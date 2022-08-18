В результате обстрела Николаева погиб человек, два человека получили ранения, - мэр Сенкевич (обновлено)
В Николаеве во время воздушной тревоги раздаются взрывы.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Николаев – взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – подчеркнул мэр.
Позже Сенкевич сообщил: "По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение.
Собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Районы поражения и все остальные подробности сообщу вам впоследствии.
Орки повинні бути знищені. Іншого шляху вижити в України не має.