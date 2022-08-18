От бомбоубежищ далеко не отходить, - нардеп "Голоса", воин Костенко призвал быть готовыми к вражеским провокациям

Вряд ли россияне откажутся от провокаций в выдающиеся для Украины дни День Независимости и День Флага. Поэтому люди должны быть готовы: не пренебрегать сигналами воздушных тревог и не отходить далеко от бомбоубежищ. Враг все еще коварен, особенно для гражданских.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат фракции "Голос", который сейчас защищает Юг Роман Костенко.

"Конечно, россияне будут делать провокации, особенно в символические для Украины дни (День Флага, День Независимости). Нужно готовиться: на все тревоги реагировать, от бомбоубежищ не отходить. Лучше быть готовыми ко всему", - отмечает народный депутат.

Хотя как бы враг ни старался, разрушить наш дух не получится: Украина независима и Украина устояла.

"Думаю, что был период во время полномасштабного вторжения, когда не все украинцы думали, что у нас будет еще одно 24 августа и мы будем праздновать. Но благодаря ВСУ и всем присоединившимся к обороне мы это сделаем. Никакие ракеты, никакие массированные обстрелы нас не сломают. Страна будет дальше стоять и мы будем бороться", - акцентирует защитник Юга.

Также смотрите: Ко Дню Независимости Украины "Укрпочта" выпустит коллекционную марку "Вільні, незламні, непереможні". ФОТО