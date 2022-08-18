РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5343 посетителя онлайн
Новости Война
2 648 4

В результате обстрела Николаева погиб человек, два человека получили ранения, - мэр Сенкевич (обновлено)

миколаїв

В Николаеве во время воздушной тревоги раздаются взрывы.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Николаев – взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – подчеркнул мэр.

Позже Сенкевич сообщил: "По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение.

Собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Районы поражения и все остальные подробности сообщу вам впоследствии.

Читайте: На сегодняшний день в Николаеве осталось примерно 220 тыс. из почти полумиллиона человек, темпы эвакуации из города снизились, - Сенкевич

Николаев (2194) Сенкевич Александр (190)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ху№ло зі слів Ердогана готується до переговорів...
Орки повинні бути знищені. Іншого шляху вижити в України не має.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:07 Ответить
А у нас під час тривоги бахкає грім і молонья. св.Ілля котить бочку з водою по небу.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:09 Ответить
***** готується до перемовин у Харкові, Миколаєві, всюди.
показать весь комментарий
18.08.2022 13:30 Ответить
Де вибухи житлових будинків курска бєлгорода ростова???? Що це за війна така????? Залужний ти імпотент сраний!!!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 13:47 Ответить
 
 