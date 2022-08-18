РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
От бомбоубежищ далеко не отходить, - нардеп "Голоса", воин Костенко призвал быть готовыми к вражеским провокациям

Вряд ли россияне откажутся от провокаций в выдающиеся для Украины дни День Независимости и День Флага. Поэтому люди должны быть готовы: не пренебрегать сигналами воздушных тревог и не отходить далеко от бомбоубежищ. Враг все еще коварен, особенно для гражданских.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат фракции "Голос", который сейчас защищает Юг Роман Костенко.

"Конечно, россияне будут делать провокации, особенно в символические для Украины дни (День Флага, День Независимости). Нужно готовиться: на все тревоги реагировать, от бомбоубежищ не отходить. Лучше быть готовыми ко всему", - отмечает народный депутат.

Хотя как бы враг ни старался, разрушить наш дух не получится: Украина независима и Украина устояла.

"Думаю, что был период во время полномасштабного вторжения, когда не все украинцы думали, что у нас будет еще одно 24 августа и мы будем праздновать. Но благодаря ВСУ и всем присоединившимся к обороне мы это сделаем. Никакие ракеты, никакие массированные обстрелы нас не сломают. Страна будет дальше стоять и мы будем бороться", - акцентирует защитник Юга.

День Независимости (1208) провокация (1468) Костенко Роман (171)
+4
Яке там свято...Коли в країні йде війна. Може вже досить ховатися, давайте вже звільняти країну від орків.
18.08.2022 13:52 Ответить
+4
24 серпня улюблена дата для *****. В ніч на 24 серпня рашисти перетнули кордон на Бамбасі в 14 році. 24 серпня на Кримі влаштували якусь хімічну атаку і хмару понесло на Херсонщину.
18.08.2022 13:54 Ответить
+4
Клоун обов"язково влаштує зелене шоу.
18.08.2022 13:56 Ответить
95 квартал поверне в Україну, виведе на площу
18.08.2022 13:57 Ответить
Поки не покажуть шмоньку Могилевської і Смердючку з мамою в костюмах плейбоя на Майдані - буду вважати що празник не вдався.
18.08.2022 14:52 Ответить
Сердючка будэ?
18.08.2022 16:12 Ответить
" Если б знали, где упали, тоб солому подослали."
18.08.2022 13:53 Ответить
24го реальне свято має бути тільки у наших Героїв на фронті.. ну і, звичайно, - траур у кацапів.. після високоточної та ефективної прелюдії 23го
18.08.2022 14:03 Ответить
Ну круто. От тільки в мене тут (на лівому березі в Києві) в радіусі 2-3 кілометрів немає бомбосховищ.
18.08.2022 14:06 Ответить
І що? Київ не атакують, хоча типу ціль для нашої пропаганди номер 1. Для рашистів же і для всіх розумних, хто знає, любить і цінує Україну, ціль номер 1 це південь! Київ можуть цілодобово з Білорусі лупити з рсзв, але луплять по Харкову, Миколаїву, Зеленодольську, Нікополю. Київ можуть обстрілювати ракетами цілодобово, і не всі зіб'є ППО, але всі ракети летять по Одещині і Харківщині, іноді залітаючи у Вінницю і Кременчук! Київ- місто концентрації ворогів України, а свої по своїм не б'ють!
18.08.2022 15:06 Ответить
 
 