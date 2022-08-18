РФ угрожает Европе: Перебросили три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Калининградскую область. ВИДЕО
В Минобороны РФ сообщили, что перебросили в Калининградскую область три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область в рамках дополнительных мер стратегического сдерживания.
Будет организовано их круглосуточное боевое дежурство", - отметили в министерстве.
Ми - найкращі! 😂
їжакаЄвропу голою жопою.
бо гіперзвук досягається за допомогою спеціального прямоточного двигуна
- Скільки перекидати?
- 3. Усі 3.
Щиро сподіваюся, що один з цих мігів порушить повітряний простів прибалтійських країн і зловить свій "Петріот".
Прибалтів ви не налякаєте!
Немає ніякої Калінінградскай області...
Соответственно для сша самое дорогое - люди, дляраши - люди - расходный материал
Как вам, мирные обыватели Кёнигсбергской марки? Давно ничего не взрывалось в вашей дяревне?
Як заказа колись Борис Немцов...США по сравнению с рабZeeй находятся уже давно в 22 веке...
Вояки сраные Авдеевку берут 8 лет...
Шариковы путлера...вам надо в музей этот хлам отправить..для будущих поколений рюZkих Шариковых...
Немає ніяких "гіперзвукових ракет кінжал" в природі.
Напомню...SR-71 принадлежит много рекордов по высоте и скорости полета не побитый никем до сих пор...3 550км/час на высоте 25 км 700 метров...дальность устойчивой радиосвязи с экипажем 800 км...
Ще й з милом!!!
Він же розклеїться...
Осталась ядерная дубина.... А вызовы то серьезные... Вот и машут....
Причем угроз от Китая значительно больше чем от Запада.... Римейк и повторение ситуации 1939года и пакта РИБЕНТРОП-МОЛОТОВ. Только в роли Гитлера/НемецкийРейх - Путин/РоZZия, а генсекСталин/СССР - это СинЦзиньПин/КрасныйКитай...
Это когда они будут демонстративно стоять на взлётке
с заснувшим пилотом внутри ?
Ну не летать же они будут - с их-то расходом топлива
и ресурсом движков, разработанных в начале 70-х.
В частности, 17 августа, с еще не попавшего под удар аэродрома "Бельбек" отмечен перелет трех Су-35 (23-й истребительный авиаполк) и трех Су-34 (559-й бомбардировочный авиаполк) на авиабазу вблизи населенного пункта Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.
Еще пять Су-27 или Су-30СМ, входящих в состав "крымского" 38-го истребительного авиационного полка, перебазировались в Крымск.
Еще два МиГ-31 перелетели в Кущевск, а один МиГ-31 в Геленджик. По этому же сообщению ГУР МОУ, во время перелета на одном из этих истребителей на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования.
Авиабаза "Кача", на которой базировались вертолеты 318-го отдельного смешанного авиационного полка, рассредоточилась, совершив перелёт по три машины Ка-27 на аэродром "Херсонес" к югу от Севастополя и на площадку в самом городе. А вот сразу восемь неназванных вертолетов перелетели в Краснодар, что фактически делает невозможным их использование из-за малого боевого радиуса действия вертолетов.
Также интересно, что за пять дней перед ударом по авиабазе "Гвардейское", который состоялся 16 августа, там сконцентрировались дополнительно пять самолетов Су-27 или Су-30 из состава 38-го истребительного авиационного полка ("Бельбек") и пять Су-34 из состава 559-го бомбардировочного авиационного полка (н.п. Морозовск, Ростовская область). Но о вылете какой-либо авиации с авиабазы "Гвардейское" ГУР МОУ не сообщает. В то же время, перебазирование авиации врага на аэродромы, которые находятся в два раза большей дальности от линии фронта - это довольно положительная новость. Во-первых, увеличивается время, которое рашистам необходимо для нанесения ударов и быстрота реакции для выполнения оперативных задач. Во-вторых, увеличивается количество часов в воздухе, что приводит к более быстрому уменьшению ресурса. В-третьих, самолет должен брать больше топлива, что уменьшает боевую нагрузку.
Це та сама система, що у Криму? самому не смішно?
Діверсії))) ну-ну. Тіште себе далі, доброго настрою та здоров'я)))
П: ось бачиш, синку, це море..
С: (тупо) де?
П: Ну ось це хлюпається-це море...
С: (як і раніше тупо) де?
П: (распаляясь)Ну ось ми сидимо на такому жовтому-це пісок, а он то
синє-це море..
С:...Де?
П: (в сказі)що ти ідіот не розумієш, ось це сухе, жовте-це
пісок, а он то синє, хлюпається, мокре-це МОРЕ!!!
С: (тупо) де?
Татові нерви не витримують, він в крайній люті вистачає сина,
і вмочує його головою в воду з криком " ось море!!! Ось воно!!! Ось
це море!! Ось!"Син захлинається, абияк виривається і насилу
дихаючи запитує
- Тату, що це було?
- Море,%*"!!!
- Де?