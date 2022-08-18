РФ угрожает Европе: Перебросили три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Калининградскую область. ВИДЕО

В Минобороны РФ сообщили, что перебросили в Калининградскую область три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область в рамках дополнительных мер стратегического сдерживания.

Будет организовано их круглосуточное боевое дежурство", - отметили в министерстве.

