно в 2.45 начались прилеты, 4 точно.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:12 Ответить
прильоти були а сирени не чув ні до ні після
показать весь комментарий
18.08.2022 13:23 Ответить
отето я не слішал слішал бабкти обсуждали не в соем дворе не того района
показать весь комментарий
18.08.2022 14:03 Ответить
 
 