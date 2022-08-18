Рашисты обстреляли окрестности Запорожья, погибла женщина, 3 человека пострадали, - секретарь горсовета Куртев

Российские оккупационные войска ударили по окрестностям Запорожья и попали в один из инфраструктурных объектов города. В результате обстрела погибла женщина.

Об этом в Telegram сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около трех часов ночи, во время воздушной тревоги, враг снова атаковал окрестности одного из районов города. По предварительной информации областной военной администрации, оккупанты применили ракетную систему залпового огня. Также сообщается, что обстрел велся из Васильевского района. Четыре выпущенных ракеты попали в один из инфраструктурных объектов Запорожья. Есть незначительные разрушения", – рассказал он.

Во время обстрелов три человека пострадали, одна женщина погибла.

Смотрите: В Кирилловке на базе оккупантов взрывы, - мэр Мелитополя Федоров. ФОТО