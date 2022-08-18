В результате обстрела Николаева погиб человек, два человека получили ранения, - мэр Сенкевич (обновлено)

В Николаеве во время воздушной тревоги раздаются взрывы.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Николаев – взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – подчеркнул мэр.

Позже Сенкевич сообщил: "По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение.

Собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Районы поражения и все остальные подробности сообщу вам впоследствии.

