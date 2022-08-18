Корректировщик ракетных обстрелов Одесской области приговорен к 5 годам лишения свободы
По материалам Службы безопасности Украины к пяти годам лишения свободы приговорен корректировщик ракетных обстрелов Одесщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Управления СБ Украины в Одесской области.
В июне этого года контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман. О результатах обстрелов он докладывал своему "куратору" из российской спецслужбы по закрытым каналам связи.
"Агрессоров интересовало состояние объекта инфраструктуры после ракетных ударов и точность ударов, повреждения и последующее его функционирование. "Рекомендации" предателя давали агрессорам возможность наносить удары с большим ущербом и получать нужный визуальный анализ", - говорится в сообщении.
Приморский районный суд Одессы признал злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины и вынес приговор – 5 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
10 расстрелять остальным перехочется