РУС
Корректировщик ракетных обстрелов Одесской области приговорен к 5 годам лишения свободы

По материалам Службы безопасности Украины к пяти годам лишения свободы приговорен корректировщик ракетных обстрелов Одесщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Управления СБ Украины в Одесской области.

В июне этого года контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман. О результатах обстрелов он докладывал своему "куратору" из российской спецслужбы по закрытым каналам связи.

"Агрессоров интересовало состояние объекта инфраструктуры после ракетных ударов и точность ударов, повреждения и последующее его функционирование. "Рекомендации" предателя давали агрессорам возможность наносить удары с большим ущербом и получать нужный визуальный анализ", - говорится в сообщении.

Приморский районный суд Одессы признал злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины и вынес приговор – 5 лет лишения свободы.

+27
А чи не забагато зраднику ви дали за руйнування міста і вбивство людей????
18.08.2022 12:58 Ответить
+26
оце так покарали так покарали, вбивство людей у нас тепер це "дрібне ***********"
18.08.2022 12:57 Ответить
+24
Ну вот вам и ответ почему у нас никогда не закончатся предатели. Пока у нас террористам убивающих людей дают срок как за коробок конопли или вообще отпускают под залог ничего в етой стране не изменится.
18.08.2022 12:59 Ответить
оце так покарали так покарали, вбивство людей у нас тепер це "дрібне ***********"
18.08.2022 12:57 Ответить
А може йому Героя України? Зе з задоволенням, думаю, вручить.
18.08.2022 13:02 Ответить
Мало дали.
18.08.2022 15:50 Ответить
18.08.2022 12:58 Ответить
Нормально. Как раз пересидит войну в тюрьме, а через два года досрочно выйдет с деньгами за корректировку ракетных ударов врага, еще может и депутатом станет. Вот такая у нас страна бл***дь.
18.08.2022 13:02 Ответить
сожалению так и будет. Война заберет лучших, а такие твари повылазят после войны и пойдут во власть. А нам будут говорить, за кого еще голосовать если никого больше нет
18.08.2022 13:07 Ответить
А це все завдяги своєчасно прийнятому УК імені Портнова, який давно потрібно скасувати. Там за державні зради взагалі смшні покарання - бо Порнтнов все на себе міряв.
18.08.2022 14:35 Ответить
Тільки на 5 років??? Цікаво, на скільки би такого виродка засудили в Америці
18.08.2022 12:58 Ответить
и не просто он должен сидеть, а работать на разгребании завалов после обстрелов, и так каждый день
18.08.2022 12:59 Ответить
Ну вот вам и ответ почему у нас никогда не закончатся предатели. Пока у нас террористам убивающих людей дают срок как за коробок конопли или вообще отпускают под залог ничего в етой стране не изменится.
18.08.2022 12:59 Ответить
Судді вміють тільки до п'яти рахувати? П'ять роківв за держзраду, співпрацю з окупантами та дії, що призвели до руйнувань та смерті багатьох людей? На мій погляд, це знущання над здоровим глуздом. П'ятнадцять або довічне, але ніяк не менше.
18.08.2022 13:02 Ответить
Сразу давайте ссылку на реестр судебных решений. Иначе это бла-бла-бла... Не удивлюсь, если там условный срок или испытательный или еще будет апеляция, после которой он отделается только испугом.
18.08.2022 13:03 Ответить
Кто эти судьи вашу мать.
18.08.2022 13:08 Ответить
Какие у этого ****** смягчающие обстоятельства? За смерть людей, разрушенные здания, страдания сотен людей - 5 лет?????? Однозначно - у нас козлячее законодательство и получается - мы козлы. В войну за такое - к стенке без разборов , ну хотя бы 20 лет тюрьмы. Но 5 лет????????
18.08.2022 13:14 Ответить
А почему гражданства не лишили, зачем они тут такие нужны?
18.08.2022 13:19 Ответить
Прокурори та судді - тварюки кончені!
18.08.2022 13:28 Ответить
Це вдесятеро меньше ніж "мало"!!!
18.08.2022 13:29 Ответить
Позор нашему "правосудию"
18.08.2022 13:35 Ответить
Ну шо пацаны, заработали тыщу доляров?
18.08.2022 13:37 Ответить
В военоое время расстрел
10 расстрелять остальным перехочется
18.08.2022 13:41 Ответить
А чого так багато дали? він же запартію зелених,чи ні?
18.08.2022 13:52 Ответить
А почему не наградили?
18.08.2022 13:54 Ответить
Цю статтю тулять куди вона не тулиться. Вона розрахована на несвідомих громадян, які випадково побачили щось, зафільмували й виклали у соцмережах. У даному випадку, він СВІДОМО й цілеспрямовано збирав і передавав своєму куратору з РФ важливу інформацію. Це шпигунство, санкція тут набагато суворіша. До того ж, довіском йде державна зрада. "Наші" прокурори або надто тупі, або свідомо відмазують зрадників, а через пару років він, як засуджений за "легкою" статтею вийде на УДЗ за гарну поведінку.
18.08.2022 13:55 Ответить
условно
18.08.2022 14:15 Ответить
За убийство одного человека могут дать от 8 до пожизненного. Корректировщик огня это тот же убийца, который учувствует многократно в групповом убийстве многих людей, в разрушении городов, больниц, детских садиков. Я считаю, что этот срок очень малый. Срок должен быть значительно больший. Необходимо в уголовном кодексе конкретно указать срок.
18.08.2022 14:18 Ответить
Пять лет кормить это чмо? Лучше уж в ВСУ создать штрафные роты и направлять туда весь этот непотреб..Они обязаны своей смертью искупить вину перед Украиной,атакуя на самых ответственных участках фронта впереди заградотряда
18.08.2022 15:02 Ответить
Добре хоч не книжку присудили почитати...
18.08.2022 16:00 Ответить
Справа в тому, що за описом злочину, це повноцінна держзрада з гарантованою п'ятнашкою чи довічним. Але стаття за якою судили, якщо по простому "зняв відео з військовими та виклав в інтернет" - від 5 до 8 років. Тут скоріше запитання не до суддів а до прокурорів.
18.08.2022 16:41 Ответить
Сподіваюсь у містах позбавлення волі його навчат батьківщину любити
18.08.2022 17:09 Ответить
Надо сразу лишать гражданства УКРАИНЫ!!!
18.08.2022 17:36 Ответить
5 лет за предательство? Не хочу никого обидеть, но любят же у вас еще некоторые кацапию
18.08.2022 17:56 Ответить
Ось тому в нас дофіга колаборантів.Цю мразоту треба вішати а не судити на 5 років.Вона причетна до вбивств людей а садять на 5 років.І ми ще хочемо вигратьи цю війну....це звиздець...
18.08.2022 19:20 Ответить
та це піздєц , немає більше слів!!
18.08.2022 20:56 Ответить
Расстрелять на фуй ******.
18.08.2022 22:06 Ответить
Не ну мля,это че такое?судьи то же за кацапов стоят?!5 лет паскуде?!Да в кацапстане 9ку Навальному вкатили только за неуважение к судилищу!
18.08.2022 22:35 Ответить
 
 